托尼奖今年将终身成就奖授予了两位舞台传奇：创作过《猫》《歌剧魅影》《日落大道》《贝隆夫人》《耶稣基督超级巨星》等经典音乐剧的英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯，以及两次捧得托尼奖的音乐剧女演员契塔·里弗拉，里弗拉的舞台代表作包括《芝加哥》、《蜘蛛女之吻》、《九》。

迪士尼出品的真人音乐剧《冰雪奇缘》颗粒无收





2018年托尼奖完整获奖名单





最佳话剧：《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳复排话剧：《天使在美国》





最佳话剧导演：约翰·蒂夫尼《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳话剧男主角：安德鲁·加菲尔德《天使在美国》





最佳话剧女主角：格兰达·杰克逊《三个高女人》





最佳话剧女配角：劳里·梅特卡夫 《三个高女人》





最佳话剧男配角：内森·连恩《天使在美国》





最佳话剧舞台设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳话剧灯光设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳话剧服装设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳话剧音效设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》





最佳音乐剧：《乐队来访》





最佳复排音乐剧：《小岛故事》





最佳音乐剧导演：David Cromer《乐队来访》





最佳音乐剧男主角：Tony Shalhoub《乐队来访》





最佳音乐剧女主角：Katrina Lenk《乐队来访》





最佳音乐剧男配角：Ari'el Stachel 《乐队来访》





最佳音乐剧女配角：Lindsay Mendez《天上人间》





最佳音乐剧舞台设计：《海绵宝宝》





最佳原创配乐：《乐队来访》





最佳音乐剧剧本：《乐队来访》





最佳音乐剧服装设计：《窈窕淑女》





最佳音乐剧灯光设计：《乐队来访》





最佳音乐剧音效设计：《乐队来访》





最佳现场演奏：《乐队来访》





最佳编舞：《天上人间》





终身成就奖：安德鲁·劳埃德·韦伯、契塔·里弗拉