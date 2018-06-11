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《哈利波特》话剧横扫托尼奖，加菲捧最佳男主！

大IP"冰雪奇缘""贱女孩"吞蛋 "乐队来访"成最大赢家

2018-06-11 13:56:48 来源：Mtime时光网

《哈利·波特》衍生舞台剧以六座奖杯横扫托尼奖戏剧类奖项，安德·鲁加菲尔德凭借《天使在美国》首捧最佳男主角奖杯，《海绵宝宝》、《冰雪奇缘》、《贱女孩》等大IP音乐剧全部扑街。

《哈利·波特与被诅咒的孩子》讲述原著主人公们成年后的故事

　　时光网讯 全球最受瞩目的美国戏剧大奖托尼奖刚刚落下帷幕，好评无数的《哈利·波特》系列衍生舞台剧《哈利·波特与被诅咒的孩子》勇夺包括最佳话剧、最佳导演、最佳舞台设计在内的六座奖杯，是今年当之无愧的话剧类最大赢家。

　　英国男星安德鲁·加菲尔德凭借《天使在美国》的出色表现，力压丹泽尔·华盛顿马克·里朗斯等前辈，首次捧起托尼奖最佳男主角奖杯。《天使在美国》同时拿下最佳复排话剧与最佳话剧男配角奖。老戏骨格兰达·杰克逊劳里·梅特卡夫《伯德小姐》）为话剧《三个高女人》赢回最佳女主与最佳女配两座表演类奖杯。

《天使在美国》剧照，加菲在获奖感言中为LGBT群体发声

　　2017-2018戏剧季是百老汇的音乐剧小年，口碑强势新音乐剧并太多，今年托尼奖音乐剧奖项的归属再次出现一边倒局面。备受剧评人追捧的电影改编音乐剧《乐队来访》战胜《海绵宝宝》《冰雪奇缘》《贱女孩》等大IP，夺得10项大奖，包括最佳音乐剧、最佳导演、最佳男女主角等等，成为今年获奖数量最多的剧目。

　　以12项提名领跑今年托尼奖提名的音乐剧《海绵宝宝》与《贱女孩》铩羽而归。《海绵宝宝》音乐剧根据家喻户晓的动画系列改编，仅带回一座最佳音乐剧舞台设计的托尼奖杯。同名电影改编的《贱女孩》音乐剧更惨，12项提名颗粒无收。剧评扑街却票房火热的真人版《冰雪奇缘》音乐剧获得三项托尼提名，同样两手空空打道回府。

迪士尼出品的真人音乐剧《冰雪奇缘》颗粒无收

　　托尼奖今年将终身成就奖授予了两位舞台传奇：创作过《猫》《歌剧魅影》《日落大道》《贝隆夫人》《耶稣基督超级巨星》等经典音乐剧的英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯，以及两次捧得托尼奖的音乐剧女演员契塔·里弗拉，里弗拉的舞台代表作包括《芝加哥》、《蜘蛛女之吻》、《九》。

2018年托尼奖完整获奖名单

最佳话剧：《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳复排话剧：《天使在美国》

最佳话剧导演：约翰·蒂夫尼《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳话剧男主角：安德鲁·加菲尔德《天使在美国》

最佳话剧女主角：格兰达·杰克逊《三个高女人》

最佳话剧女配角：劳里·梅特卡夫 《三个高女人》

最佳话剧男配角：内森·连恩《天使在美国》

最佳话剧舞台设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳话剧灯光设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳话剧服装设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳话剧音效设计：《哈利·波特与被诅咒的孩子》

最佳音乐剧：《乐队来访》

最佳复排音乐剧：《小岛故事》

最佳音乐剧导演：David Cromer《乐队来访》

最佳音乐剧男主角：Tony Shalhoub《乐队来访》

最佳音乐剧女主角：Katrina Lenk《乐队来访》

最佳音乐剧男配角：Ari'el Stachel 《乐队来访》

最佳音乐剧女配角：Lindsay Mendez《天上人间》

最佳音乐剧舞台设计：《海绵宝宝》

最佳原创配乐：《乐队来访》

最佳音乐剧剧本：《乐队来访》

最佳音乐剧服装设计：《窈窕淑女》

最佳音乐剧灯光设计：《乐队来访》

最佳音乐剧音效设计：《乐队来访》

最佳现场演奏：《乐队来访》

最佳编舞：《天上人间》

终身成就奖：安德鲁·劳埃德·韦伯、契塔·里弗拉

作者：RZ   编辑：Wicked

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 托尼奖 安德鲁·加菲尔德 哈利·波特 冰雪奇缘 乐队来访 海绵宝宝
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