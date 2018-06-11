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奇幻泰拳动画电影《暹罗决：九神战甲》
将于6月29日登陆全国各大院线，近日该片曝光一组角色海报。泰拳少年奥特、女海盗小兰、大反派夜叉塔哈、红怪阿笋寺查·玛拉达与猴王瓦达各自手持兵器，人物形象设定充满独特的泰式风格。
最引人瞩目的当属男主角奥特。海报中九神战甲附体的奥特目光坚毅双拳紧握，配上八块腹肌的完美身材，引众多网友惊呼“泰国动画史上颜值最高男主角”。
女主角小兰身着戎装，手持火枪，颜值武力值双双在线，而片中小兰中国人的角色设定也为这部泰国动画增添了一份中国元素。
看似古板的红怪阿笋寺查·玛拉达与古灵精怪的猴王瓦达作为一对好友同框现身，这对活宝将为冒险增添怎样的乐趣值得期待。大反派夜叉王塔哈手持魔焰目光凶狠，在冷色调背景的衬托下更显冷酷凶残。
在配音阵容方面，《暹罗决：九神战甲》邀请到了电影《红海行动》
中“蛟龙小队”为本片护航。为男主角奥特配音的杜江
表示，在配音的过程中，从演员的角度去全新的诠释中文版动画是一件有趣的事情。他也笑称，“配音时发现除了发型以外，不管是长相还是身材，奥特长得还挺像我的。”而为片中女主角小兰配音的蒋璐霞
则表示：“小兰与《红海行动》中的佟莉都是强悍、独立的女性角色，配音时很有感觉。”
除此之外，“夜叉王”塔哈和“红怪”阿笋寺查·玛拉达分别由“石头”王雨甜
和“医疗兵”郭家豪
演绎。对于此次的配音经历，两人直呼“非常过瘾”。郭家豪感叹，“配过《九神战甲》之后整个人充满正能量，接下来有时间要去学学泰拳”。王雨甜则放出狠话：“作为大反派夜叉王，我会让观众们在这个夏天感受最纯粹的冷酷无情。”
编辑：hello王小羊