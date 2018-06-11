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宁浩对《我不是药神》导演露出慈父般的微笑

文牧野新片曝导演特辑 徐峥一场戏拍五六十条

2018-06-11 20:11:28 来源：Mtime时光网

特辑中，不乏文牧野片场执导的趣味细节。监制宁浩，也亲自“走戏”，身体力行，面对出色的拍摄成果，露出“慈父般的微笑”。主演徐峥似乎对每场戏50-60条的拍摄规格习以为常。

“两弹一新”导演特辑

　　时光网讯  6月11日， 由文牧野导演，宁浩监制，徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》发布“两弹一新”导演特辑，展现宁浩徐峥双监制，搭档青年导演文牧野的背后故事。作为“坏猴子72变电影计划”的又一力作，亦是宁浩徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默的基调中，加入现实意义，再现因“药”而展开的小人物成长的故事。

　　特辑中，不乏文牧野片场执导的趣味细节：亲自为演员示范台词，讨论拿捏情绪，在复杂场景调度之中，寻求表演的节奏感；监制宁浩，也亲自“走戏”，身体力行，面对出色的拍摄成果，又露出“慈父般的微笑”；而作为监制并领衔主演的徐峥，似乎对每场戏50-60条的拍摄规格习以为常，高强度拍摄下，依然主动要求“再来一条”，“两弹一新”组合磨戏功力可见一斑。

　　《我不是药神》旨在展现一个愉悦观影体检与现实意义并存的电影。在与浙江大学同学交流时，徐峥表示：“大家能够在我们这部电影中感受更真实的代入感，这样的人物具有更大的感染力。”

　　同场谭卓亦感性发言：“我一直尊崇着内心的选择，我们每一个人都是社会中的一员，于内这部电影让我有思考的空间；于外，这是一个电影人对于社会的责任。”

　　“一起陪徐峥老师演哭戏，感受老戏骨杨新鸣、王砚辉老师的深厚表演功力，与13年前就认识的周一围老师合作，大家一同进步，有笑有泪。”王传君在山东艺术学院表示：“拍摄《我不是药神》就像我的一部成长史。”

　　回顾《我不是药神》的诞生，监制宁浩表示：“有一种现实主义和一种人格力量在里面。我觉得是一个很好的题材和故事。”而文牧野导演出色的现实主义刻画能力让宁浩颇为赞赏，并不吝对文牧野的赞美之词：“他是一个非常清晰自己想要什么的导演，年轻但已有清楚的审美方式，审美方式和语言办法都非常突出和完整。”
 
　　徐峥与文牧野的结缘，源于作品：“有次电影节，我看了文牧野拍的短片，很短的一个小片，但是我觉得很有力量。我当时看了很多片子，我觉得这个是颠覆性的，其实就这么简单。”
　　
　　而谈及加盟监制，并领衔主演，徐峥表示：“对的导演、对的年轻人，他做的这个事情需要被大众更全面地、更有影响力地去认知到。”

　　对于影片在“欢乐消愁”之外的类型突破，徐峥力荐《我不是药神》：“我们知道中国电影需要这样的类型、需要这样的故事，可以感染到所有普通人的这种电影。所以在这一点上，我们愿意为这部电影保驾护航。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 我不是药神 宁浩 文牧野 徐峥 导演特辑
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