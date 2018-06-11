时光网讯
上周末共有三部大规模开画新片进驻市场，北美影市格局焕然一新。华纳出品的《十一罗汉》系列的姐妹篇《瞒天过海：美人计》
上周末以超4000家影院的规模开画，周末三天斩获票房4150万美元，以绝对优势登顶周末票房榜，并刷新了2004年《十二罗汉》保持的3915万美元系列最高开画纪录。
迪士尼出品的太空歌剧电影《游侠索罗：星球大战外传》
上周末再进账1515万美元，退居榜单次席。影片周末跌幅明显收窄至五成以内，三周累计票房已升至1.76亿美元。
在《瞒天过海：美人计》开画小爆助攻下，北美影史稍有回暖，但周末表现对于暑期档而言仍旧显得有些萎靡。2018年第23个周末票房榜TOP12影片累计票房仅报收1.09亿美元，周末大盘环比小涨9%。不过，周末大盘仍比《神奇女侠》蝉联周冠的去年同期（大盘1.39亿美元）倒退了两成多。
由于“阵亡将士纪念日”档期的《游侠索罗》表现远不及预期，北美市场6月上旬仅产出票房2.73亿美元，大盘比去年同期暴跌28.5%。值得庆幸的是，市场即将迎来《超人总动员2》和《侏罗纪世界2》两大“爆款”续作，北美6月份连续十年票房破10亿美元的纪录应该不会中断。
福斯出品的漫改续集《死侍2》
上映第四周末再揽1365万美元，位列周末票房季军。影片仅比之前周末下跌四成左右，北美累计已收近2.8亿美元。
A24发行的恐怖新作《遗传厄运》开画周末进账1300余万美元，不敌上映四周的老片《死侍2》，仅排在周末第四。
“漫威电影宇宙”集结巨制《复仇者联盟3：无限战争》
上周末再收680多万美元，退居周末票房榜第五；其北美累计票房已达6.55亿美元，成功超越《侏罗纪世界》，升至北美影史第五。
Global Road发行的犯罪动作片《阿尔忒弥斯酒店》上周五在2407家影院开画，首周末三天仅收315万美元，排在周末票房榜第八位。本片由《碟中谍5》编剧德鲁·皮尔斯自编自导，也是他个人的导演处女作。影片故事背景设置在未来世界，片中展示了未来科技加持下的独特而又神秘的犯罪。
时隔五年回归大银幕的奥斯卡影后朱迪·福斯特在本片中饰演一名“护士”，她工作的地点是一家专门为罪犯们服务的超豪华会员制医院。《阿尔忒弥斯酒店》创下今年最低的大规模开画成绩之一，表现只是略好于前一周末的《行动时刻》。影片媒体口碑接近及格线，烂番茄新鲜度有58%，媒体评价其为“低级而又庸俗，极具暴力元素但有些许娱乐价值的B级片”。
焦点影业的纪录片《以我为邻》上周末在29家影院点映，首周末录得47万美元，馆均票房超1.2万美元。WGUSA发行的韩版《毒战》周末在32家影院开出14万美元，馆均仅收不到5000美元，表现一般。国产爱情片《超时空同居》周末再收7.6万美元，点映三周累计成绩已达65万美元。
北美周末票房前十名 2018.06.08- 06.10（单位：万美元）