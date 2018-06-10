2018-06-10 10:57:13 来源：Mtime时光网
David Bar Katz是《超级破坏王》的编剧之一
编辑：飒飒
导演：加文·欧康诺
主演：乔尔·金纳曼
Todd Stashwick
Gavin O'Connor
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盗火的普罗米修斯
25分钟前
这种电影剧情太重要了不然就是烂片
太极教我当影帝
45分钟前
不错。
M_1412201035327634799
58分钟前
如此大的制作，竟然拍成一部大烂片，简直无法想象~~~
as发酸发
1小时前
让杨颖来演小丑女
一炮摧枯拉朽
2小时前
听说很烂，所以直到现在我还没看，但我觉得黑豹也是很烂的，看过这两部的朋友说一下，哪部更烂一点？
赤膀子1小时前
当然是自杀小队更烂，这片算是近些年超英片的下限。
渡水30分钟前
当然是黑豹烂，亮点全在预告片里了
as发酸发7秒前
你妹，自杀小队更烂，黑豹算个毛
_356699993
计划看起来很美好，但成片质量实在令人怀疑
除了世界杯，还有电影节！
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