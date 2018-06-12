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"侏罗纪世界2"韩国上映版被删41秒？

影迷不满血腥镜头被删 片方为获"12禁分级"？

2018-06-12 15:27:27 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》韩国上映版本相比未删减版本时长短了41秒，且删减内容都尺度较大，有影迷推断上映删减版本是为了获得更有利票房的分级。


　　时光网讯 正在韩国影市“暴走”的《侏罗纪世界2》被影迷指出为获得“12岁可观看”分级而删减镜头，对此发行方和导演本人都第一时间做出了回应，称韩国上映版本和其他首批上映国家的版本一致，而导演也表示该版本得到了他本人的确认。

　　韩国影像物等级委员会显示的《侏罗纪世界2》的上映时间为127分钟36秒，而英国电影分类等级委员会（BBFC）标注的该片时长为128分钟17秒，韩国上映版本时长短了41秒。此外IMDb标注的该片时长也为128分钟。

导演胡安·安东尼奥·巴亚纳推特回应争议

　　据看过未删减版电影的影迷反馈，被删减掉的均为恐龙攻击人类的场面，尺度较大，并由此推断删减行为是为了获得更有利于票房的分级。

　　对于影迷提出质疑，《侏罗纪世界2》的发行方UPI KOREA做出了回应称“影片会根据每个国家市场环境的不同，由总公司和制作公司提供多种版本。现在国内上映的版本，与最近上映的其他国家的版本是相同的。这次《侏罗纪世界2》并非在国内对特定场面做过删减，或是提出过任何删减请求，我们是在得到导演和制作人、制作公司的确认后，从总公司拿到的这个版本。”

　　导演胡安·安东尼奥·巴亚纳也很快通过推特进行了回应：“现在在韩国上映的版本经过我本人确认，希望不要有任何误会，感谢各位的喜爱。“

　　《侏罗纪世界2》于本月6日在韩国上映后，稳守单日票房冠军，目前累计动员336万观影人次，有望赶超前作的554万观影人次。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侏罗纪世界2 韩国
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