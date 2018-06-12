电影《大三儿》发布定档海报，将于8月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。电影讲述了身高1.1米的主人公“大三儿”，勇敢追梦攀登珠穆朗玛峰的故事。









在此次发布的定档海报中，身为赤峰铜业公司一名普通清洁工的大三儿，手拿墩布，带着笑容充满希望的望向远方。从墨镜的反射中，我们可以看出，他所望向的正是珠穆朗玛峰，那个在他人眼中，他遥不可及的梦想。1.1米，8848米，大三儿的身高和珠穆朗玛峰的高度形成了鲜明的对比；4419公里，从赤峰到珠峰，大三儿跨越身体的高度来到西藏，同时跨越的也是那道梦想的屏障。





定档海报上的“我爱这艰难又拼尽了全力的每一天”，可以说是大三儿的人生标语了。为什么会选择这样一句话作为大三儿的人生标语呢？除了完美诠释出了大三儿的人生态度，这句话又会和大三儿有怎样的关联呢？期待您观看影片后，带来属于您自己的解读。





编辑：隐饮