时光网讯
皮克斯与迪士尼动画的首席创意馆约翰·拉塞特
，在迪士尼的日子屈指可数了。去年年底，因对公司女员工的长期性骚扰行为，拉塞特发表了道歉声明，称自己将“休假”半年进行反省。此前《华尔街日报》曾有传言说，拉塞特“休假”5月21日结束后，迪士尼将会给他个权力有限的职位，而最新消息则是，他将在今年12月31日，离开迪士尼。
《好莱坞报道者》与《纽约时报》等媒体报道称，迪士尼本周五宣布，皮克斯动画的创始人之一拉塞特，迪士尼、皮克斯两大动画工作室曾经的掌门人，也是《玩具总动员》
、《赛车总动员》
与《冰雪奇缘》
系列的幕后重要人物，会在今年年底之前，在公司内部担任顾问的角色。他在此期间将不会有办公室，年底之后则将永远离开
。
“我近日进行了一些非常艰难的对话，对我来说非常痛苦”，拉塞特去年曾在道歉声明中说，“面对自己的过失一直不容易，但这也是从中学习的唯一方式。因此我最近想了很多，与自己想要成为的导师、拥护者与冠军相比，我现在到底是怎样的领导者。”
“我注意到自己让别人觉得不被尊重或不舒服，我不是故意而为之。总的来说，你们是我的全世界，如果让你们失望了，我深表歉意。我特别想向那些曾经不情愿地被我拥抱过的，或是接受我任何其他越线姿势的人道歉，无论我的意图本来多么充满善意，每个人都有权设定自己的界限并得到尊重。”
不过也有皮克斯前员工认为拉塞特的离职声明十分荒谬，轻视了自己的错误行为，“把这种行为总结成为不情愿的拥抱，是对整件事的轻描淡写，如果这只是不情愿的拥抱，他就不会下台了。”