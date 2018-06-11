第八届迈阿密美洲电影节暨金灯塔电影节闭幕，《七十七天》拿下三项荣誉成为当晚最大的赢家，朱茵和刘烨分别斩获金灯塔奖的影后与影帝，小成本电影《青春不留白》捧回最佳影片银奖。





此次电影节自开幕以来，华语电影峰会开幕式红毯、全球电影市场创投论坛、华语电影版权交易峰会、“金灯塔奖”颁奖典礼等众多活动吸引了来自世界各地四十多个国家和地区的电影人参与。





参加角逐各大奖项的电影数量也比往届猛增——从最近两年的238部院线电影、165部微电影、56部纪录片、58部网络电影中选出不同类型的影片参赛。









本届金灯塔奖分别设置了“院线电影”、“微电影”、“网络电影”及“纪录片”四个单元奖，小成本影片《青春不留白》在院线电影强片如云的情况下杀出重围，以青春正能量的特色，一举夺得”最佳电影银奖”。





闭幕式当晚，迈阿密金灯塔电影节主席Charles G Linson, 迈阿密金灯塔电影节联合主席、电影导演、电影评论人江小鱼，电影节组委会主席、原中国电影集团董事长杨步亭等评委，以及众位导演、演员、歌手等一一到场，众星云集。





金灯塔奖获奖名单：

【评委会及院线电影单元】

评委会最佳男主角奖：《小心快递上门》向能

最具潜力女主角奖：《古镇奇缘》王虹

最佳亲情影片奖：《幸会了爸爸》高尚

最佳国产电影导演奖：《兵王传奇》，喻瀚湫

最佳现实主义题材奖： 《生命罚单》，黄乾生

最佳新人演员奖：《小心快递上门》陈志宇

最佳文化传承奖：《石魔空传说》

最具魅力女演员奖：《未觉者》邵淑环

最具魅力男演员奖：《北斗风云》魏子千

最受欢迎儿童片：《一缕阳光》齐栩楠、王天泽

最佳摄影奖：《莫娜的夏天》邬竞

最佳新锐导演奖：《无悔的心》王千

最具潜力新人评委会大奖：《孤岛轶事》

最具创意电影大奖：《三寸日光》

最佳影片金奖： 《武陵山上的星光》

最佳影片铜奖：《夏日爱情》《未觉者》

最佳制片人奖：《占芭花开》周焱

编辑：隐饮