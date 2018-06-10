《十一罗汉》系列的姐妹篇《瞒天过海：美人计》北美首日票房刷新系列最佳，受到媒体热捧的A24优质惊悚片《遗传厄运》周五开画之后惨遭观众差评。

女版"罗汉"电影开门红









《瞒天过海：美人计》的年轻观众缘也更好，首日观影群体中31%为25岁以下观众，他们给影片的评分为A-。影片的北美首周末票房预计将达到4200万美元。















