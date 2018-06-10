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X战警能否重返MCU？漫威掌门:正在等电话

漫威未来新片大量启用女导演 《黑豹》预算比《美队3》都高

2018-06-10 12:14:20 来源：Mtime时光网

漫威影业主席凯文·费奇透露多部漫威新片的制作进度，许诺未来漫威的电影会邀请更多女性导演执导，还透露他“正坐等一通电话打来，告诉我可以还是不可以将X战警和神奇四侠带回MCU。”

　　时光网讯 在昨天举行的美国制片人协会年度大会上，漫威影业主席凯文·费奇透露多部漫威新片的制作进度，许诺未来漫威的电影会邀请更多女性导演执导，还表达了他对X战警系列能否从福斯回归漫威电影宇宙(MCU)的态度。

　　漫威在接下来的一年内有三部新片将映。下个月登陆北美院线的《蚁人2：黄蜂女现身》刚刚完成后期制作。明年3月公映的《惊奇队长》已进入最后的拍摄阶段。明年5月推出的《复仇者联盟4》已经开始后期制作。

《惊奇队长》是漫威首部女性超级英雄大片

　　《惊奇队长》不仅是漫威影业推出的第一部女性超级英雄电影，它也是漫威第一次启用女性导演执导电影。费奇许诺：“我不能保证接下来的20部漫威电影都雇佣女导演，但其中会有一大堆作品是女性导演”。

　　费奇还谈到《黑豹》的票房奇迹，这部黑人超级英雄大片在全球市场狂揽13亿美元票房，傲居北美票房榜年度冠军，就连《复仇者联盟3》都未必能够撼动它的地位。“漫威想打破黑人电影在全球市场卖不动的迷局，我们给《黑豹》的预算比《奇异博士》《蚁人》甚至《美国队长3：内战》都高。”

漫威对《黑豹》的投入比《美队3》还高

　　自从去年迪士尼与福斯达成收购协议之后，许多粉丝都在期待福斯拥有的X战警系列、死侍、神奇四侠等电影版权能够重返漫威银幕宇宙，与复仇者联盟等超级英雄“大团圆”，然而最近康卡斯特集团加入了对福斯的收工战局，回归形势再起波澜。

　　凯文·费奇表示：“我现在正坐等一通电话打来，告诉我可以或者不可以将X战警和神奇四侠带回MCU”。X战警们能否顺利回家，决定权其实掌握在股东手中。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 X战警 复仇者联盟4 惊奇队长 蚁人2 黑豹
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