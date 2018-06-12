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博纳购得艾默里奇《中途岛》中国发行权

成本预算1亿美元 聚焦二战美日大海战

2018-06-12 14:37:40 来源：Mtime时光网

罗兰·艾默里奇执导的《中途岛》将于9月开机，伍迪哈里森和曼迪摩尔等加盟。


　　时光网讯 据外媒报道，罗兰·艾默里奇（《独立日：卷日重来》《2012》《史前一万年》）执导的《中途岛》世界多国及多地区发行权均已售出，英国、德国、法国、意大利、西班牙、北欧、俄罗斯、加拿大、拉美、南非、中东、韩国、泰国等均包括在内；美国、中国发行权则分别由狮门、博纳影业购得。

　　《中途岛》全球发行由AGC Studios负责，该片拍摄成本1亿美元，也是上月戛纳电影节预售项目中最重磅的影片之一。影片改编自二战中途岛战役真实事件，卡司包括伍迪·哈里森曼迪·摩尔，目前处前期筹备阶段，将于9月3日开机。

　　中途岛海战（Battle of Midway）是第二次世界大战的一场重要战役。海战的主要战斗在1942年6月4日于中途岛西北海域爆发，后续战事一直持续至6月7日。

　　中途岛海战是太平洋战争的转折点。美军凭借此场战役的胜利，扭转了开战以来的被动，并恢复美日两国在西太平洋的海权均势。日本海军则失去开战以来的战略主导权，随后于西南太平洋与盟军陷入消耗战，在战争中渐走下坡。

《中途岛之战》1976

　　不过，这并不是聚焦中途岛海战的首部影片，亨利·方达查尔登·海斯顿三船敏郎等明星主演的《中途岛之战》在1976年上映，这部影片豪华的的卡司与逼真的海战场面获得了许多好评。

   编辑：sasa

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关键词： 二战 战争片 版权 中途岛战役
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中途岛

中途岛 ()

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导演：罗兰·艾默里奇

主演：伍迪·哈里森

罗兰·艾默里奇

罗兰·艾默里奇

Roland Emmerich

职业：导演 | 制作人

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