这支预告前瞻中，“人狼”部队在黑暗的下水道现身，猩红的目光和呼吸器发出的呼吸声渲染出紧张的气氛。正式预告将于6月15日正式曝光。





1999年出品的押井守动画电影《人狼》讲述了第二次世界大战日本战败后在混乱的政局之下，在为镇压反政府势力而打造的特种部队身上发生的故事。





而韩国真人版电影将以朝鲜、韩国历经五年准备即将迎来统一的2029年为背景，讲述在警察"特工队"和情报机关"公安部"两个绝对权力的对峙过程中，围绕被称为狼的人间兵器的一直特殊部队"人狼"发生的故事。













《人狼》是金知云导演前作《密探》的投资方华纳全额投资的韩国电影，耗资100亿韩币（约6000万人民币）打造。影片预计将于7月末与观众见面。