2018-06-10 14:04:43 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：沙恩·布莱克
主演：波伊德·霍布鲁克
Shane Black
Fred Dekker
Boyd Holbrook
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艾闻旭
8分钟前
看多了黑人兄弟再看那严肃的表情，我已经不太相信了。。。
棵哇思机
29分钟前
不随大流，不搞什么铁血异形宇宙已经很好了
想长胖9分钟前
你告诉老板，不打算赚大钱？
泥煤君
56分钟前
预告里有人类科学家在系统研究铁血的画面（摆设了好多铁血头盔），怀疑跟铁血对抗的那只有可能是人造的
狗日的大丑_723273176
58分钟前
这么黑
Enileva
1小时前
如果有施瓦辛格客串就好了，还演他原来演的角色。
熊皮恶霸
只猎杀有武器的人类。孕妇不杀，癌症晚期不杀，无战斗力者不杀。团队围剿猎杀模式，一回合只杀一个人。
康熙时光
铁血系列除了第一部其他的我觉得甚至都不如异形大战铁血的第一部好看
泽恩·凯
铁血战士指的是人类，不是外星人
想长胖1小时前
那铁血战士大战异性呢？
NyxUlric54分钟前
《Predator》指的是人类，你搞笑呢！
北地老禾15分钟前
没错。1987年首部《Predator》中文片名被翻译成“铁血战士”，译者的初衷不是用这个四个字来指片中的外星生物“掠食者”，而是形容对抗这种外星生物的人类士兵。
排队上天堂12分钟前
八十年代第一部的命名的确是在代指阿诺，但后来被带跑偏了，无所谓啦，看得开心就好
除了世界杯，还有电影节！
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