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《侏罗纪世界2》主创：续作更大胆

特效、角色全面升级 致敬斯皮尔伯格经典

2018-06-11 09:20:18 来源：Mtime时光网

新特效环境下体验酷炫

融合斯皮尔伯格元素致敬经典

侏罗纪世界全系列规划

续集作用关键 肩负内容体系框架

布莱丝谈科幻与现实

最好的作品都拥有不可调和的矛盾

未来将尝试过导演瘾

拍摄《侏罗纪世界2》时获启发

策划/制作：Mtime时光网
《侏罗纪世界2》将于6月15日登陆全国，时光网分别采访到了影片主演克里斯·帕拉特以及布莱丝·达拉斯·霍华德，聊了聊史蒂文·斯皮尔伯格对影片带来的影响，以及大量特效环境下的拍摄体验等等。

　　时光网洛杉矶讯　　“侏罗纪系列”全新篇章、科幻冒险巨制《侏罗纪世界2》将于6月15日霸气归来，登陆全国超500家IMAX影院。《侏罗纪世界2》由胡安·安东尼奥·巴亚纳执导（《孤堡惊情》《当怪物来敲门》），而编剧则由前作导演科林·特莱沃若以及他长期以来的编剧伙伴德里克·康纳利一同担任。

IMAX海报

　　故事发生在前作结尾的三年之后，伊斯拉·纳布拉尔岛上的侏罗纪世界已经停止运营。岛上火山开始喷发，这威胁到了整座岛屿和在上面自由繁衍的恐龙。于是恐龙训练员欧文（克里斯·帕拉特 饰演）和前公园经历克莱尔（布莱丝·达拉斯·霍华德 饰演）决心回到岛上保护恐龙。与他们一起回到岛上的还有其他科学家，杰夫·高布伦饰演的伊恩·马尔科姆教授，这也是他自1993年史蒂文·斯皮尔伯格执导的《侏罗纪公园》后，再度回归这一系列。

　　他的加入，也展开了新一场拯救恐龙这件事本身的道德讨论，而他却在这一过程中发现富人已经开始偷偷玩起了恐龙拍卖。片中将会出现非常危险的新混血恐龙—Indoraptor，这也让这支恐龙拯救小分队面临更大的风险和困难。

　　近日，时光网在拉斯维加斯采访到了影片主演克里斯·帕拉特，和他聊了聊担任执行制片人的史蒂文·斯皮尔伯格对系列带来的影响，在大量动画特效环境下的拍摄体验，《侏罗纪》系列与《银河护卫队》系列的差异，以及他的儿子是否会观看他的新电影等等。

　　时光网：《侏罗纪世界2》故事的开始，距离上一部结束的时候已经过了一段时间，你的角色有没有发生一些改变？

　　克里斯·帕拉特：布莱丝的角色有很多相关的展现，我的角色还继续吸取着上一集的经验教训。在影片最开始，他内心有一种想法特别强烈，就是人们无法摆脱罪恶的一面。你只能选择背负着罪恶而活。对他来说，他在逃避一些事物，逃避他曾经参与过，甚至对第一部中的参与负有责任的事实。他试图逃避内心巨大的负罪感，想要做一些弥补。所以欧文在这部电影里一直吸取的经验教训是有些时候，你需要停止逃避现实，这能帮助你直面内心的魔鬼，而不是一直背负着罪恶。

终极预告

　　时光网：我们在预告里看见，他试图和Blue（他之前训练过的迅猛龙）重建联系。你可以给我们讲讲电影里关于恐龙的特效成果吗，相比CGI技术来说，你更喜欢哪一种拍摄方式？

　　克里斯·帕拉特：拍这部电影的时候我们很幸运，因为电子动物技术比CGI的呈现效果更好，而且你可以在任何时候使用这种技术。你不希望恐龙横穿银幕跑来跑去，这也无法通过高科技模型技术达到。所以如果要拍摄一直恐龙从头顶飞过的画面，很明显这需要使用CGI，但是如果你要拍摄恐龙面对你时的表现和反应时，就需要动物的特效了。

