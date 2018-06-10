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新进展！《自杀小队2》再添两名新编剧

欲在喜剧性上多加打磨 开机时间仍未确定

2018-06-10 10:57:13 来源：Mtime时光网

《自杀小队2》编剧团队再添两名新成员。


　　时光网讯 DC《自杀小队》虽然没有拿到什么好口碑，但是全球7.45亿美元的票房还是让出品方华纳感到满意，所以《自杀小队2》的制作也早早被提上日程。

　　第一部的导演/编剧大卫·阿耶确定不会回归（他去导演了另一部口碑奇烂但依旧赚钱的电影《光灵》，并还将担任《光灵2》的编剧），《勇士》《会计刺客》的导演加文·欧康诺确认接棒。

David Bar Katz是《超级破坏王》的编剧之一

　　《自杀小队2》目前正仔细打磨剧本。据外媒消息，又有两名新编剧David Bar Katz托德·斯塔什维克加盟，与加文·欧康诺一起加工剧本。Katz是1997年喜剧片《超级破坏王》的编剧之一，目前手上也正在执笔多部剧本，包括小说改编的《洛克菲勒西装的男人》，有望由“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇主演。

　　另一边，托德·斯塔什维克是一名银幕演员和即兴喜剧演员，曾参演2015年美剧《12猴子》、2014年美剧《哥谭》《初代吸血鬼》、2012年《灭世》、2011年《少狼》等等。《自杀小队2》剧本初稿由《泰山归来：险战丛林》《一触即发》编剧亚当·科扎德完成，找来这两位编剧加盟，应该是想在喜剧性上再加打磨。


托德·斯塔什维克

　　目前《自杀小队2》的开机时间仍未确定，由于玛歌特·罗比杰瑞德·莱托威尔·史密斯道恩·强森等人都非常忙，时间应该是早不了。不过前几天我们得知了一个好消息——华纳确认在开发由莱托主演的“小丑”电影了，莱托也将是这部未定名独立影片的执行制片人。



　　此前，玛歌特·罗比版“小丑女”哈莉·奎恩的独立影片也被提上了日程——这部R级少女帮派电影，将由华裔女导演阎羽茜执导，基于DC漫画《猛禽小队》改编。

   编辑：飒飒

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关键词： 自杀小队2 华纳 DC 编剧
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自杀小队2

自杀小队2 (2019)

-1.0

导演：加文·欧康诺

主演：乔尔·金纳曼

David Bar Katz

David Bar Katz

职业：编剧 | 制作人 | 演员 | 副导演/助理导演
托德·斯塔什维克

托德·斯塔什维克

Todd Stashwick

职业：
加文·欧康诺

加文·欧康诺

Gavin O'Connor

职业：导演 | 制作人
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