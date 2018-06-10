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连阿米尔·汗都要向他请教如何赚钱

"厕所英雄"男主：真正的"神秘巨星"

2018-06-10 15:46:39 来源：Mtime时光网

《厕所英雄》男主角阿克谢·库玛尔发文感谢中国观众。
　　时光网讯什里·那拉扬·辛执导，阿克谢·库玛尔布米·佩德卡尔主演的印度口碑力作《厕所英雄》正在全国热映中。

终极预告

　　影片公映两天，上座率逐步攀升，比尔·盖茨亲自发微博为影片打call，男主角阿克谢·库玛尔也在个人社交网络上发布信息：“谢谢亲爱的中国观众们对《厕所英雄》的支持。”很多观众表示：“这是一部很难被人忽略的影片。本周新片最佳，没错了。”

票房号召力超阿米尔·汗　印度神秘巨星  领跑票房25年

　　相较于早已被中国观众熟知且登陆过中国银幕的“印度三汗”(沙鲁克·汗萨尔曼·汗阿米尔·汗)，《厕所英雄》的男主角阿克谢·库玛尔可谓是一位“神秘巨星”。作为印度家喻户晓的知名演员，他曾出演过上百部影片，与“印度三汗”并称为“三汗一马”

　　据2017年福布斯排名，阿克谢·库玛尔在全球收入最高的男演员里名列前十，印度本土票房号召力远超中国观众熟知的阿米尔·汗，作品累计收入3255.76亿卢比（约316亿人民币），并有8部是印度的100亿俱乐部成员(10亿人民币)，被印度观众誉为“统治印度影坛长达25年”的男演员。

　　阿米尔·汗曾感叹：“在印度电影圈，人们都会向阿克谢·库玛尔问如何赚钱。”

阿克谢·库玛尔主动请缨　变身“妇女之友”  为改变女性社会地位发声

海报

　　作为宝莱坞的“劳模”代表，阿克谢·库玛尔达到了平均一年四部的“高产量”。《厕所英雄》的制片人尼拉结·潘迪透露：“阿克谢·库玛尔是有‘印度成龙’之称的知名演员，曾在改变印度女性社会地位方面做出过很大贡献。这次他主动找到摄制组，表示对影片非常感兴趣，希望能够参演，为更多的女性朋友们发声。”

　　《厕所英雄》讲述了新娘贾耶（布米·佩德卡尔 饰）嫁给凯沙夫（阿克谢·库玛尔 饰）后，发现家中没有厕所而坚持离婚，最终掀起一场女性厕所革命的故事。

　　电影内地上映后引起了无数女性观众共鸣，阿克谢·库玛尔也被观众们赋予了“妇女之友”的爱称。

　　印度神片《厕所英雄》正在全国热映中。

   编辑：SaSa

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 厕所英雄 阿克谢库玛尔 印度
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厕所英雄 (2017)

7.4

导演：什里·那拉扬·辛

主演：阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

Akshay Kumar

职业：演员 | 制作人

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