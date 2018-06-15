



这集出现的恐龙数量与种类号称全系列最多。粉丝们惦记的霸王龙、沧龙等老伙计们一个都不少，频频拿到关键镜头，出场自带bgm，待遇比超级英雄电影的最佳客串彩蛋都高。





续集创造了全系列恐龙数目品种之最 混血新品种暴虐迅猛龙继承了暴虐霸王龙与迅猛龙各自的优良基因，智力接近人类、毁灭力超强，最重要的特色是——手长。续集里，它堪称恐龙角色里的大魔王，动辄伸出长长利爪夜探小女孩卧室，开餐之前还要设计耍弄人类一把。“亲爹”霸王龙都羡慕不来。









《侏罗纪世界2》上映前夕，三位主创来华接受了我们的独家专访，与时光网友分享续集中新老恐龙与人类角色的幕后创作心得，分析续集故事与系列未来的走向。