对于贯穿了《夏洛特烦恼》和《西虹市首富》的“西虹市”这一地名的含义，闫非首次给出官方解读：“想起童年雨后彩虹的快乐回忆，所以‘西虹市’其实是我们每个人心中小时候故乡的样子。”









在这个全新的原创故事中，西虹市业余丙级球队大翔队的落魄守门员王多鱼（沈腾饰）遭遇奇葩挑战，一月之内必须花光十亿，本以为快乐的生活一下子充满了“烦恼”。作为《夏洛特烦恼》之后的全新作品，主创团队可谓信心十足。





然而，沈腾这位“首富”却在现场痛诉自己的日子非常不好过，生活现状比较落魄，天上掉下大馅饼，但不一定是真正的快乐。他大吐苦水：“两位导演是‘天才中的天才’，为了得到王多鱼这个角色，我办卡、请私教，每天跑5公里，跑坏了脚踝和髋关节，一直与病痛缠绕，一直与病魔抗争，每天在医生的指导下康复训练，从减肥变成了增肥，还必须将体重控制在163斤以内！”





而现场公布的“首富的心酸背后”特辑，也佐证了他对导演的这番“控诉”——幕后花絮曝光“首富”衣食住行都是租来的，在片场不但吃不饱，睡不好，还要“放弃颜值放弃腹肌”。更惨的是，夜宵美食刚送到嘴边导演就喊“卡”。





据说本着“不能浪费，必须节俭”的原则，有一条火腿剧组用了三个月，最后让大家都给吃了……剧组司机、阿姨都来扮群演，因为要把更多的钱投入到后期制作中。





在戏里沈腾和张一鸣两位好兄弟“花样散财”，发布会上也玩心不减，因戏发福的二人借此机会先后上秤，完全不顾自己的演艺前途现场称重。结果沈腾“临阵脱逃”不想“露富”，张一鸣委屈爆料：“拍戏时没给腾哥吃的都给我吃了，我胖了40多斤！”他还现场“壕爽”承诺一个小目标：一个月后的首映礼如果瘦10公斤，沈腾就送2000张电影票给网友；如果没瘦下来，自己就送2000张电影票给网友。





虽然电影讲的是首富为了花光十亿绞尽脑汁，但现场一道“你为了守护什么愿意放弃十亿？”的考题却难住了众主创。游戏中，沈腾将代表“运气”的足球收入怀中，并开玩笑说“拿十亿我可不换，因为凭我的运气可以换到20亿”。他调侃自己的美貌和智商都有富余，只有运气不肯换，因为“要留着足够的运气当两位导演的第三部作品主演”呢。

编辑：hello王小羊