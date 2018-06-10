首部女版“罗汉”电影在CinemaScore的观众评分为B+，与系列开篇《十一罗汉》和第三部《十三罗汉》
持平。这部云集凯特·布兰切特、桑德拉·布洛克、安妮·海瑟薇、蕾哈娜等好莱坞一线女明星的作品，在上映首日吸引到69%的女性观众。由乔治·克鲁尼、布拉德·皮特与马特·达蒙领衔主演的罗汉系列前作，在上映时的女性观众比例为55%。
《瞒天过海：美人计》的年轻观众缘也更好，首日观影群体中31%为25岁以下观众，他们给影片的评分为A-。影片的北美首周末票房预计将达到4200万美元。
周五大规模上映的新片还有A24公司出品的惊悚片《遗传厄运》
，该片周五在2964家影院开画，首日票房入账518万美元。《遗传厄运》上映前在烂番茄网站赢得高达94%的认证新鲜度，然而它的观众缘却与媒体口碑背道而驰，CinemaScore观众评分得到了一个惨烈的D+。
《游侠索罗：星球大战外传》
在北美上映的第三个周五入账票房404万美元，目前累计票房1.65亿美元，预计北美的最终票房落点在2亿美元左右，这将是整个星战系列十部电影的最低票房成绩。
《死侍2》
周五票房进账377万美元，上映22天之后北美票房累计2.69亿美元，周末新增票房预计在1280万美元左右。
《复仇者联盟3：无限战争》
以182万美元单日票房占据北美周五榜单第五名。上映43天的《复联3》如今的本土累计票房已达6.5亿美元。想超越2018目前的年度票房冠军《黑豹》
（6.99亿美元）还有难度。