时光网讯
近日，新锐导演佟晟嘉
执导，被业内评价为“填补中国纪录片小人物传记空白”的电影《大三儿》
发布定档海报，正式宣布影片将于8月20日在全国艺术电影放映联盟专线上映。自4月初通过参展第八届北京国际电影节展映单元走进大众视野以来，《大三儿》
就凭借着真实还原平凡人不平凡生活的励志故事和导演创新的拍摄手法，收获了一众好评。
《大三儿》
整部影片以大三儿为完成西藏之旅的梦想为主线，其中又交叉贯穿了亲情、友情以及大三儿对于爱情的憧憬和理解。将人生中淡淡的伤感隐藏在幽默的言语之中，将人物的乐观与坚韧隐藏在平凡的行动之中，将主人公对生活的追求散布在整个故事之中。
在此次发布的定档海报中，身为赤峰铜业公司一名普通清洁工的大三儿，手拿墩布，带着笑容充满希望的望向远方。从墨镜的反射中，我们可以看出，他所望向的正是珠穆朗玛峰，那个在他人眼中，他遥不可及的梦想。1.1米，8848米，大三儿的身高和珠穆朗玛峰的高度形成了鲜明的对比；4419公里，从赤峰到珠峰，大三儿跨越身体的高度来到西藏，同时跨越的也是那道梦想的屏障。
定档海报上的“我爱这艰难又拼尽了全力的每一天”，可以说是大三儿的人生标语了。为什么会选择这样一句话作为大三儿的人生标语呢？除了完美诠释出了大三儿的人生态度，这句话又会和大三儿有怎样的关联呢？期待您观看影片后，带来属于您自己的解读。
《大三儿》
于5月17日至6月19日期间，分别在北京、南京、上海、杭州、重庆以及“大三儿”老家赤峰等17座城市的高校，开启了“安于平凡 真不简单”的全国校园路演。同学们在观看完影片后，无不被三哥于平凡之中蔓延出的力量所折服，佟晟嘉导演也和现场的同学们进行了亲切的问答互动，分享自己的拍摄心得和体会，现场气氛十分热烈。
编辑：隐饮