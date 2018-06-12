本届戛纳闭幕电影《谁杀死了堂吉诃德》有望引进内地上映，该片由《星战8》凯洛·伦的扮演者亚当·德赖弗主演，特瑞·吉列姆担任导演。













影片讲述了愤世嫉俗的广告导演托比，发现自己陷入了一个西班牙老鞋匠的“堂吉诃德”幻想中，并误认为托比是他的随从桑丘，两人误打误撞地开始了一段奇幻的超现实冒险之旅。在冒险过程中，托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果--改变了这个西班牙小村庄，最终托比能补偿并找回初心吗?













比如片中的广告导演托比从一开始被迫进入西班牙老鞋匠的“堂吉诃德”幻想中而假扮他的随从桑丘，到后来两个人经历了一系列荒唐至极的冒险后托比心态的转变以及对“堂吉诃德”的重新认知，都能让人感受到人性的脆弱与无奈。





编辑：隐饮