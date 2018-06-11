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《寂静之地》内地上映延至7.17

今年最卖座恐怖片 无声世界恐怖继续蔓延

2018-06-11 10:40:51 来源：Mtime时光网

继《头号玩家》、《狂暴巨兽》、《复仇者联盟3》之后，又一部进口片在内地上映的秘钥延期。
　　时光网讯 由美国派拉蒙影片公司出品，约翰·卡拉辛斯基执导并与好莱坞女星艾米莉·布朗特共同主演的惊悚片《寂静之地》于5月18日在中国内地上映，影片上映16天后成功斩获2亿票房。今日片方宣布，影片公映时间将延期至7月17日，被无声恐惧支配的故事，仍在上演。

　　《寂静之地》自4月6日在北美上映后，就以黑马之姿狂扫北美票房，提前夜场票房高达430万美元，上映首日票房达1900万美元，以5000万美元票房问鼎北美首周末票房冠军榜，共计15次夺得北美单日票房冠军。截止目前，《寂静之地》全球票房已达3.2亿美元。影片5月18日于中国内地上映后，在国内电影市场也连创佳绩，上映首日的3400万票房创下进口恐怖片内地首日票房记录，不到3日，票房成功破亿，上映16日，票房成功破2亿。目前，《寂静之地》已在国内取得2.1亿票房的优异成绩，成为年度票房最高的恐怖电影。

　　回望上半年的电影市场，国内影院上线众多进口大片，大制作、高爆点的商业大片在国内电影市场掀起波澜，对国内票房进行了强势收割。3月上映的《头号玩家》狂揽近14亿票房，创下了斯皮尔伯格作品在内地的票房新高；4月上映的《狂暴巨兽》仅用1日便取得票房过亿的成绩，截止目前票房即将突破10亿；5月上映的《复仇者联盟3：无限战争》以4.92亿的单日票房创下内地进口片单日票房之最，上映一个月已有23亿票房的入账。在激烈的竞争环境中，不靠卡司阵容、不靠视效的《寂静之地》却在一众大片中杀出重围，在国内掀起热烈讨论，并成为年度恐怖电影票房冠军。

　　《寂静之地》的成功绝非偶然，首先，其不落俗套、颇具新意的无声设定激起了观众对本片的好奇，并成功征服了国内观众挑剔的眼光；其次，因独特的无声设定，在影院观影期间需保持安静，这为观众带来了前所未有的新奇观影体验；最后，影片并非单纯的惊悚片，在惊悚内核下还蕴含温暖亲情，让观众在恐惧与感动两种情感中游走。正是以上原因，《寂静之地》才能在一众大片的夹击下脱颖而出，在国内掀起一阵无声惊悚狂潮。影片虽已上映一月，但本片的讨论度却依旧不减，目前，《寂静之地》在国内上映时间延长至7月17日，影片票房值得期待。

　　《寂静之地》由美国派拉蒙影片公司出品，正在全国各大院线热映。

   编辑：Joker

关键词： 寂静之地
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寂静之地

寂静之地 (2018)

7.1

导演：约翰·卡拉辛斯基

主演：艾米莉·布朗特

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