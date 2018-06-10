网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

人类沦为配角?两个"铁血战士"现身新预告

基因进化后更加强大 同种族厮杀场面激烈

2018-06-10 14:04:43 来源：Mtime时光网

重启版《铁血战士》发布第二款预告，两个外星猎杀者“铁血战士”现身地球，并且互相陷入对立厮杀。
　　时光网讯 重启版《铁血战士》发布第二款预告，外星猎杀者“铁血战士”镜头多多。

　　通过第一款预告，我们知道一个小男孩无意间触发了特殊机关，唤醒在宇宙中游荡的外星猎杀者，他们重返地球，大开杀戒。



　　在经历基因与其他物种杂交，以及无数次的进化后，外星杀手变得更加强壮、聪明和致命。由退伍军人和科学家组成的小分队作为先锋队，为保卫地球家园而奋起反抗......



　　而这款预告则揭示了一个重要信息——来到地球的铁血战士不止一个，并且他们陷入了同种族的厮杀，人类沦为旁观者。所以，这实际上是《铁血战士A大战铁血战士B》？



　　影片由沙恩·布莱克《钢铁侠3》）执导，他本人曾经在1987年的原版《铁血战士》中扮演霍金斯一角；他与老搭档弗莱德·戴克尔共同创作了新版剧本，与《铁血战士》的情缘极深。



　　新版《铁血战士》的男主角由波伊德·霍布鲁克饰演，将是一个全新的角色，与阿诺·施瓦辛格原先的角色没有太大关系。影片的主演阵容还汇聚了《X战警》奥立薇娅·玛恩《我们这一天》主演斯特尔林·K·布朗、喜剧明星吉甘-迈克尔·凯等。

　　该片计划9月14日在美国上映。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 铁血战士 预告片 重启
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

铁血战士

铁血战士 (2018)

0.0

导演：沙恩·布莱克

主演：波伊德·霍布鲁克

沙恩·布莱克

沙恩·布莱克

Shane Black

职业：编剧 | 导演
弗莱德·戴克尔

弗莱德·戴克尔

Fred Dekker

职业：编剧
波伊德·霍布鲁克

波伊德·霍布鲁克

Boyd Holbrook

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
2

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
3

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..
4

《复联4》钢铁侠美队再联手蚁人鹰眼归队

概念美术图疑似网络泄露 官方暂未回应

3
两张疑似《复联4》艺术概念图的物料被外网网站泄露，信..
5

找彩蛋！"无敌破坏王2"发布正式版预告

迪士尼公主汇聚一堂 星战漫威一个都不能少

《无敌破坏王2》发布正式版预告片，第二部聚齐了迪士尼..

查看更多