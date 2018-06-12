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《侏罗纪世界2》陀螺球高空坠海幕后揭秘

克里斯帕拉特挑战水底实拍 整整8天都泡在水里

2018-06-12 14:46:07 来源：Mtime时光网

侏罗纪世界经典交通工具“陀螺球”再发挥奇效，搭载片中主角躲避火山爆发、恐龙群逃命的险况，其越过悬崖从高空直坠海底的惊心一刻，也成整部电影拍摄“最大难点之一”。

《侏罗纪世界2》最新海报

　　时光网讯  侏罗纪系列新篇章《侏罗纪世界2》将于2018年6月15日正式在中国内地上映。影片今日披露最新幕后制作特辑，侏罗纪世界经典交通工具“陀螺球”再发挥奇效，搭载片中主角躲避火山爆发、恐龙群逃命的险况，其越过悬崖从高空直坠海底的惊心一刻，也成整部电影拍摄“最大难点之一”。

　　《侏罗纪世界2》不乏比前作更加震撼的大场面呈现，并且为了追求真实效果，大多数情况都选择实拍。最重头的一场不外乎火山爆发，纳布拉尔岛上所有生命集体出逃时，女主角克莱尔与新角色弗兰克林共同坐上陀螺球高速坠海的场景。

　　特效主管保罗·科博尔德表示，为了拍出“陀螺球越过悬崖的零重力瞬间”，剧组真的打造了一架过山车。而整场戏的拍摄更是涉及人员众多，导演胡安·安东尼奥·巴亚纳带领团队“跨越了多个大洲”，从夏威夷拍到伦敦的松林影视基地才完成全部摄制。

制作团队对实拍的坚持以及这样大动干戈的实物搭建，为演员的表演同样提供了很大帮助。主演贾斯提斯·史密斯在看到过山车的瞬间便大呼“太陡了”，而真实体验下落的过程，则让他和布莱丝·达拉斯·霍华德脸上惊恐的表演最终成了本能反应，有极大的说服力和感染力。

　　陀螺球坠海后在水底的危险戏码，则成为影片制作人及联合编剧科林·特莱沃若“所有《侏罗纪公园》系列电影中最喜欢”的部分。虽然这个场景“没有恐龙对他们造成威胁”，但在胡安导演的指导下，观众们依然会跟随主角一起，共同体验陀螺球下沉过程中“幽闭恐惧的感觉”。

　　整场戏最终在一个九米深的大水箱中完成，“不仅看起来惊心动魄，拍起来也提心吊胆”，布莱丝透露，她为此还“专门学了水肺潜水”。另一位主演克里斯·帕拉特则整整八天都需长时间泡在水里，不过这样拼命的极限拍摄也让他充满信心，《侏罗纪世界2》会成为“史上最精彩的一部电影”。

　　在《侏罗纪世界2》中，纳布拉尔岛火山爆发即将被毁，甚至可能造成恐龙的二次灭绝，动物行为学家欧文与现恐龙保护组织负责人克莱尔决心重返岛上进行救援，崭新的冒险篇章就此拉开序幕。影片由胡安·安东尼奥·巴亚纳执导，克里斯·帕拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德共同主演，史蒂文·斯皮尔伯格监制，第一部的导演科林·特莱沃若任制片及联合编剧。

   编辑：hello王小羊

关键词： 侏罗纪世界2 特辑
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