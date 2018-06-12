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韩国真人版《人狼》首曝预告前瞻

"人狼"部队下水道现身 押井守同名动画改编

2018-06-12 13:05:01 来源：Mtime时光网

这支预告前瞻中，“人狼”部队在黑暗的下水道现身，猩红的目光和呼吸器发出的呼吸声渲染出紧张的气氛。正式预告将于6月15日正式曝光。

此前曝光的《人狼》海报

　　时光网讯 金知云导演根据1999年押井守执导的同名动画改编的韩国真人科幻片《人狼》今日首曝一款预告前瞻。“被叫做狼的人间兵器”列队在黑暗的下水道现身，猩红的目光和呼吸器发出的呼吸声渲染出紧张的气氛。正式预告将于6月15日正式曝光。

　　1999年出品的押井守动画电影《人狼》讲述了第二次世界大战日本战败后在混乱的政局之下，在为镇压反政府势力而打造的特种部队身上发生的故事。

　　而韩国真人版电影将以朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年为背景，讲述在警察"特工队"和情报机关"公安部"两个绝对权力的对峙过程中，围绕被称为狼的人间兵器的一直特殊部队"人狼"发生的故事。

　　姜栋元在片中饰演精锐特警林钟景，他在目击了恐怖组织少女之死后，良心备受煎熬，对于自己执行的任务产生的动摇。韩孝珠将饰演女主人公——死去少女的姐姐李允熙。

　　此外，郑雨盛将饰演培养特警队员的训练所长张镇泰，金武烈将饰演林钟景的同期警员和朋友，但同时也在进入公安部任职后，对特警队进行施压。韩艺璃则饰演作为朋友接近李允熙的具美京一角。

　　《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。影片预计将于7月末与观众见面。

   编辑：ruo

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关键词： 人狼 预告片
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