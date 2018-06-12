导演兼编剧布拉德•伯德让每一个角色都有了足够的铺陈与发展，将近两小时的片场几乎没有冷场，观众也会对至少一个角色产生共鸣。





















时光网独家影评：





与其说是超级英雄电影，迪士尼•皮克斯的最新力作《超人总动员2》更是一部家庭电影。剧本内容不落俗套且贴近生活，尤其在家庭角色互换后，女主外、男主内的两条故事线平行推进，用力均衡，最终在度交汇。在这个过程中，每个角色都在不断发现自我，就连时尚天后衣夫人也同样。





《超人总动员2》紧接着第一集，超能一家追逐抢劫银行的“挖地超人”The Underminer （《寻梦环游记》约翰·拉岑贝格配音），人没抓到缺破坏了城市建设，被政府抓到把柄，被彻底取消了超人搬迁资助。上一集中，超能一家被第一集反派超劲先生的飞机砸毁后，只能靠着政府资助暂时住在廉价旅馆，现在剩两周时间找到新收入来源，否则一家五口就要沦落街头…





正当“大力神”巴鲍伯（格雷格·T·尼尔森配音）和“弹力女超人” 巴荷莉（奥斯卡影后霍利·亨特配音）烦恼该怎么办之时，“酷冰侠”鲁休斯（塞缪尔·杰克逊配音）带来好消息：电信集团大亨温斯顿•狄弗（《绝命毒师》鲍勃·奥登科克配音）目睹超能一家与酷冰侠的英勇救援行动，想要与他们合作，通过妹妹艾芙琳•狄弗（凯瑟琳·基纳配音）研发的高科技传媒技术，帮助超人们重整公众形象后再次合法。





巴鲍伯一听有机会重返英雄舞台，自然摩拳擦掌，但没想到却被浇了一盆冷水，因为狄弗兄妹的“超级英雄重启计划”看中的人选是老婆巴荷莉。经过一番挣扎和讨论，夫妻两人决定互换角色——大力神做家庭主夫带小孩，弹力女超人外出拯救世界，并对抗阴险的新反派Screenslaver（Bill Wise配音）——他可以透过屏幕催眠人，并控制心智和行为。



《超人总动员2》中文剧场版预告片

《超人总动员2》在技术层面上有进行了更进一步的探索，画面品质更上一层楼。不但城市场景写实，就连超人制服看起来都更像是衣服，不再看上去只是一层塑胶皮肤。人物脸部也添加不完美的纹路线条，看起来更真实。此外，在处理两个平面接触的画面时，例如碰触地面、以及手触碰任何东西，都会有很真实的碰触感。





最令人惊艳的还有片中毛发和水的真实度，“金钟罩”巴小倩（莎拉·沃威尔回归配音）在片中被吹起的头发，巴小杰超能力大爆发变成黏巴虫宝宝，还有各种水上画面的水浪水波纹等，画面品质和细节都完成的很出色。





而在故事上，导演兼编剧布拉德•伯德让每一个角色都有了足够的铺陈与发展，将近两小时的片场几乎没有冷场，观众也会对至少一个角色产生共鸣。





影片对新角色的铺陈鲜明有效，例如温斯顿的三寸不烂之舌和他的黄金富豪魅力、科技研发大师伊芙琳的慵懒聪慧以及无人可及的时尚穿着。分别替他们配音的鲍勃·奥登科克和凯瑟琳·基纳，替角色注入精彩独特的生命力。





时隔14年回归的配音演员在表演上仍然游刃有余。他们的角色们都在不断发掘自我浅力。





魁梧的巴鲍伯一边要应付巴小飞的学业，一边要照顾正直青少年时期纤细敏感的巴小倩，还要手忙脚乱对付超能力大爆发的巴小杰（我数了，这牙牙学语的婴儿至少有11种超能力！）。伯德给巴鲍伯的挑战是不能再用蛮力解决所有问题，整个角色的呈现也是幽默的，但又不失适量的挣扎。





《超人总动员2》剧照

巴小倩和巴小飞姐弟斗嘴的对话，成功勾起观众个人与兄弟姊妹吵架的经验。而弹力女超人和伊芙琳在庆功派上关于女性追求自我目标的讨论，完全凸显了女性特色，丝毫看不出这些人物是出自男性导演笔下。





弹力女超人外出打怪、大力神在家带小孩的两条故事线对比明显。弹力女超人在调查Screenslaver的阴谋计划这部分，突出了黑暗悬疑，导演让这条故事线一黑到底丝毫不见手软，而鲍伯在家带小孩的故事线则是温暖爆笑，承担了影片的大部分笑点。





由配乐大师迈克·吉亚奇诺操刀的原创音乐也令人印象深刻。值得一提的是，14年前的《超人总动员》正是吉亚奇诺的电影配乐处女作。当那熟悉的70年代庞德电影风格的萨克斯風音乐响起，电影马上就活了起来。





在续集中，吉亚奇诺还为大力神、弹力女超人、还酷冰侠分别打造了主题音乐，精准捕捉到了他们的个人特点。虽然电影中只有角色们的哼哼唱唱，但正式音乐版可以在片尾字幕跑马灯听到，是很特别的片尾彩蛋。





《超人总动员》系列作为皮克斯唯一的“外来”电影，不论是故事本身、或是画面技术上，都看得出导演兼编剧的布拉德·伯德对细节的用心坚持，也因此能优雅有效率的铺陈每位主角的鲜明个性，观众会在片中找到至少一个角色、或一段对话，好似就是在描写自己的亲身经历一样。





其他媒体评论摘录： 这一集男主内女主外





《西雅图时报》：看他们拯救世界太有趣了，但它最动人的还是一个甜蜜的家庭故事。





The Playlist：14年后，《超人总动员2》达到并超越了期待。





《娱乐周刊》：皮克斯最诡怪异的电影，既革新又复古，可谓一曲宣扬良好亲子教育的反专制颂歌。电影在画面相比前作有新探索，但剧情上的探索则没有那么大胆。





《综艺》：续集虽然充满了能量，但却有种炒冷饭一样的懒散，剧情上有种精于计算的程式感。





Vulture：事实证明，还是有人可以把一部超级英雄电影拍得有条理又如此优秀，动作戏丰富但却不会杂乱无章。





TheWrap：继承了前集精华，又突破传统。无论是令人激动的冒险还是衣夫人的时尚设计。





IGN：导演布拉德·伯德强大剧本控制力将动画冒险电影提升到了一个新的高度。