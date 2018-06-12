科普脸！“侏罗纪世界”的恐龙都有啥？
从侏罗纪到白垩纪！
《侏罗纪》系列让我们对恐龙有了最直接的认识。→
2018-06-12 09:24:27 来源：Mtime时光网
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大恐龙还能再战三十年
时光网特稿 当我们谈论恐龙时，我们在谈论什么呢？
这些庞然大物在2亿1千万年前统治地球时，人类还未出现。这种并不存在在人类记忆中的生物如今已经人尽皆知，除了生物学家、考古学者们的发现和科普外，好莱坞电影更让我们对它们有了最直接的认识，这要归功于《侏罗纪公园》系列。
如今《侏罗纪世界2》即将再次与观众见面，时光君将为你科普在这部新片中登场的恐龙们。虽然帕帕和布莱斯的表演也足够精彩，但是必须承认，是这些史前巨兽们让我们有了更多关注电影的理由。
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暴虐迅猛龙
暴虐迅猛龙
身高：3.1米
体长：7.3米
战斗指数：6
暴虐迅猛龙是《侏罗纪世界2》中登场的全新恐龙，相比迅猛龙，暴虐迅猛龙颜色更深，从颈部到尾巴都有金黄色的条纹，头部更接近暴龙，眼眶周围有红色的斑点，并且具有夜视能力，在晚上也可以很好的观察地形。在《侏罗纪世界2》的第二款预告中，暴虐迅猛龙首次登场，龙如其名，不再是那个第一部中温和的被人类“驯化”的恐龙。
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食肉牛龙
食肉牛龙
身高：2.9-3.6米
体长：5.8-10.4米
战斗指数：8
食肉牛龙是非常危险的肉食恐龙，它的面相就让人不安：头骨短小，有尖角，眼睛小。它的颈部和肩胛骨发育得很好，与之相比手臂就非常短小了，前臂萎缩得厉害，比暴龙的还要短小，略微有些萌感。
虽然生了一副罗刹脸，但因为体型和头骨的限制，食肉牛龙无法攻击大型的食草恐龙，强健的大腿保证了速度，在捕猎中小型恐龙时完全不落下风。
在《侏罗纪世界2》的预告中我们也看到了食肉牛龙的身影，火山爆发时它似乎袭击了主角们，但很快被比它更强劲的食肉恐龙杀死。
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沧龙
沧龙
体长：18-21米
战斗指数：8
陆地被暴龙们统治，海洋中则沧龙横行。虽然沧龙名字中有龙，但其实与陆地恐龙属于两种生物，真身是一种大型水生食肉蜥蜴，生活在白垩纪晚期，水里游的基本都是它们的盘中餐，游泳速度和锋利而密集的牙齿是它们的杀手锏。在《侏罗纪公园》中沧龙缺席，在《侏罗纪世界》里首次在大银幕上登场。
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迅猛龙
迅猛龙
身高：1.6-1.83米
体长：5米
战斗指数：6
迅猛龙原名伶盗龙，在现实中它们只栖息在中国、蒙古等地，个头差不多是人类的一半高，电影中的描述要大很多，它们奔跑速度惊人，可达每小时40-60英里。在《侏罗纪公园》系列里，迅猛龙是主角们主要面对的威胁，而在《侏罗纪世界》中，迅猛龙成功“洗白”，帮助主角们击败霸王龙。
有趣的是，科学家在现实中发现，迅猛龙很可能是一种鳌虾的近亲。
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重爪龙
重爪龙
身高：3-5米
体长：9-12米
战斗指数：5
重爪龙属于棘龙家族，是大型食肉龙中体现较小的一只，标志性的“翘臀”十分显眼，臀高达2.5米左右。重爪龙与其他食肉恐龙最大的不同是圆锥形的牙齿，这种特征与现代鳄鱼类似，因此有科学家认为重爪龙的主要食物是鱼类。在电影中，克隆出的重爪龙在背部和手臂上都长出了羽毛。
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异特龙
异特龙
身高：4.3米
体长：9-12米
战斗指数：7
异特龙是十分危险的侏罗纪掠食者，它的牙齿像刀片一样锋利，可以轻松的拿下一只中等体现的食草恐龙，有科学家认为异特龙喜欢集体捕猎。在《侏罗纪世界2》中异特龙也异常抢眼，预告片中那只在陀螺仪外的巨大恐龙便是异特龙。
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冥河龙
冥河龙
身高：1.5-3米
体长：2-3.5米
战斗指数：7
冥河龙属于厚头龙，但与其他厚头龙不同的是，头部长有一排尖刺，看起来攻击性max。冥河龙虽然体型较小，但十分强壮，颜色大多以红色为主，腹部则乳白。
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腕龙
腕龙
身高：9-13米
体长：21-27米
战斗指数：2
腕龙绝对是恐龙界的明星，标志性的长脖子让它成为恐龙中身高最高的，其实它没有人们想象的那么高大，它可能以45-60度角承载颈部。在《侏罗纪世界2》的预告片中我们也看到了腕龙的身影。
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迷惑龙
迷惑龙
身高：5-6米
体长：22-27米
