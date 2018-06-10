导演陈廖宇表示，对于中国这个最懂吃的名族来说，饺子是当之无愧的最具代表性的食物，“出于这方面的考虑，我们创作了一个以饺子为形象的小女孩，作为影片的主角。”





电影《吃货宇宙》将于6月16日全国公映。





《吃货宇宙》构建了一个全新的美食星球，脑子里有一枚硬币的幸运饺子“一毛钱”和憨厚老实的包子“包墩墩”率领窝窝头、油条、大饼、面条、烧麦、月饼、披萨、法棍、牛角包等上百类中西面食伙伴，与意图抹去食物原味的外星邪恶势力斗智斗勇，并由此引发了一系列欢乐闹趣的爆笑故事。





导演陈廖宇表示，对于中国这个最懂吃的民族来说，饺子是当之无愧的最具代表性的食物，“它不仅是一种面食，也承载了中国文化的精神。”陈廖宇透露，出于这方面的考虑，我们创作了一个以饺子为形象的小女孩，作为影片的主角。而为了突出这位主角的特色，陈廖宇等主创在饺子里放了一枚幸运硬币，并为这位饺子少女取名“一毛钱”。“在确定了饺子作为主角后，很自然地就想到让包子来和她配对，于是就有了‘包墩墩’这个角色。”陈廖宇透露。





陈廖宇阐述：“《吃货宇宙》没有刻意追求‘中国式风格’，也没有刻意追求‘中国式思想’，众多优秀作品已经证明，世界性的内容才是世界性的语言。虽然国内之前也有与美食相关的动画电影，但是《吃货宇宙》是第一部平行世界观的作品，故事发生在美食独立形成的世界中，即美食是真正的主角，冒险也是美食之间的冒险。”





《吃货宇宙》早期尝试海外发行时，仅凭借一支海外预告片和一张国际版海报，就将发行权卖到了数十个国家,交易成绩非常亮眼。该片曾先后在戛纳电影节、多伦多电影节、美国电影市场（AFM）等多个国际市场上打破中国动画电影的海外预售纪录。

编辑：羊羊