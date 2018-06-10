漫威影业主席凯文·费奇透露多部漫威新片的制作进度，许诺未来漫威的电影会邀请更多女性导演执导，还透露他“正坐等一通电话打来，告诉我可以还是不可以将X战警和神奇四侠带回MCU。”













在昨天举行的美国制片人协会年度大会上，漫威影业主席凯文·费奇透露多部漫威新片的制作进度，许诺未来漫威的电影会邀请更多女性导演执导，还表达了他对X战警系列能否从福斯回归漫威电影宇宙(MCU)的态度。