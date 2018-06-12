网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

梁天重返大银幕请来豪华朋友圈站台

《让我怎么相信你》定档8.24 宋丹丹怀念梁左

2018-06-12 16:01:36 来源：Mtime时光网

《让我怎么相信你》宣布8月24日公映。姜昆、陈佩斯、朱时茂、马未都、宋丹丹、张国立、蔡明、吴刚、刘佩琦等悉数到场，为老友梁天站台打call。宋丹丹深情忆已故作家梁左。

定档发布会现场

　　时光网讯  梁天重返大银幕请来了豪华朋友圈助阵宣传。6月11日，治愈系公路电影《让我怎么相信你》在京举办定档发布会，宣布8月24日公映。姜昆陈佩斯朱时茂马未都宋丹丹张国立蔡明吴刚刘佩琦等悉数到场，为电影站台打call。

　　据悉，《让我怎么相信你》由作家梁左之女梁青儿、演员梁天之女梁小凉共同执导，主演梁天、安乙荞、文松等出席了发布会。导演梁青儿和梁小凉曾凭借该片于2016年斩获第八届澳门国际电影节金莲花奖最佳影片、最佳新人导演两项大奖。

　　在现场梁天以独特的梁式幽默，与到场嘉宾展开互动。针对电影，梁天坦言：“我由衷为这两个孩子感到骄傲，她们第一次创作电影，尽管有稚嫩之处，但在她们的身上看到了希望。”

　　据悉，《让我怎么相信你》讲述关系疏远、有隔阂的父女通过一场意外之旅，一同成长并修补关系的故事。影片聚焦社会普遍存在的亲子关系问题，让那些在原生家庭中受到情感创伤的孩子们，尝试与过去和解；使那些心存愧疚与遗憾的父亲们得到心灵的抚慰。恰如影片中的这对问题父女，他们在笑中有泪、意外频出的旅途中，重拾信任，彼此治愈。

　　著名学者马未都表示：“带有情怀、文学性的电影能够回归，是一件大事。”而电影学院院长张会军同样给出高度评价：“这部电影给了我们很多启示，这就是亲情，这就是我们渴望的生活，当下中国电影缺失的就是这种真诚的稚嫩。”

　　“梁天宝刀未老，可以看出女儿在生活中对他有多不满”，张国立除了调侃外，还以自身角度给予《让我怎么相信你》肯定，“这两个小孩（梁青儿、梁小凉）的导演功底看似稚嫩但不浮华、真诚且富有情怀，而最后的温暖结局让人感动”。

　　宋丹丹则感叹，“被感动到了，我本人和梁家有很深的渊源，今天百感交集，看得出来这是两个渴望父爱、渴望关注的孩子心中真实的想法，当看到影片最后梁左、梁天搂着女儿的照片，眼泪就流下来了，相信梁左在天堂会很欣慰。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 让我怎么相信你 定档 梁天 梁左 宋丹丹 张国立
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

梁天

梁天

Tian Liang

职业：演员 | 导演
让我怎么相信你

让我怎么相信你 (2018)

0.0

导演：梁青儿

主演：梁天 安乙荞

宋丹丹

宋丹丹

Dandan Song

职业：演员
张国立

张国立

Guoli Zhang

职业：演员 | 导演
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
5

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..

查看更多