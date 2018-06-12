《让我怎么相信你》宣布8月24日公映。姜昆、陈佩斯、朱时茂、马未都、宋丹丹、张国立、蔡明、吴刚、刘佩琦等悉数到场，为老友梁天站台打call。宋丹丹深情忆已故作家梁左。









在现场梁天以独特的梁式幽默，与到场嘉宾展开互动。针对电影，梁天坦言：“我由衷为这两个孩子感到骄傲，她们第一次创作电影，尽管有稚嫩之处，但在她们的身上看到了希望。”





据悉，《让我怎么相信你》讲述关系疏远、有隔阂的父女通过一场意外之旅，一同成长并修补关系的故事。影片聚焦社会普遍存在的亲子关系问题，让那些在原生家庭中受到情感创伤的孩子们，尝试与过去和解；使那些心存愧疚与遗憾的父亲们得到心灵的抚慰。恰如影片中的这对问题父女，他们在笑中有泪、意外频出的旅途中，重拾信任，彼此治愈。





著名学者马未都表示：“带有情怀、文学性的电影能够回归，是一件大事。”而电影学院院长张会军同样给出高度评价：“这部电影给了我们很多启示，这就是亲情，这就是我们渴望的生活，当下中国电影缺失的就是这种真诚的稚嫩。”





“梁天宝刀未老，可以看出女儿在生活中对他有多不满”，张国立除了调侃外，还以自身角度给予《让我怎么相信你》肯定，“这两个小孩（梁青儿、梁小凉）的导演功底看似稚嫩但不浮华、真诚且富有情怀，而最后的温暖结局让人感动”。





宋丹丹则感叹，“被感动到了，我本人和梁家有很深的渊源，今天百感交集，看得出来这是两个渴望父爱、渴望关注的孩子心中真实的想法，当看到影片最后梁左、梁天搂着女儿的照片，眼泪就流下来了，相信梁左在天堂会很欣慰。”

编辑：hello王小羊