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《龙虾刑警》终极预告&海报双发

王千源袁姗姗刑警小队乌龙不断 沈腾造型油腻

2018-06-11 09:48:38 来源：Mtime时光网

《龙虾刑警》终极预告&海报双发，王千源袁姗姗领衔刑警小队乌龙不断，沈腾造型落魄油腻亮相，正邪双方展开斗智斗勇的“猫鼠游戏”，影片将于6月22日上映。
       时光网讯李昕芸执导，王千源袁姗姗刘桦周游周云鹏联袂主演，沈腾张锦程等特别出演的喜剧警匪动作电影《龙虾刑警》定档6月22日。近日，《龙虾刑警》再曝“以笑制暴”版终极预告及终极海报，在节奏紧张的背景音乐下，刑警小队乌龙不断，犯罪分子凶狠有料，正邪双方展开斗智斗勇的“猫鼠游戏”，笑点升级。

       此次曝光的终极海报中，更有沈腾亲情亮相，身穿油迹斑驳的厨师服，脚踩人字拖，怀中抱着不修边幅的爱宠。即使造型落魄但难掩脸上玩味笑容，与刑警小队的对视中，虽然形单影只但不难看出气势来，在这场猫鼠游戏中这位旧店主扮演的是什么角色？

       袁姗姗飒爽造型难掩好身材，化身犀利“警花”回沈腾以凝视；周游一身街头打扮活泼时尚，懵懂警队小白一脸天真；王千源休闲造型大局在握，颇为自信，目光注视着沈腾；刘桦一身退休打扮，缩脖端肩躲在队长身后。海报中人物性格分明，龙虾店铺改头换面，新老店长正式交接，猫鼠游戏趣味升级，贩毒大案一触即发。

       “以笑制暴”版预告片中，采用黑白两线交叉叙述的手法，一开始刑警小队队长杜宇飞（王千源饰演）画外音便已交代敌对局势，辉哥（周云鹏饰演）假借物流公司贩毒，于是刑警小队盘下物流公司对面的龙虾店监视探案。紧接着镜头变切换至辉哥这边的物流公司，利落的手起刀落拆快递便已悉知“来大活儿了”。

       对面龙虾刑警像模像样的举办了开幕仪式，辉哥对龙虾店抱有质疑，真正的警察怎么可能把龙虾店开起来？但是刑警小队还是稀里糊涂的把龙虾店开了起来。能叔（刘桦饰演）利落起锅，龙虾在热锅上飞舞。龙虾店生意红火，花姐（袁姗姗饰演）数钱数到手软。

       据悉，电影《龙虾刑警》即将于6月22日登陆全国院线。       

   编辑：隐饮

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关键词： 龙虾刑警 袁姗姗 王千源
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