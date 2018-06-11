《瞒天过海：美人计》凭借卡司阵容良好的化学反应撑到了第三幕，此后这种优秀便开始消失殆尽。



















该片在社会极为动荡的时期上映，以及遇到了一些意外状况（特别是在美国本土，当年发生了9·11事件）阻碍，此片12月上映后就像一剂强心针，注入到了那个不安的时代。在2004年和2007年，两部续集接连上映。由此，这个集合了幽默与复杂犯罪故事的三部曲获得了极大的成功。









































但问题出在了罗斯与奥利维亚·米尔希共同创作的剧本上。简单来说，罗斯与米尔希似乎太过想要避免一些刻画女性角色时的刻板印象，他们好像觉得女性就是喜欢拌嘴；所以他们只想表现出女性“坚强”与“积极”的一面。但那些口角与富有喜剧效果的队内紧张和分歧是其他“罗汉”系列电影成功的一大因素，所以这种过于美化后的结果就是——好像大家聚到一起，然后突然就相处得很好，不管她们之前认识与否——让人感觉十分突兀。这感觉很不对，似乎太过规整了。































片中会有其他几位神秘嘉宾露面（我不会在此剧透），加强了此片与前作的联系。但这并不是一部“复联”式的明星集结电影，所以抱有幻想的观众们，你们可能会极其失望了。尤其是结尾处，那只是一个小小的、老掉牙的笑料，根本不值得那些请来的明星出场。







首映式上的八位美人













“《瞒天过海：美人计》作为一部盗贼题材电影，缺乏最基本的诈骗、作弊、伪装或者其它那些盗贼题材电影应该有的元素。”——Rafer Guzman，《Newsday》





“《瞒天过海：美人计》的一大问题就是缺少一个强有力的反派，就像《十一罗汉》里安迪·加西亚饰演的赌场老板那种。还有一些对于Met Gala无止境的赞美，那有些令人不愉快。”——Richard Roeper，《芝加哥太阳时报》





“这部电影是与朋友约会的好借口，更是在炎炎夏日钻进拥有凉爽空调电影院的好托辞。”——Angie Han，Mashable