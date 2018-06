《权力的游戏》的前传已经开始筹备试播集了!这一集将由乔治·R·R·马丁老爷子亲自执笔编剧,讲述了正剧时间线几千年之前的故事,包括异鬼的起源,与传奇的史塔克家族等等。







时光网讯

“What is dead may never die”(逝者不死)是美剧 《权力的游戏》 中,铁民侍奉他们的淹神时,所说的话。HBO也许是秉持了这一原则,近日宣布将拍摄本剧的前传,第一集试播集是由 乔治·R·R·马丁 本人与 简·古德曼 (《王牌特工》系列与 《海扁王》 编剧)共同创作与编剧。不过根据官方给出的剧情描述,这部前传剧集不会拍成“风骚斯坦尼斯”(Better Call Stannis):