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2018-06-15 09:20:09 来源：Mtime时光网

游客梦魇沦为恐龙地狱

迈入新纪元:人类要和恐龙抢戏

德古拉级恐龙诞生

进击的侏罗纪 新品种致敬吸血鬼

帕帕家有座"动物园"

一生都在养蜥蜴的"驯龙高手"

帕拉特放飞搞笑灵魂

临场发挥把“侏罗纪”演成喜剧

“侏罗纪世界”的大门再度为中国观众敞开，导演携明星主演克里斯·帕拉特与布莱丝·达拉斯·霍华德与时光网友分享刺激又好笑的重返恐龙岛之旅。

《侏罗纪世界2》提前北美一周登陆内地

　　时光网特稿 经典科幻电影“侏罗纪”系列在2015年重磅重启，以“侏罗纪世界”为名邀请全球影迷踏上了一场“不作死就不会死”的恐龙乐园惊险逃生。

　　今天，“侏罗纪世界”的大门再度为中国观众敞开。“欧文”克里斯·帕拉特与“克莱尔”布莱丝·达拉斯·霍华德回归《侏罗纪世界2》，在西班牙导演胡安·安东尼奥·巴亚纳的执导下走进新纪元——这一次，恐龙岛遭遇灭顶之灾，从游客梦魇沦为恐龙地狱，人类则为是否应该拯救这群人造史前动物陷入全球性讨论。

　　《侏罗纪世界2》上映前夕，三位主创来华接受了我们的独家专访，与时光网友分享续集中新老恐龙与人类角色的幕后创作心得，分析续集故事与系列未来的走向。

　　这集出现的恐龙数量与种类号称全系列最多。粉丝们惦记的霸王龙、沧龙等老伙计们一个都不少，频频拿到关键镜头，出场自带bgm，待遇比超级英雄电影的最佳客串彩蛋都高。

续集创造了全系列恐龙数目品种之最

　　混血新品种暴虐迅猛龙继承了暴虐霸王龙与迅猛龙各自的优良基因，智力接近人类、毁灭力超强，最重要的特色是——手长。续集里，它堪称恐龙角色里的大魔王，动辄伸出长长利爪夜探小女孩卧室，开餐之前还要设计耍弄人类一把。“亲爹”霸王龙都羡慕不来。

　　导演胡安·安东尼奥·巴亚纳对“卧室里的怪物”可谓情有独钟。他在《当怪物来敲门》、《古堡惊情》、《低俗怪谈》等作品里大玩惊悚与儿童元素，并将这份哥特鬼魅的气质带进《侏罗纪世界2》中。电影《吸血鬼德古拉》给小时候的胡安留下深刻影响，他就从童年阴影里寻找灵感，抱着“怎么能吓孩子怎么来”的宗旨设计暴虐迅猛龙。

　　《侏罗纪世界2》的故事还承担着推进这盘“侏罗纪世界”大棋的关键作用，围绕着某位角色的身份的反转，将恐龙世界与人类世界的关系加速推进到到一场前所未有的风暴当中，影片终了迎来的混乱局面，令人更期待未来新世界的模样。
　
（以下采访内容涉及剧透，请谨慎阅读！）

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侏罗纪世界2 克里斯·帕拉特 布莱丝·达拉斯·霍华德 胡安·安东尼奥·巴亚纳

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