张军钊执导《一个和八个》面市之后，给中国影坛带来强烈震动，第五代逐步走上历史舞台。

导演张军钊 中国第五代导演的代表人物 中国第五代导演的代表人物 张军钊 先生，6月9日早晨于大连去世，享年66岁。张军钊生于1952年，1970年~1974年曾在新疆军区服役。1978年张军钊考入北京电影学院导演系本科，和陈凯歌、张艺谋、田壮壮、吴子牛是同学，他们一同创造了中国电影在改革开放后的一个辉煌时期，被称为“第五代导演”。









《一个和八个》剧照





电影《一个和八个》更多的是表现人性，而且几个主要人物中不仅仅有八路军指导员，还有逃兵、土匪、投毒犯，这样一群奇特的囚犯和押解队伍被放置在抗日战争的大背景下，当遭遇日寇之时，片中的中国人角色开始团结起来一致抗日。片中的角色性格前后有很大的转变，但也符合那个时代的特征。









《一个和八个》之后，张军钊相机拍摄了《弧光》《台北女人》《生死之间》《玲珑女》等影视剧，期间还曾担任广西电影制片厂副厂长。



