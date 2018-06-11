为男主角奥特配音的杜江表示，在配音的过程中，从演员的角度去全新的诠释中文版动画是一件有趣的事情。他也笑称，“配音时发现除了发型以外，不管是长相还是身材，奥特长得还挺像我的。”





最引人瞩目的当属男主角奥特。海报中九神战甲附体的奥特目光坚毅双拳紧握，配上八块腹肌的完美身材，引众多网友惊呼“泰国动画史上颜值最高男主角”。





女主角小兰身着戎装，手持火枪，颜值武力值双双在线，而片中小兰中国人的角色设定也为这部泰国动画增添了一份中国元素。





看似古板的红怪阿笋寺查·玛拉达与古灵精怪的猴王瓦达作为一对好友同框现身，这对活宝将为冒险增添怎样的乐趣值得期待。大反派夜叉王塔哈手持魔焰目光凶狠，在冷色调背景的衬托下更显冷酷凶残。









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