



彼特·道格特（右）可能接手皮克斯 “我近日进行了一些非常艰难的对话，对我来说非常痛苦”，拉塞特去年曾在道歉声明中说，“面对自己的过失一直不容易，但这也是从中学习的唯一方式。因此我最近想了很多，与自己想要成为的导师、拥护者与冠军相比，我现在到底是怎样的领导者。”





“我注意到自己让别人觉得不被尊重或不舒服，我不是故意而为之。总的来说，你们是我的全世界，如果让你们失望了，我深表歉意。我特别想向那些曾经不情愿地被我拥抱过的，或是接受我任何其他越线姿势的人道歉，无论我的意图本来多么充满善意，每个人都有权设定自己的界限并得到尊重。”





不过也有皮克斯前员工认为拉塞特的离职声明十分荒谬，轻视了自己的错误行为，“把这种行为总结成为不情愿的拥抱，是对整件事的轻描淡写，如果这只是不情愿的拥抱，他就不会下台了。”



