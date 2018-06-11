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《金蝉脱壳2》"越狱天团"特辑&海报双发

黄晓明:我提前很久就找英文老师背台词了！

2018-06-11 11:41:55 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》今日发布黄晓明特辑，同时曝光的还有一组人物海报。黄晓明全神贯注训练打斗动作的画面颇为吸睛，提到英文台词问题，他说“我提前很久就已经找英文老师背台词了。”
       

《金蝉脱壳2》黄晓明特辑

时光网讯 好莱坞动作片《金蝉脱壳2》今日发布黄晓明特辑，同时曝光的还有一组人物海报。特辑中，黄晓明自曝首次参演纯粹的好莱坞大片，并且搭档儿时的偶像史泰龙并肩作战，身为前作粉丝的他格外珍惜此次机会。他不但提前数月背英文台词，更是坚持健身并训练武打。人物海报则生动勾勒出越狱天团主力军史泰龙、黄晓明和戴夫群雄形象，与富有科技感元素的背景相结合，酷炫十足。

       在特辑伊始，黄晓明全神贯注训练打斗动作的画面就颇为吸睛，一招一式力度十足，持匕首近身肉搏的片段激燃刺激。导演不吝赞赏之词夸道：“晓明很优秀，镜头感很强，他的脸非常上镜，他的加入为影片带来不少乐趣。”演员杰西·麦特卡尔菲也赞道：“晓明很酷，我觉得他很适合这个角色。”身处好莱坞剧组意味着全英文台词对白和日常交流，黄晓明称：“我提前很久就已经找英文老师背台词了。”

       饰演黄晓明师父的史泰龙也表示他的参演使“这一切都充满希望，很高兴能跟一些新的团队合作”。黄晓明在片中打咏春的画面更让人眼前一亮，他在采访中说：“我希望在这个电影里面把中国的武术好好的打，我觉得真的非常兴奋。”导演也不禁点赞：“他的动作戏很漂亮，很棒，他做得很好！”

       同时发布的全新人物海报一组共四张，由史泰龙、黄晓明和戴夫组成的越狱天团主力军到齐。海报中，黄晓明身穿囚服，健壮的手臂肌肉紧绷，疑似刚刚结束一场硬战。三人各司其职，越狱专家史泰龙运筹帷幄总揽全局，义气猛将戴夫作为后盾配合行动。密不透风的高科技监狱，在机器人的管理下似乎没有一丝破绽，然而一场越狱行动正有条不紊地进行着，终极交锋即将拉开帷幕。

       好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 金蝉脱壳2 黄晓明
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