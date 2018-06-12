《血十三》发布终极预告并于北京举办首映礼，连环案件的凶手逐渐浮出水面，一场精心设计的血案揭开人性的遮羞布。

电影《血十三》讲述了一个很倔强的年轻女刑警邢敏（黄璐饰），和老刑警老周（谢钢饰）组成连环杀人案专案组。而在追凶的过程中，邢敏内心深处因童年阴影而留下的偏见与歧视逐渐消弭瓦解。导演李聆聪在整个破案剧情中，融入了许多人文关怀，用烧脑的故事带来人性的反思。影片最后一场邢敏在人群中穿梭奔跑的戏份，更是展现了正义始终在路上的主题。





据了解，影片在讲解十五年悬案的过程中，采用时空交织穿梭的手法，透过不同人物的叙事视角，进行插叙解读。而刑警老周身上似乎存有各种谜团，谢钢坦言：“刚开始我也不知道（老周的一些表现）是为什么，看完整个剧本后才发现，他身上的一些东西其实是把他内心具体外化了。”通过人物内心活动与外在行为的交互呼应，电影对比探讨善恶的不同维度，挖掘了人性本源的黑暗与光芒。









审问场景 首映现场审问场景





曾在《盲山》、《推拿》中有过不错表现的演员黄璐在片中饰演一名敏感尖锐的女刑警邢敏，但与传统的刑警角色形象不同，邢敏在查寻案件真相的过程中，不仅思路清晰与凶手斗智斗勇，而且还直面了自己人生中挥之不去的阴影。电影在展现人性深渊的同时，也送来了一剂与自己和解的良药。







黄璐和导演





钱波剧照 钱波钱波剧照





此外，终极预告片还曝光了四位嫌疑人，钱波饰演的柯正华、李滨饰演的男朋友刘洋、隐藏在帽檐下的黑衣人、还有一名男性，四人都与凶案有着盘根错节的联系。据悉，影片将于6月15日上映。