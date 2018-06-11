继《头号玩家》、《狂暴巨兽》、《复仇者联盟3》之后，又一部进口片在内地上映的秘钥延期。





《寂静之地》自4月6日在北美上映后，就以黑马之姿狂扫北美票房，提前夜场票房高达430万美元，上映首日票房达1900万美元，以5000万美元票房问鼎北美首周末票房冠军榜，共计15次夺得北美单日票房冠军。截止目前，《寂静之地》全球票房已达3.2亿美元。影片5月18日于中国内地上映后，在国内电影市场也连创佳绩，上映首日的3400万票房创下进口恐怖片内地首日票房记录，不到3日，票房成功破亿，上映16日，票房成功破2亿。目前，《寂静之地》已在国内取得2.1亿票房的优异成绩，成为年度票房最高的恐怖电影。









《寂静之地》的成功绝非偶然，首先，其不落俗套、颇具新意的无声设定激起了观众对本片的好奇，并成功征服了国内观众挑剔的眼光；其次，因独特的无声设定，在影院观影期间需保持安静，这为观众带来了前所未有的新奇观影体验；最后，影片并非单纯的惊悚片，在惊悚内核下还蕴含温暖亲情，让观众在恐惧与感动两种情感中游走。正是以上原因，《寂静之地》才能在一众大片的夹击下脱颖而出，在国内掀起一阵无声惊悚狂潮。影片虽已上映一月，但本片的讨论度却依旧不减，目前，《寂静之地》在国内上映时间延长至7月17日，影片票房值得期待。





《寂静之地》由美国派拉蒙影片公司出品，正在全国各大院线热映。