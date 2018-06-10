时光网讯
在昨天举行的美国制片人协会年度大会上，漫威影业主席凯文·费奇透露多部漫威新片的制作进度，许诺未来漫威的电影会邀请更多女性导演执导，还表达了他对X战警系列能否从福斯回归漫威电影宇宙(MCU)的态度。
《惊奇队长》
不仅是漫威影业推出的第一部女性超级英雄电影，它也是漫威第一次启用女性导演执导电影。费奇许诺：“我不能保证接下来的20部漫威电影都雇佣女导演，但其中会有一大堆作品是女性导演
”。
费奇还谈到《黑豹》
的票房奇迹，这部黑人超级英雄大片在全球市场狂揽13亿美元票房，傲居北美票房榜年度冠军，就连《复仇者联盟3》都未必能够撼动它的地位。“漫威想打破黑人电影在全球市场卖不动的迷局，我们给《黑豹》的预算比《奇异博士》、《蚁人》甚至《美国队长3：内战》都高
。”
自从去年迪士尼与福斯达成收购协议之后，许多粉丝都在期待福斯拥有的X战警系列、死侍、神奇四侠等电影版权能够重返漫威银幕宇宙，与复仇者联盟等超级英雄“大团圆”，然而最近康卡斯特集团加入了对福斯的收工战局，回归形势再起波澜。
凯文·费奇表示：“我现在正坐等一通电话打来，告诉我可以或者不可以将X战警和神奇四侠带回MCU”。X战警们能否顺利回家，决定权其实掌握在股东手中。