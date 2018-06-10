影片公映两天，上座率逐步攀升，比尔·盖茨
亲自发微博为影片打call，男主角阿克谢·库玛尔
也在个人社交网络上发布信息：“谢谢亲爱的中国观众们对《厕所英雄》
的支持。”很多观众表示：“这是一部很难被人忽略的影片。本周新片最佳，没错了。”
票房号召力超阿米尔·汗 印度神秘巨星 领跑票房25年
据2017年福布斯排名，阿克谢·库玛尔在全球收入最高的男演员里名列前十，印度本土票房号召力远超中国观众熟知的阿米尔·汗，作品累计收入3255.76亿卢比（约316亿人民币），并有8部是印度的100亿俱乐部成员(10亿人民币)，被印度观众誉为“统治印度影坛长达25年”的男演员。
阿米尔·汗曾感叹：“在印度电影圈，人们都会向阿克谢·库玛尔问如何赚钱。”
阿克谢·库玛尔主动请缨 变身“妇女之友” 为改变女性社会地位发声
作为宝莱坞的“劳模”代表，阿克谢·库玛尔达到了平均一年四部的“高产量”。《厕所英雄》
的制片人尼拉结·潘迪透露：“阿克谢·库玛尔是有‘印度成龙’之称的知名演员，曾在改变印度女性社会地位方面做出过很大贡献。这次他主动找到摄制组，表示对影片非常感兴趣，希望能够参演，为更多的女性朋友们发声。”
电影内地上映后引起了无数女性观众共鸣，阿克谢·库玛尔也被观众们赋予了“妇女之友”的爱称。
编辑：SaSa