网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

拉塞特年底彻底离开迪士尼与皮克斯

曾是两公司掌门人 性骚扰女员工后道歉休假

2018-06-09 11:38:49 来源：Mtime时光网

迪士尼动画与皮克斯曾经的掌门人约翰·拉塞特，去年因对女员工性骚扰，发表道歉声明后“休假”半年，近日据外媒报道，拉塞特今年年底正式离开迪士尼，在此之前则担任顾问的职务。


　　时光网讯　皮克斯与迪士尼动画的首席创意馆约翰·拉塞特，在迪士尼的日子屈指可数了。去年年底，因对公司女员工的长期性骚扰行为，拉塞特发表了道歉声明，称自己将“休假”半年进行反省。此前《华尔街日报》曾有传言说，拉塞特“休假”5月21日结束后，迪士尼将会给他个权力有限的职位，而最新消息则是，他将在今年12月31日，离开迪士尼。

　　《好莱坞报道者》与《纽约时报》等媒体报道称，迪士尼本周五宣布，皮克斯动画的创始人之一拉塞特，迪士尼、皮克斯两大动画工作室曾经的掌门人，也是《玩具总动员》《赛车总动员》《冰雪奇缘》系列的幕后重要人物，会在今年年底之前，在公司内部担任顾问的角色。他在此期间将不会有办公室，年底之后则将永远离开

彼特·道格特（右）可能接手皮克斯

　　“我近日进行了一些非常艰难的对话，对我来说非常痛苦”，拉塞特去年曾在道歉声明中说，“面对自己的过失一直不容易，但这也是从中学习的唯一方式。因此我最近想了很多，与自己想要成为的导师、拥护者与冠军相比，我现在到底是怎样的领导者。”

　　“我注意到自己让别人觉得不被尊重或不舒服，我不是故意而为之。总的来说，你们是我的全世界，如果让你们失望了，我深表歉意。我特别想向那些曾经不情愿地被我拥抱过的，或是接受我任何其他越线姿势的人道歉，无论我的意图本来多么充满善意，每个人都有权设定自己的界限并得到尊重。”

　　不过也有皮克斯前员工认为拉塞特的离职声明十分荒谬，轻视了自己的错误行为，“把这种行为总结成为不情愿的拥抱，是对整件事的轻描淡写，如果这只是不情愿的拥抱，他就不会下台了。”

珍妮弗·李（中）可能接手迪士尼动画

　　迪士尼还没有宣布替代拉塞特的人选，不过《冰雪奇缘》的导演珍妮弗·李，与《头脑特工队》导演彼特·道格特都有可能担当更重要的职务，李会接管迪士尼动画，而道格特则是接手皮克斯。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 约翰·拉塞特 迪士尼 皮克斯
关注时光网微信

相关电影/影人

约翰·拉塞特

约翰·拉塞特

John Lasseter

职业：制作人 | 演员
珍妮弗·李

珍妮弗·李

Jennifer Lee

职业：编剧 | 导演
彼特·道格特

彼特·道格特

Pete Docter

职业：导演 | 编剧
显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
2

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
3

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..
4

《复联4》钢铁侠美队再联手蚁人鹰眼归队

概念美术图疑似网络泄露 官方暂未回应

3
两张疑似《复联4》艺术概念图的物料被外网网站泄露，信..
5

找彩蛋！"无敌破坏王2"发布正式版预告

迪士尼公主汇聚一堂 星战漫威一个都不能少

《无敌破坏王2》发布正式版预告片，第二部聚齐了迪士尼..

查看更多