网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"瞒天过海:美人计"角色不行 表演不错

“前一半算得上精彩，后面就……”

2018-06-11 12:00:59 来源：Mtime时光网

《瞒天过海：美人计》凭借卡司阵容良好的化学反应撑到了第三幕，此后这种优秀便开始消失殆尽。


      时光网洛杉矶讯 2001年，乔治·克鲁尼和导演史蒂文·索德伯格集结了一众新时代的“鼠帮”（Rat Pack）——这指代了一个以男性为主的非正式小团体，成员多是明星与二人的朋友，大多数场景则在拉斯维加斯的赌场拍摄。

　　“鼠帮”代表人物包括弗兰克·辛纳特拉迪恩·马丁小萨米·戴维斯，这三人在二十世纪六十年代曾合作过多部作品，也曾一起制造出过不少戏外头条。最初的“鼠帮”三人组所贡献的最负盛名的作品，要数1960年的盗贼题材电影《十一罗汉》了，该片讲述了一队二战退伍老兵在一晚洗劫五家赌场的故事。

      集结了乔治·克鲁尼布拉德·皮特马特·达蒙唐·钱德尔卡西·阿弗莱克以及其他明星，再加上朱莉娅·罗伯茨出演的、克鲁尼在片中求之不得的爱侣，2001年上映的《十一罗汉》给传统意义上的盗贼题材电影注入了风趣与时尚元素，并在全球大卖，一举卷走了超过4.5亿美元票房

　　该片在社会极为动荡的时期上映，以及遇到了一些意外状况（特别是在美国本土，当年发生了9·11事件）阻碍，此片12月上映后就像一剂强心针，注入到了那个不安的时代。在2004年和2007年，两部续集接连上映。由此，这个集合了幽默与复杂犯罪故事的三部曲获得了极大的成功。



      《瞒天过海：美人计》听起来有些像前传（直译是“八罗汉”），但作为一部女性挑大梁的衍生作品，与前作三部曲共享同一个宇宙的部分也是少得可怜（索德伯格变成了本片制片人，导演则是加里·罗斯）。桑德拉·布洛克领衔饰演Debbie Ocean，是克鲁尼角色Danny Ocean疏远已久的妹妹。

　　在坐了五年牢重获自由后，Debbie终于可以跟进自己计划已久的完美盗窃——在众星云集、一年一度的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）上，盗取一条镶满钻石的项链，并用一个毫无价值的复制品替换它。这个计划还有个附加目的，那就是向其艺术品商人前男友Claude Becker（“大舅李建军”理查德·阿米蒂奇饰）复仇。之前，就是他的违法阴谋让Debbie进了监狱。

李建军与柯登在片场

      Debbie重新与之前的伙伴Lou（凯特·布兰切特饰）取得了联系，并分享了自己的计划。这位合伙人召集了一个团队，包括珠宝商Amita（敏迪·卡灵饰）、惯偷Constance（奥卡菲娜饰）、电脑天才Nine Ball（蕾哈娜饰），以及Tammy（莎拉·保罗森饰），一个之前买卖赃物、如今金盆洗手的母亲。

　　Debbie这边则叫来了一位不太走运的时尚设计师Rose Weil（海伦娜·伯翰·卡特饰），后者负债累累，同意帮助Debbie成为好莱坞小明星Daphne Kluger（安妮·海瑟薇饰）的形象顾问，Kluger会在舞会上出任发言人。然后，Debbie利用Kluger的影响力以及Rose的独到“眼光”，说服了珠宝商Cartier将那价值连城的项链借给了她们，用来当做Daphne的红毯配饰。就这样，万事俱备，只欠东风。

      虽然《瞒天过海：美人计》中的大多数角色还是缺乏深度，但片中还是有不少风趣幽默、引人入胜的表演，这大多来自于布洛克、布兰切特和香蕉姐。同时，海瑟薇也在扮演Daphne时，讽刺了那种小人物得权的大惊小怪。



　　本片导演罗斯与索德伯格有着很长时间的合作关系（索德伯格甚至帮罗斯拍了一部分《饥饿游戏》，完全友情帮忙），同时巧妙地借用了老三部曲中的一些风格：展开了一些之前的支线剧情，以及由Daniel Pemberton作曲、充满鼓点与贝司的爵士风格乐曲。所有的这些，都结合起来，向观众呈现了充满能量的上半部影片

