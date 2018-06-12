时光网特稿 当我们谈论恐龙时，我们在谈论什么呢？

这些庞然大物在2亿1千万年前统治地球时，人类还未出现。这种并不存在在人类记忆中的生物如今已经人尽皆知，除了生物学家、考古学者们的发现和科普外，好莱坞电影更让我们对它们有了最直接的认识，这要归功于《侏罗纪公园》系列。

如今《侏罗纪世界2》即将再次与观众见面，时光君将为你科普在这部新片中登场的恐龙们。虽然帕帕和布莱斯的表演也足够精彩，但是必须承认，是这些史前巨兽们让我们有了更多关注电影的理由。