在如此萎靡的市场环境下，《超时空同居》连续第三周蝉联周票房冠军。《复仇者联盟3》重回周票房亚军的位置。

时光网讯 上周，在新片疲软，老片乏力的双重压力之下，内地影市陷入票房大低谷——上周内地票房仅报收4.35亿，相较上上周6.68亿的成绩又下跌35%，并成为2016年第38周（9月19-9月25日）后票房最低的一周。





















上周，《超时空同居》报收1.15亿票房，连续第三周蝉联周票房冠军，累计票房达到8.26亿。





上映首周都没能拿到周票房冠军的《超时空同居》反而在二、三、四周连续蝉联周票房冠军，一方面可以看出该片后劲较足，另一方面也体现出近期新片的实力之弱。





面对新片的冲击，《超时空同居》仅在上周五退居单日票房第四名，周六日又杀回单日票房亚军的位置，而这两天中日冠《厕所英雄》对《超时空同居》的领先优势也仅有几十万。





在2018年上映的国产片中，《超时空同居》的票房暂居第5名，位居《后来的我们》之下。另外，《超时空同居》已于上周超越《致我们终将逝去的青春》，成为国产女性导演电影中第二卖座的作品。











《复仇者联盟3》上周报收7800万票房，位居周票房亚军，累计票房达到23.48亿。





上上周还是周票房季军的《复仇者联盟3》由于竞争对手表现太差，上周又重回周票房亚军的位置，并顺利冲破23亿大关。





目前，《复仇者联盟3》与《速度与激情7》的票房差距已缩小到7800万。





上周，《复仇者联盟3》宣布内地放映周期延长到7月9日，但面对本周《侏罗纪世界2》的冲击，想在票房上赶超《速度与激情7》并不容易。













印度电影《厕所英雄》上周五内地首映，首周票房5850万，位居周票房季军。





《厕所英雄》的首周表现与5月上映的《巴霍巴利王2》相当，后者内地首周票房4910万，累计票房7680万。以此推算，《厕所英雄》想在内地拿下过亿票房难度相当之大。





值得注意的是，《厕所英雄》是今年内地上映的第5部印度电影，其中《神秘巨星》、《小萝莉的猴神大叔》、《起跑线》都拿到了2亿以上的票房成绩。但这股自《摔跤吧！爸爸》开始的印度电影热到《巴霍巴利王2》上映时忽然中止，重回现实题材的 《厕所英雄》也没能让这股热潮重新刮起。









冯巩等主演的喜剧《幸福马上来》上周五首映，首周票房4590万，位居周票房第四名。





冯巩上一部主演的电影还要追溯到2007年的《别拿自己不当干部》。





尚格·云顿等主演的动作片《深海越狱》上周五内地首映，首周票房4055万，位居周票房第五名。





《哆啦A梦：大雄的金银岛》上周报收4000万票房，累计票房1.97亿。





《潜艇总动员：海底两万里》上周报收1040万票房，累计票房6970万。



