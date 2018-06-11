时光网洛杉矶讯
2001年，乔治·克鲁尼
和导演史蒂文·索德伯格
集结了一众新时代的“鼠帮”（Rat Pack）——这指代了一个以男性为主的非正式小团体，成员多是明星与二人的朋友，大多数场景则在拉斯维加斯的赌场拍摄。
“鼠帮”代表人物包括弗兰克·辛纳特拉
、迪恩·马丁
和小萨米·戴维斯
，这三人在二十世纪六十年代曾合作过多部作品，也曾一起制造出过不少戏外头条。最初的“鼠帮”三人组所贡献的最负盛名的作品，要数1960年的盗贼题材电影《十一罗汉》
了，该片讲述了一队二战退伍老兵在一晚洗劫五家赌场的故事。
该片在社会极为动荡的时期上映，以及遇到了一些意外状况（特别是在美国本土，当年发生了9·11事件）阻碍，此片12月上映后就像一剂强心针，注入到了那个不安的时代。在2004年和2007年，两部续集接连上映。由此，这个集合了幽默与复杂犯罪故事的三部曲获得了极大的成功。
《瞒天过海：美人计》
听起来有些像前传（直译是“八罗汉”），但作为一部女性挑大梁的衍生作品，与前作三部曲共享同一个宇宙的部分也是少得可怜
（索德伯格变成了本片制片人，导演则是加里·罗斯
）。桑德拉·布洛克
领衔饰演Debbie Ocean，是克鲁尼角色Danny Ocean疏远已久的妹妹。
在坐了五年牢重获自由后，Debbie终于可以跟进自己计划已久的完美盗窃——在众星云集、一年一度的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）上，盗取一条镶满钻石的项链，并用一个毫无价值的复制品替换它。这个计划还有个附加目的，那就是向其艺术品商人前男友Claude Becker（“大舅李建军”理查德·阿米蒂奇
饰）复仇。之前，就是他的违法阴谋让Debbie进了监狱。
Debbie重新与之前的伙伴Lou（凯特·布兰切特
饰）取得了联系，并分享了自己的计划。这位合伙人召集了一个团队，包括珠宝商Amita（敏迪·卡灵
饰）、惯偷Constance（奥卡菲娜
饰）、电脑天才Nine Ball（蕾哈娜
饰），以及Tammy（莎拉·保罗森
饰），一个之前买卖赃物、如今金盆洗手的母亲。
Debbie这边则叫来了一位不太走运的时尚设计师Rose Weil（海伦娜·伯翰·卡特
饰），后者负债累累，同意帮助Debbie成为好莱坞小明星Daphne Kluger（安妮·海瑟薇
饰）的形象顾问，Kluger会在舞会上出任发言人。然后，Debbie利用Kluger的影响力以及Rose的独到“眼光”，说服了珠宝商Cartier将那价值连城的项链借给了她们，用来当做Daphne的红毯配饰。就这样，万事俱备，只欠东风。
虽然《瞒天过海：美人计》中的大多数角色还是缺乏深度，但片中还是有不少风趣幽默、引人入胜的表演
，这大多来自于布洛克、布兰切特和香蕉姐。同时，海瑟薇也在扮演Daphne时，讽刺了那种小人物得权的大惊小怪。
本片导演罗斯与索德伯格有着很长时间的合作关系（索德伯格甚至帮罗斯拍了一部分《饥饿游戏》
，完全友情帮忙），同时巧妙地借用了老三部曲中的一些风格：展开了一些之前的支线剧情，以及由Daniel Pemberton作曲、充满鼓点与贝司的爵士风格乐曲。所有的这些，都结合起来，向观众呈现了充满能量的上半部影片
。
但问题出在了罗斯与奥利维亚·米尔希共同创作的剧本上。简单来说，罗斯与米尔希似乎太过想要避免一些刻画女性角色时的刻板印象，他们好像觉得女性就是喜欢拌嘴；所以他们只想表现出女性“坚强”与“积极”的一面。但那些口角与富有喜剧效果的队内紧张和分歧是其他“罗汉”系列电影成功的一大因素，所以这种过于美化后的结果就是——好像大家聚到一起，然后突然就相处得很好，不管她们之前认识与否——让人感觉十分突兀。这感觉很不对，似乎太过规整了。
可能是想紧跟现在的风潮，也可能是为了将索德伯格之前的一些东西保留下来，这部《瞒天过海：美人计》将本该是高潮的盗窃场景安排得过于靠前
，以至于影片第三幕的绝大部分都是对于这起犯罪的调查，以及为了揭露一些观众之前所没有意识到的信息而存在的小转折。
这听起来没什么问题，但电影所展示出的效果却是：保险调查员John Frazier（詹姆斯·柯登
饰）的出场的时候电影已经演了80多分钟，而他的整个形象就是被收买、被贿赂。这个剧情完全没有任何意义，而且又一次给人一种泄气的疲倦感
——尤其是看了预告片和精彩的前半部影片之后。
影片的另一个缺点可能就是影片的重点所在。在索德伯格-克鲁尼三部曲的后两部中，众角色虽然出身不同、背景各异，但《十一罗汉》
的背景设置并不炫丽夺目。其将背景设置于拉斯维加斯的赌场内，而本来那里就是年客流量相当大的场所。所以即使故事是经过繁琐设计的盗窃，这样的场景设置在一定程度上还是提高了故事的可信度，还可能增加了一些情感宣泄的额外效果。
然而，纽约大都会艺术博物馆慈善舞会不仅不接地气，对大多数人来说更是很陌生的存在
，特别是对于海外观众来说。而且即使是略知一二的观众，可能也很难在短时间内事无巨细地了解这项盛事（这是一场为了大都会艺术博物馆时装学院募集善款的舞会）。所以《瞒天过海：美人计》
可能会让观众感觉有些距离感，因为这样的设定对于常人来说有些遥远——人们会觉得这就是个挤满了配角小明星的舞厅。
说到配角，虽然之前曾有报道说马特·达蒙
会出现在电影中（达蒙本人甚至也确认过这个消息），但不幸的是，不管他拍了什么，都没有出现在影片的最终版本中——他可能也是混乱第三幕的另一个受害者，因为其中的一些特定情节在剪辑室内被重组了。
片中会有其他几位神秘嘉宾露面（我不会在此剧透），加强了此片与前作的联系。但这并不是一部“复联”式的明星集结电影，所以抱有幻想的观众们，你们可能会极其失望了。尤其是结尾处，那只是一个小小的、老掉牙的笑料，根本不值得那些请来的明星出场。
首映式上的八位美人
“在那些演员闪光及有才的表演之下，《瞒天过海：美人计》
最终的确实现了一些美好的空想。”——Alonso Duralde，《The Wrap》
“《瞒天过海：美人计》作为一部盗贼题材电影，缺乏最基本的诈骗、作弊、伪装或者其它那些盗贼题材电影应该有的元素。”——Rafer Guzman，《Newsday》
“《瞒天过海：美人计》的一大问题就是缺少一个强有力的反派，就像《十一罗汉》里安迪·加西亚饰演的赌场老板那种。还有一些对于Met Gala无止境的赞美，那有些令人不愉快。”——Richard Roeper，《芝加哥太阳时报》
“这部电影是与朋友约会的好借口，更是在炎炎夏日钻进拥有凉爽空调电影院的好托辞。”——Angie Han，Mashable