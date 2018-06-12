罗兰·艾默里奇执导的《中途岛》将于9月开机，伍迪哈里森和曼迪摩尔等加盟。















中途岛海战（Battle of Midway）是第二次世界大战的一场重要战役。海战的主要战斗在1942年6月4日于中途岛西北海域爆发，后续战事一直持续至6月7日。





中途岛海战是太平洋战争的转折点。美军凭借此场战役的胜利，扭转了开战以来的被动，并恢复美日两国在西太平洋的海权均势。日本海军则失去开战以来的战略主导权，随后于西南太平洋与盟军陷入消耗战，在战争中渐走下坡。





《中途岛之战》1976



