终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报，而之前因档期未出席十周年纪念合照的抖森也终于得以重新“出现”在官方大合照上。

昨晚，漫威官方终于释出全套漫威十周年人物单人海报。除了之前已公布的钢铁侠、黑豹、美国队长、格鲁特、绿巨人、红女巫之外、火箭浣熊、猎鹰、冬兵、幻视、战争机器、奇异博士、黄蜂女等也全部登场。此外，漫威官方还把漫威影业十周年因档期未出席大合照的抖森给p了上去，照片处理的毫无痕迹，漫威大家庭终于“大团圆”。

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