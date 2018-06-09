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《一个和八个》导演张军钊逝世

享年66岁 中国第五代导演的先行者

2018-06-09 12:01:02 来源：Mtime时光网

张军钊执导《一个和八个》面市之后，给中国影坛带来强烈震动，第五代逐步走上历史舞台。

导演张军钊

　　时光网讯 中国第五代导演的代表人物张军钊先生，6月9日早晨于大连去世，享年66岁。张军钊生于1952年，1970年~1974年曾在新疆军区服役。1978年张军钊考入北京电影学院导演系本科，和陈凯歌、张艺谋、田壮壮、吴子牛是同学，他们一同创造了中国电影在改革开放后的一个辉煌时期，被称为“第五代导演”。

　　张军钊的代表作是《一个和八个》，公认为是第五代导演的揭幕之作，这部影片的摄影师就是张艺谋、美术师是何群。《一个和八个》的制片方是广西电影制片厂，当时张军钊和张艺谋大学毕业之后分配到了广西电影制片厂，当时厂领导放手让这帮年轻人大胆拍摄电影，鼓励他们用全新的手法，这就有了一部非常与众不同的战争片《一个和八个》。

《一个和八个》剧照

　　电影《一个和八个》更多的是表现人性，而且几个主要人物中不仅仅有八路军指导员，还有逃兵、土匪、投毒犯，这样一群奇特的囚犯和押解队伍被放置在抗日战争的大背景下，当遭遇日寇之时，片中的中国人角色开始团结起来一致抗日。片中的角色性格前后有很大的转变，但也符合那个时代的特征。

　　《一个和八个》面市之后，给中国影坛带来强烈震动，第五代逐步走上历史舞台。之后由陈凯歌执导的《黄土地》《孩子王》、张艺谋执导的《红高粱》、田壮壮执导了《盗马贼》、吴子牛执导了《晚钟》等等，一批现实主义的力作纷纷登上中国大银幕，甚至走向了世界。毫无疑问，张军钊是第五代的先行者。

　　《一个和八个》之后，张军钊相机拍摄了《弧光》《台北女人》《生死之间》《玲珑女》等影视剧，期间还曾担任广西电影制片厂副厂长。

作者：崔汀   编辑：汀

关键词： 张军钊 第五代导演 北京电影学院 一个和八个
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相关电影/影人

张军钊

张军钊

Junzhao Zhang

职业：导演 | 编剧
一个和八个

一个和八个 (2015)

0.0

导演：曹慧生

主演：张桐 杨子姗

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