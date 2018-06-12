小沈阳任性宣布《猛虫过江》不剪终极预告，主演刘烨对此却表现出了担心：“现在哪部电影的预告片不是剪得比正片还好？人家终极预告片剪的都是精华，我们的预告片都是精简！”





在《猛虫过江》最新发布的“就不剪”终极预告中，没有电影爆笑片段、没有惊险打斗场面、也没有动人情感线人物关系，就连开头一点小小的煽情戏也被强行咔掉，并调侃道：“干什么？搞煽情？”一副不要给我玩套路的架势就此展开。





终极预告接下来的内容果然令所有人始料未及，小沈阳任性宣布《猛虫过江》不剪终极预告，还反问道：“不知道谁规定一部影片非要剪终极预告片，经典的电影哪一个有预告片？《地道战》《英雄儿女》《一江春水向东流》哪个有预告片？我认为一部好的电影用不着有预告片。”





刘烨对此却表现出了担心：“现在哪部电影的预告片不是剪得比正片还好？人家终极预告片剪的都是精华，我们的预告片都是精简！”





预告中，刘桦因为不满之前预告片戏份太少，现场发飙质问导演，求在终极预告中加戏，不料却遭遇导演没有终极预告的失望回应。“坑队友”的大潘和曹瑞反助攻，随即开启刘桦卖惨模式，众人另类诠释“影坛常青树”，希望小沈阳导演能够给影坛万年不红的常青演员刘桦在预告片中一些戏份追加。面对几位主演在喜剧面前勇于自我调侃的娱乐精神，不少网友表示：“原来常青树是这个意思，以后不敢随意夸人了。”