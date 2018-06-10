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国产动画《吃货宇宙》首映曝终极预告

导演：把最能代表中国美食的饺子变成了少女

2018-06-10 22:53:55 来源：Mtime时光网

导演陈廖宇表示，对于中国这个最懂吃的名族来说，饺子是当之无愧的最具代表性的食物，“出于这方面的考虑，我们创作了一个以饺子为形象的小女孩，作为影片的主角。”

《吃货宇宙》终极预告

      时光网讯 6月10日，国产动画电影《吃货宇宙》在中国电影导演中心举办首映发布会。《吃货宇宙》导演、北京电影学院动画学院副教授、中国动画研究院副院长陈廖宇，制片人崔威亲临现场，分享影片创作历程。首映礼现场曝光了十分钟精彩片段，包子包墩墩、饺子一毛钱等美食明星一一亮相，终极海报和预告片也同时曝光。

      电影《吃货宇宙》将于6月16日全国公映。

      《吃货宇宙》构建了一个全新的美食星球，脑子里有一枚硬币的幸运饺子“一毛钱”和憨厚老实的包子“包墩墩”率领窝窝头、油条、大饼、面条、烧麦、月饼、披萨、法棍、牛角包等上百类中西面食伙伴，与意图抹去食物原味的外星邪恶势力斗智斗勇，并由此引发了一系列欢乐闹趣的爆笑故事。

      导演陈廖宇表示，对于中国这个最懂吃的民族来说，饺子是当之无愧的最具代表性的食物，“它不仅是一种面食，也承载了中国文化的精神。”陈廖宇透露，出于这方面的考虑，我们创作了一个以饺子为形象的小女孩，作为影片的主角。而为了突出这位主角的特色，陈廖宇等主创在饺子里放了一枚幸运硬币，并为这位饺子少女取名“一毛钱”。“在确定了饺子作为主角后，很自然地就想到让包子来和她配对，于是就有了‘包墩墩’这个角色。”陈廖宇透露。

      陈廖宇阐述：“《吃货宇宙》没有刻意追求‘中国式风格’，也没有刻意追求‘中国式思想’，众多优秀作品已经证明，世界性的内容才是世界性的语言。虽然国内之前也有与美食相关的动画电影，但是《吃货宇宙》是第一部平行世界观的作品，故事发生在美食独立形成的世界中，即美食是真正的主角，冒险也是美食之间的冒险。”

      《吃货宇宙》早期尝试海外发行时，仅凭借一支海外预告片和一张国际版海报，就将发行权卖到了数十个国家,交易成绩非常亮眼。该片曾先后在戛纳电影节、多伦多电影节、美国电影市场（AFM）等多个国际市场上打破中国动画电影的海外预售纪录。

   编辑：羊羊

关键词： 吃货宇宙 动画
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吃货宇宙

吃货宇宙 (2018)

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导演：陈廖宇

陈廖宇

陈廖宇

Liaoyu Chen

职业：导演 | 编剧

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