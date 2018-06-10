《厕所英雄》男主角阿克谢·库玛尔发文感谢中国观众。









票房号召力超阿米尔·汗 印度神秘巨星 领跑票房25年









据2017年福布斯排名，阿克谢·库玛尔在全球收入最高的男演员里名列前十，印度本土票房号召力远超中国观众熟知的阿米尔·汗，作品累计收入3255.76亿卢比（约316亿人民币），并有8部是印度的100亿俱乐部成员(10亿人民币)，被印度观众誉为“统治印度影坛长达25年”的男演员。









阿克谢·库玛尔主动请缨 变身“妇女之友” 为改变女性社会地位发声













电影内地上映后引起了无数女性观众共鸣，阿克谢·库玛尔也被观众们赋予了“妇女之友”的爱称。





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