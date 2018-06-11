预特别告中，姜文流露出霸气之外的幽默天性，玩心大发，和彭于晏亲密自拍比年轻、号召全剧组陪彭于晏一起做俯卧撑，末了还有爱上演“摸头杀”。

“先生们”海报中，黑红之间的浓重对比带来视觉冲击。头戴礼帽的蓝青峰（姜文饰）或低头吞云吐雾，双眼藏于阴影之下，或似笑非笑，露出意味深长的神情，个中心思难以捉摸。





李天然（彭于晏饰）和朱潜龙（廖凡饰）这对结下血海深仇的师兄弟或举枪对峙，或拳脚相搏，眼神凌厉，伤口瞩目。蓝青峰始终身处两人背后，是否暗示着他正是操纵大局的幕后之人？李天然和朱潜龙又是否当局者迷，两人对决结局如何？一切秘密还有待揭晓。





戏里的蓝青峰、李天然、朱潜龙各怀心思，戏外的三人则相当有爱。与海报同名的预特别告中，姜文流露出霸气之外的幽默天性，玩心大发，和彭于晏亲密自拍比年轻、号召全剧组陪彭于晏一起做俯卧撑，末了还有爱上演“摸头杀”。





彭于晏在片场秒变“彭三岁”，面对镜头大方露出各种逗趣表情，堪称“行走的表情包”，更频频亮出搞怪招式，因此喜提姜文送出的“pose actor”称号。





廖凡在演戏之余被姜文调侃跨界操刀导演一职，一句“赶紧！就这儿了”雷厉风格颇有姜氏风范，“处女导”可谓出师告捷。





特别预告中，一场与彭于晏互扇耳光的戏让廖凡直呼“脸泛酸”。提到《邪不压正》中包含的大量动作戏，廖凡表示：“我和彭于晏在试的时候，俩人就有点收不住，不是用武术，也不是用套路，完全是生死肉搏。”演员们在姜文要求的极限状态下真刀真枪毫不含糊，视频中一句“咱不玩虚的”道出真章。不过彭于晏透露姜文其实非常注重演员安全。





影片里姜文、彭于晏、廖凡三人频繁换装，驾驭各型各款。彭于晏表示：“我是从导演那里才知道，军帽一定要戴得‘前低后高’，他甚至对于军服口袋的角度和扣子的大小都了如指掌，这让我很佩服。”与姜文合作过两次的廖凡感慨道：“他非常严苛，如果不熟悉甚至会觉得这种‘严苛’有点残酷，他把所有人的杂念都排除掉，保持一种节奏，让所有人保持一种高度专注的工作状态。”

此外，6月11日，《邪不压正》“正是时候”全国路演也正式从南京开启，彭于晏、廖凡惊喜现身。

编辑：hello王小羊