战斗指数：2
很多人分不清迷惑龙和腕龙，迷惑龙的脖子较腕龙稍短。根据科学家的推测，只要迷惑龙醒着，就必须每时每刻进行进食，以保证提供足够的能量维持庞大的身体进行活动。虽然体型庞大，行动迟缓，看起来人人可欺，但迷惑龙巨大的尾巴力道十足，可以击碎骨头，一般的食肉恐龙看见它也束手无策。《侏罗纪世界2》中迷惑龙将再次登场，据说戏份颇为抢镜哦。
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中国角龙
中国角龙
身高：3-4米
体长：6-10米
战斗指数：7
顾名思义，中国角龙是生活在中国山东地区的尖角龙类。中国角龙有一个巨大的鼻角，而眉毛上方则没有角，而它的褶边图案破有“中国特色”，这排角向前弯曲。在《侏罗纪公园2》的预告片中可以看到两支中国角龙，以及在建筑物内奔跑的身影，片方为了加入中国元素也是煞费苦心~。
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霸王龙
霸王龙
身高：4-5.2米
体长：12-13.5米
战斗指数：9
霸王龙，又名雷克斯暴龙，白垩纪时期的恐龙杀手，体型庞大切动作敏捷，陆地上最为强大的食肉恐龙，也是最“臭名昭著”的恐龙，甚至可以说是标志性的恐龙之一了！在侏罗纪电影系列中自然成为主角们必须面对的威胁，在其他怪兽电影中也时有登场。霸王龙是《侏罗纪公园》前两集当仁不让的主角，从第一集吞人、秒灭迅猛龙到第二集中大闹费城，给观众留下了极为深刻的印象，第三集中雄性霸王龙在与棘背龙的战斗中死亡。
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甲龙
甲龙
身高：2-3.6米
体长：9-11米
战斗指数：4
虽然全副武装，但甲龙很可能性格较为温和，它的“装甲”主要起到防御的作用，但也不能小视圆形槌，不仅骨质紧实，还长有小刺。这么完美的设计让甲龙是天生的防御者，恐龙中的坦克，撕咬它根本无视，但腹部是它的致命弱点。预告片显示，甲龙也将在这部续集电影中回归。
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副栉龙
副栉龙
身高：4米
体长：10米
战斗指数：
副栉龙属于鸭嘴龙科，既可以用四足行走，也可以双足前行，在电影中它的体型比实际要略小，主要有三种颜色：绿色、米黄色、米黄绿色。
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秀颚龙
秀颚龙
身高：0.3米
体长：1米
战斗指数：6
《侏罗纪公园2》开场出现的袖珍型食肉恐龙，叫做秀颚龙，也称美颚龙。这种恐龙是原著小说中出现的第一种恐龙，以群体攻击猎物闻名。但现实中没有证据表明它们是群体型动物，而且关于食物也存在争议，有人认为始秀颚龙是食腐动物。此外，秀颚龙被认为是研究鸟类进化的重要因素，它的化石与始祖鸟在同一地点发现。在《侏罗纪世界2》中也能看到它们的身影。
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无齿翼龙
无齿翼龙
身高：8-10米
体长：2-3米
战斗指数：5
虽然它看起来像鸟，身上却没有羽毛，而当翅膀完全展开时可达两辆公交汽车那么长。无齿翼龙没有牙齿，头部巨大，喙很长且是它仰仗的捕食武器，主要猎食鱼类或海洋动物的尸体。曾有科学家质疑翼龙是否真的会飞，还是只是借着风滑翔而起。作为标志性的恐龙之一，《侏罗纪世界2》中必然少不了它的角色，预告片已经印证了这一点。
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似鸟龙
似鸟龙
身高：2-3米
体长：4.7米-8米
战斗指数：2
著名的杂食类恐龙，兽脚类恐龙中的大个儿，虽然没有牙齿，但十分敏捷，奔跑速度极快，接近目前地球上奔跑速度最快的动物猎豹。似鸟龙前臂较长，并且十分灵活，可以帮助它们取食其他恐龙的蛋，电影中他们常常成群结队，但真实情况是否如此还不得而知。据说似鸟龙是《侏罗纪世界2》的搞笑担当，可以说是十分期待了。
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三角龙
三角龙
身高：3-3.6米
体长：8.9-10米
战斗指数：5
白垩纪时期最常见的恐龙，头部充满褶皱，两只眼睛的上方长者长角，可达到足足4英尺长，鼻子上方也有一个粗壮的大角，难怪它妈妈给它取名三角龙了。三角龙家族庞大，至少有7种三角龙遍布在北美大陆。尽管三角龙可能较为好战，但在发现的很多化石上，常常能够看到与霸王龙牙齿相匹配的咬痕，可能经常输掉决斗，沦为霸王龙的盘中餐。
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剑龙
剑龙
身高：4-5米
体长：9-10.1米
战斗指数：3
剑龙长的十分高调，高高的骨板炫耀着它的战斗力，然而却是侏罗纪世界中最笨的恐龙之一。科学家发现剑龙的大脑非常小，小到无法驾驭全身，在身体后半段需要一个辅助“大脑”来操纵全身，一种协助传递信息的神经组织。而且根据一些科学家的论点，剑龙背部的两排利刃，并不是为了炫耀武力，可能是为了调节体温，也可能是为了求爱……尽管如此，也不能忽视剑龙的尾巴，这可是货真价实的武器，挥舞时攻击力极强。
剑龙通常成群结伴，以植物为食。在早先泄露的剧照和片场照中可以看到剑龙，预告片中也有它拖着巨大身躯逃跑的身影。