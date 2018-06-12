亚当·德赖弗2012年凭借HBO电视剧《衰姐们》
，他在其中饰演女主莉娜·杜汉姆(Lena Dunham)的怪咖男友，由此提名三次黄金时段艾美奖喜剧类最佳男配角；2014年凭电影《饥饿的心》
获得第71届威尼斯国际电影节最佳男主角奖；紧接着2015年出演电影《星球大战:原力觉醒》
；2016年主演吉姆·贾木许导演电影《帕特森》
；2018年1月5日，其参演的科幻动作片《星球大战8：最后的绝地武士》
在中国大陆上映等，他细致入微的表演让他从怪咖男友到绝地武士一路反转，实力拿捏各路角色，圈了一大波粉。
这一次他在《谁杀死了堂吉诃德》
中饰演一个愤世嫉俗的广告导演托比，将托比从一开始的愤世嫉俗到后来与堂吉诃德一起经历荒唐冒险后的内疚、遗憾的复杂情感表达的细致入微，得到了外媒们的一致认同。
影片讲述了愤世嫉俗的广告导演托比，发现自己陷入了一个西班牙老鞋匠的“堂吉诃德”幻想中，并误认为托比是他的随从桑丘，两人误打误撞地开始了一段奇幻的超现实冒险之旅。在冒险过程中，托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果--改变了这个西班牙小村庄，最终托比能补偿并找回初心吗?
此外，堂吉诃德的饰演者乔纳森·普莱斯（Jonathan Pryce）的表演也是让国内外电影圈惊叹不已，他在1995年影片《玻璃情人》
(Carrington)中塑造的作家Lytton Strachey，人物刻画细致入微，赢得了戛纳电影节最佳男演员奖。并且之后也参演过《加勒比海盗》
系列电影前三部，游刃有余的表演让他一越跻身为实力派演员。
相信看过“堂吉诃德”原著的人都会了解到主角是一个性格复杂而矛盾的人物，他身上集中了那种新旧交替时代理想与现实之间的双重矛盾，与原著小说相比，电影《谁杀死了堂吉诃德》
更加富有人性的情感了。
比如片中的广告导演托比从一开始被迫进入西班牙老鞋匠的“堂吉诃德”幻想中而假扮他的随从桑丘，到后来两个人经历了一系列荒唐至极的冒险后托比心态的转变以及对“堂吉诃德”的重新认知，都能让人感受到人性的脆弱与无奈。
此外，影片除了两位实力派男主外，还加盟了凭借《杀手47》
异军突起的邦女郎欧嘉·柯瑞兰寇，她的出演给本片也带来了一丝女性荷尔蒙，美丽的外表下支撑着一个强大的演技，如此男女的配合相信定能激发出奇妙的超现实火花。
编辑：隐饮