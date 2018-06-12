网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“现在哪部电影的预告片不比正片剪得好”

小沈阳《猛虫过江》曝“就不剪”终极预告

2018-06-12 15:30:08 来源：Mtime时光网

小沈阳任性宣布《猛虫过江》不剪终极预告，主演刘烨对此却表现出了担心：“现在哪部电影的预告片不是剪得比正片还好？人家终极预告片剪的都是精华，我们的预告片都是精简！”
　　时光网讯  动作喜剧电影《猛虫过江》将于6月15日正式登陆全国院线。该片由小沈阳首次执导并主演，潘斌龙宋芸桦、热狗、金士杰刘桦、肖央、胡明、曹瑞、李立群等众多实力派助阵。在距离电影公映不到一周时，观众的强烈好奇心却被“任性回赠”了一款“就不剪”终极预告，导演小沈阳反套路宣布：“一部电影的成功不靠终极预告，就不剪终极预告。”

　　在《猛虫过江》最新发布的“就不剪”终极预告中，没有电影爆笑片段、没有惊险打斗场面、也没有动人情感线人物关系，就连开头一点小小的煽情戏也被强行咔掉，并调侃道：“干什么？搞煽情？”一副不要给我玩套路的架势就此展开。

　　终极预告接下来的内容果然令所有人始料未及，小沈阳任性宣布《猛虫过江》不剪终极预告，还反问道：“不知道谁规定一部影片非要剪终极预告片，经典的电影哪一个有预告片？《地道战》《英雄儿女》《一江春水向东流》哪个有预告片？我认为一部好的电影用不着有预告片。”

　　刘烨对此却表现出了担心：“现在哪部电影的预告片不是剪得比正片还好？人家终极预告片剪的都是精华，我们的预告片都是精简！”

　　预告中，刘桦因为不满之前预告片戏份太少，现场发飙质问导演，求在终极预告中加戏，不料却遭遇导演没有终极预告的失望回应。“坑队友”的大潘和曹瑞反助攻，随即开启刘桦卖惨模式，众人另类诠释“影坛常青树”，希望小沈阳导演能够给影坛万年不红的常青演员刘桦在预告片中一些戏份追加。面对几位主演在喜剧面前勇于自我调侃的娱乐精神，不少网友表示：“原来常青树是这个意思，以后不敢随意夸人了。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 猛虫过江 终极预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

猛虫过江

猛虫过江 (2018)

0.0

导演：小沈阳

主演：小沈阳 潘斌龙

小沈阳

小沈阳

Xiao Shenyang

职业：演员
潘斌龙

潘斌龙

Binlong Pan

职业：演员
刘桦

刘桦

Hua Liu

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
5

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..

查看更多