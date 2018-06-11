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华谊兄弟质押股权 被戏谑"又一个贾跃亭上线"

公司回应: 不是抛售股票，所获资金将用于项目投资

2018-06-11 17:51:53 来源：Mtime时光网

华谊兄弟表示：股权质押不是抛售股票，更不代表不看好华谊未来，也不会影响华谊兄弟的正常经营。王中军与王中磊股权质押的资金用途，主要用于项目投资及股权投资。


　　时光网讯  日前，华谊兄弟忽然质押几乎全部股权，引网友热议，“又一个贾跃亭上线”。不过今天华谊兄弟公司正式回应称：不是抛售股票，质押所获资金将用于项目投资及股权投资，华谊也会对恶意传谣者保留诉讼权利。　　

　　华谊兄弟6月6日发布的公告宣布华谊兄弟持股人王中军王中磊的股份质押状况：法人代表董事长王中军质押19.86%的股份，其手里股权已经不到3%，而本身持股6.19%的王中磊则仅剩1.04%。

　　通俗来说就是，王氏兄弟需要融资的时候，他们把自己手中持有的华谊兄弟股权，质押给了中信建投（一家证券公司），得到了现金。而理论上来说，这笔钱王氏兄弟未来是要还的。不过贾跃亭当时就是为了短期获取大量资金，所有股份几乎全部质押，并在股票质押协议到期后违约，最终带着巨额财产远走高飞。贾总还不上钱，其债权人西部证券对他进行了起诉，而该公司也因操作不合规，受到监管层惩罚。

　　有评论分析称：“股权质押这一行为本身对于大公司来说，从资本市场的角度来看，其实是很正常的操作，王氏兄弟的质押比例一向不低。但在‘小崔频频爆料’这个节骨眼上，做出这么大不利于稳定军心的行为，并非好的信号。但这也只是代表华谊很需要这笔钱（不一定是因为他们缺钱，也许是资金周转率不够，融资成本高等等），而不代表他们两人像贾跃亭一样会跑路。”

　　对此，今日华谊兄弟公司表示：股权质押不是抛售股票，更不代表不看好华谊未来，也不会影响华谊兄弟的正常经营。王中军与王中磊一直关注各个行业的创新发展，也希望这些领域可以与上市公司有更好的联动，促进华谊兄弟的整体发展。他们股权质押的资金用途，主要用于项目投资及股权投资，为引领行业发展注入新活力。

　　今年出台的股票质押新规，其实是不允许质押率这么高的——上限不得超过60%（当年贾跃亭的股票质押率达到了90%多），而王中军与王中磊的质押率分别是89.99%与83.2%，远远超过了60%的规定水平。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华谊兄弟 质押股权
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