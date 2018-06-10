重启版《铁血战士》发布第二款预告，两个外星猎杀者“铁血战士”现身地球，并且互相陷入对立厮杀。





通过第一款预告，我们知道一个小男孩无意间触发了特殊机关，唤醒在宇宙中游荡的外星猎杀者，他们重返地球，大开杀戒。













在经历基因与其他物种杂交，以及无数次的进化后，外星杀手变得更加强壮、聪明和致命。由退伍军人和科学家组成的小分队作为先锋队，为保卫地球家园而奋起反抗......













而这款预告则揭示了一个重要信息——来到地球的铁血战士不止一个，并且他们陷入了同种族的厮杀，人类沦为旁观者。所以，这实际上是《铁血战士A大战铁血战士B》？



























该片计划9月14日在美国上映。