　　在这部电影里，我们运用到非常优质的动物模型，包括一直完全通过这种特效塑造的雷克斯龙，光是制作这条龙好像就花了250万美元，而且动用了10个人在道具底下进行操作。我们在拍摄的时候能真实地触碰到恐龙，而且能根据对方做出相应的反应，这对我们来说是一种很酷的体验。Blue也是一样，我们拥有一支很棒的高科技动物特效的团队。

　　时光网：1993年史蒂文·斯皮尔伯格执导监制的《侏罗纪公园》获得巨大的成功，影片抓住了当时年轻观众的喜好。你记得当时那些电影吗，你对《侏罗纪》原版有什么印象，另外你认为这个系列对当下年轻一代的观众来说，还具有当年那种吸引力吗？

　　克里斯·帕拉特：我童年经常看斯皮尔伯格执导和监制的电影，比如《小魔怪》《七宝奇谋》等等。我看过他导演的第一部电影是《外星人E.T.》，而且我一直记得《侏罗纪公园》给我的第一感觉。当时我13岁，史蒂文是悬念大师，他非常了解怎么去控制影片中的悬念时刻。事实上，我最近看了关于斯皮尔伯格的那部纪录片，我觉得他非常了不起。

《侏罗纪世界2》剧照

　　能和他一起共事对我来说是件幸事，而且我认为《侏罗纪世界2》给我一个机会，去致敬那些《侏罗纪公园》系列的粉丝，带给他们一部值得扩展成系列的电影，同时能辐射、吸引到新一代的观众，带领他们进入这个神奇的世界。这是一部非常符合胡安·安东尼奥·巴亚纳风格的电影，我认为它和第一部完全不同，但同时你会看到一些斯皮尔伯格的元素。作为制片人，他对影片有很大的决策权，但他给导演足够的创作自由去拍摄他们想要的作品。

　　时光网：你认为打动或者吓到新一代的影迷比以往更难了吗？

　　克里斯·帕拉特：我觉得是这样。观众的口味一直在变。面对新一代的影迷，电影比以往需要更多的胆量。我的儿子他只有五岁，我也许不应该给他看《大白鲨》，但是我给他看了（笑）。但这部电影没有打动他。观众是在进化的。我在看《大白鲨》的时候，你一直处于高度紧张的状态，因为电影并没有给你展示出鲨鱼的全貌。你没法看到鲨鱼的更多的镜头，但我认为这就是史蒂文·斯皮尔伯格的高明之处——恐怖的地方不在于你看到了什么，而是你没看到什么，在未知的状态，恐惧感一直潜伏在电影表面。我的儿子看完说：“鲨鱼在哪呢爸爸？我想看鲨鱼。”所以，对于新一代的观众，你需要把鲨鱼展示给他们。

“儿子觉得美国队长厉害”

　　时光网：你会让你儿子看这部电影吗？

　　克里斯·帕拉特：当然了，我会带他去看的，虽然他才5岁。是的，我是个很糟糕的父亲。

　　时光网：你儿子在家看到你后，然后又在电视或者电影院看见你，他会产生困惑吗？

　　克里斯·帕拉特：我的儿子去过足够多的电影片场，也看了我参演的许多电影，他已经理解了我的工作，对他来说，这不像人们想的那样奇怪，因为他没有经历过与现实相反的事情，也不需要通过那些来衡量现实。他经历的人生全是和电影有关的。他在电视和广告牌上看见自己的妈妈和爸爸，他明白我们是演员，尤其是我们看电影的时候他也能理解我们的身份。

　　他年纪更小的时候会搞不清楚状况，电视和电影里的我们对他来说太难理解了。但是我认为他现在已经度过了那个阶段。他明白了真实生活里的爸爸妈妈和电视里的爸爸妈妈的区别。


作者：Brent Simon   编辑：zhan

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关键词： 侏罗纪世界2 Brent Simon 访谈

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