      但问题出在了罗斯与奥利维亚·米尔希共同创作的剧本上。简单来说，罗斯与米尔希似乎太过想要避免一些刻画女性角色时的刻板印象，他们好像觉得女性就是喜欢拌嘴；所以他们只想表现出女性“坚强”与“积极”的一面。但那些口角与富有喜剧效果的队内紧张和分歧是其他“罗汉”系列电影成功的一大因素，所以这种过于美化后的结果就是——好像大家聚到一起，然后突然就相处得很好，不管她们之前认识与否——让人感觉十分突兀。这感觉很不对，似乎太过规整了。

      可能是想紧跟现在的风潮，也可能是为了将索德伯格之前的一些东西保留下来，这部《瞒天过海：美人计》将本该是高潮的盗窃场景安排得过于靠前，以至于影片第三幕的绝大部分都是对于这起犯罪的调查，以及为了揭露一些观众之前所没有意识到的信息而存在的小转折。

　　这听起来没什么问题，但电影所展示出的效果却是：保险调查员John Frazier（詹姆斯·柯登饰）的出场的时候电影已经演了80多分钟，而他的整个形象就是被收买、被贿赂。这个剧情完全没有任何意义，而且又一次给人一种泄气的疲倦感——尤其是看了预告片和精彩的前半部影片之后。

      影片的另一个缺点可能就是影片的重点所在。在索德伯格-克鲁尼三部曲的后两部中，众角色虽然出身不同、背景各异，但《十一罗汉》的背景设置并不炫丽夺目。其将背景设置于拉斯维加斯的赌场内，而本来那里就是年客流量相当大的场所。所以即使故事是经过繁琐设计的盗窃，这样的场景设置在一定程度上还是提高了故事的可信度，还可能增加了一些情感宣泄的额外效果。

　　然而，纽约大都会艺术博物馆慈善舞会不仅不接地气，对大多数人来说更是很陌生的存在，特别是对于海外观众来说。而且即使是略知一二的观众，可能也很难在短时间内事无巨细地了解这项盛事（这是一场为了大都会艺术博物馆时装学院募集善款的舞会）。所以《瞒天过海：美人计》可能会让观众感觉有些距离感，因为这样的设定对于常人来说有些遥远——人们会觉得这就是个挤满了配角小明星的舞厅。



      说到配角，虽然之前曾有报道说马特·达蒙会出现在电影中（达蒙本人甚至也确认过这个消息），但不幸的是，不管他拍了什么，都没有出现在影片的最终版本中——他可能也是混乱第三幕的另一个受害者，因为其中的一些特定情节在剪辑室内被重组了。

　　片中会有其他几位神秘嘉宾露面（我不会在此剧透），加强了此片与前作的联系。但这并不是一部“复联”的明星集结电影，所以抱有幻想的观众们，你们可能会极其失望了。尤其是结尾处，那只是一个小小的、老掉牙的笑料，根本不值得那些请来的明星出场


首映式上的八位美人

《瞒天过海：美人计》其它影评：

　　“在那些演员闪光及有才的表演之下，《瞒天过海：美人计》最终的确实现了一些美好的空想。”——Alonso Duralde，《The Wrap》

　　“《瞒天过海：美人计》作为一部盗贼题材电影，缺乏最基本的诈骗、作弊、伪装或者其它那些盗贼题材电影应该有的元素。”——Rafer Guzman，《Newsday》

　　“《瞒天过海：美人计》的一大问题就是缺少一个强有力的反派，就像《十一罗汉》里安迪·加西亚饰演的赌场老板那种。还有一些对于Met Gala无止境的赞美，那有些令人不愉快。”——Richard Roeper，《芝加哥太阳时报》

　　“这部电影是与朋友约会的好借口，更是在炎炎夏日钻进拥有凉爽空调电影院的好托辞。”——Angie Han，Mashable

作者：Brent Simon   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 瞒天过海：美人计 影评 BrentSimon
关注时光网微信

相关电影/影人

瞒天过海：美人计

瞒天过海：美人计 (2018)

-1.0

导演：加里·罗斯

主演：桑德拉·布洛克

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
2

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
3

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..
4

《复联4》钢铁侠美队再联手蚁人鹰眼归队

概念美术图疑似网络泄露 官方暂未回应

3
两张疑似《复联4》艺术概念图的物料被外网网站泄露，信..
5

找彩蛋！"无敌破坏王2"发布正式版预告

迪士尼公主汇聚一堂 星战漫威一个都不能少

《无敌破坏王2》发布正式版预告片，第二部聚齐了迪士尼..

查看更多