《瞒天过海:美人计》以“罗汉”系列的最高开画成绩登顶北美周末票房棒，《游侠索罗》退居次席，位列第三的《死侍2》以无法挑战前集的票房高度。









在《瞒天过海：美人计》开画小爆助攻下，北美影史稍有回暖，但周末表现对于暑期档而言仍旧显得有些萎靡。2018年第23个周末票房榜TOP12影片累计票房仅报收1.09亿美元，周末大盘环比小涨9%。不过，周末大盘仍比《神奇女侠》蝉联周冠的去年同期（大盘1.39亿美元）倒退了两成多。



















犯罪动作片《阿尔忒弥斯酒店》创下今年最低的大规模开画成绩之一

Global Road发行的犯罪动作片《阿尔忒弥斯酒店》上周五在2407家影院开画，首周末三天仅收315万美元，排在周末票房榜第八位。本片由《碟中谍5》编剧德鲁·皮尔斯自编自导，也是他个人的导演处女作。影片故事背景设置在未来世界，片中展示了未来科技加持下的独特而又神秘的犯罪。





时隔五年回归大银幕的奥斯卡影后朱迪·福斯特在本片中饰演一名“护士”，她工作的地点是一家专门为罪犯们服务的超豪华会员制医院。《阿尔忒弥斯酒店》创下今年最低的大规模开画成绩之一，表现只是略好于前一周末的《行动时刻》。影片媒体口碑接近及格线，烂番茄新鲜度有58%，媒体评价其为“低级而又庸俗，极具暴力元素但有些许娱乐价值的B级片”。







