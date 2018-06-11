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"侏罗纪世界2"全球首周票房1.51亿登顶

"美人计"居亚 "复联3"全球票房将破20亿美元

2018-06-11 10:59:24 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》全球首周票房1.51亿美元，登顶本周冠军，《瞒天过海：美人计》全球票房5370万美元暂居亚军，《复联3》全球票房升至19.98亿美元，即将突破20亿美元大关。


       时光网讯 6月8日-6月10日这个周末刚刚结束，《侏罗纪世界2》以1.51亿的首周开画成绩，登顶全球票房榜冠军。《瞒天过海：美人计》以5370万美元全球票房，在本周拿下亚军，《死侍2》全球报收3216万美元，累计票房6.55亿美元，位居第三。

       《侏罗纪世界2》从6月6号开始，陆续在韩国、法国、德国等地上映，但它的全球票房，估计要在本周才开始逐渐爆发，该片6月15日登陆内地，再晚一周6月22日才在北美上映。上周末中国和北美两大票仓还没开始发力呢！

       《侏罗纪世界2》在韩国上映10小时观影破百万人次，打破了此前《复仇者联盟3：无限战争》在今年4月25日刚刚创造的98万首日观影人次纪录，韩国首周末开画票房高达2720万美元。除此之外，该片海外票房靠前的还有英国1990万美元，法国1000万美元，西班牙950万美元和德国910万美元。《侏罗纪世界2》的发行模式和上一部《侏罗纪世界》有所不同。上一部《侏罗纪世界》作为重启之作，以今天的汇率算首周开画票房达到了1.568亿美元，比第二部的开画成绩略高5%。

       

《瞒天过海：美人计》

华纳出品的《十一罗汉》系列的姐妹篇《瞒天过海：美人计》，上周末在全球16个国家及地区开画，全球票房报收5370万美元，其中海外票房1220万，北美票房4150万。北美票房表现出色，但海外票房只能算中规中矩。在世界杯开赛前一周，以及《侏罗纪世界2》还未大规模上映的空隙，《瞒天过海：美人计》在整个拉美地区的票房暂居第一。此外据媒体爆料，华纳公司已放弃该片在内地的院线引进计划。

       《死侍2》周末全球票房报收3216万美元，排名本周第三。目前该片海外累计票房已达3.77亿美元，最终稳破4亿美元应该是毫无悬念；其全球累计票房已达6.55亿美元，轻松超过《金刚狼3》的6.2亿美元，晋升为仅次于《死侍》《X战警：逆转未来》的系列票房季军。

       

《游侠索罗》

迪士尼发行的“星战”衍生电影《游侠索罗》，上周末全球票房报收2645万美元，由于受到《侏罗纪世界2》的全面冲击，目前该片海外累计仅收1.36亿美元，在中国内地上映已18天，票房终于艰难突破1亿人民币，创下《星战》系列最低内地票房；其全球累计票房暂仅为3.12亿美元，最终基本无望冲击4亿美元。如果不计宣发投入，《游侠索罗》总制作成本也接近3亿美元，预计本片将给迪士尼带来8000万美元以上的巨额亏损。

       漫威《复仇者联盟3》周末全球票房1773万美元，截止周日，影片全球累计票房也已升至19.98亿美元，即日便可成为迪士尼历史上，除《星球大战：原力觉醒》（20.68亿美元）外，第二部全球破20亿美元的作品。



   编辑：YY

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关键词： 全球票房 侏罗纪世界2
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