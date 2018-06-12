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盖尔加朵加盟强森新片《红色通缉令》

《速激6》后再次联手，上演跨国盗窃案

2018-06-12 08:27:03

盖尔加朵时隔六年再度与强森联手，新片《红色通缉令》将于2020年6月12日上映。
　　

　　时光网讯　盖尔·加朵《速度与激情6》后将与强森再度合作，出演强森新片《红色通缉令》，目前盖尔加朵已经正式签约。

　　红色通缉令是国际刑警组织成员要求他国协助侦查犯罪时发放的国际通报的其中之一，因通报左上角的国际刑警徽为红色而得名,属最高级别的紧急快速通缉令。

　　影片由罗森·马歇尔·瑟伯自编自导。故事围绕道恩·强森扮演的国际刑警组织的特工展开，盖尔·加朵饰一名聪明而神秘的艺术界人物。此次他将对顶尖艺术盗窃犯展开调查。与此同时 影片还有一位尚未公开的男性加入在影片中进行第三方角力。影片场景将覆盖全球多地，具有动作、喜剧、劫盗和惊悚片元素。

　　影片将由环球和传奇发行，北美2020年6月12日上映。

   编辑：詹

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关键词： 速度与激情 盖尔加朵 强森
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