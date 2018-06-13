15年了，它仍未被超越
恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤
《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影人次纪录至今未被超越，而两姐妹的美丽与哀伤也还萦绕在心头。→
2018-06-13 09:35:00 来源：Mtime时光网
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《蔷花，红莲》上映15周年
前些日子刷屏的韩国恐怖片《昆池岩》在韩国的观影人次最终定格在267万，虽然击败了《鬼铃》和《女高怪谈》，但终究还是没能赶超《蔷花，红莲》在15年前创下的314万人次的韩国恐怖电影最高观影人次纪录。
除了难以超越的票房成绩，《蔷花，红莲》在艺术上也有着大胆的尝试，视觉上无处不在的“花样图案”渲染着影片“少女如花开，悲凉如花谢”的悲剧气息。
今天正值《蔷花，红莲》上映15周年，就让我们来回顾一下这部与《杀人回忆》、《老男孩》一同诞生于韩国电影全盛期的恐怖佳作，重新回味这个充满了东方古典气息，装帧精致华丽的悲剧故事，再次感受蔷花、红莲两姐妹的美丽与哀伤。
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从片名说起
《蔷花，红莲》的片名取自在朝鲜半岛流传已久的民间传说《蔷花红莲传》，传说中有一对叫蔷花和红莲的姐妹，被继母许氏视为眼中钉。在蔷花被许氏害死后，莲花也悲痛自尽。后来两姐妹的魂魄找郡首申冤，惊动了朝廷，在弄清真相后，凶犯许氏被凌迟处死，蔷花与红莲也得到了安息。
在金知云导演的《蔷花，红莲》之前，这个关于蔷花和红莲的传说已经五次搬上大银幕。最早的一次是1924年朴晶铉执导的《蔷花红莲传》，据说该片还是首部有女鬼登场的韩国电影。金知云导演之所以为影片命名《蔷花，红莲》，也是希望能够在普通观众中间形成共情，同时也更具古典庄重之感。
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古典传说的现代变奏
与《蔷花红莲传》一样，《蔷花，红莲》的故事同样围绕“后母与孩子”这样一个亘古长存的矛盾展开。两姐妹秀美和秀妍从首尔结束修养回到乡下老宅。新妈妈恩珠看上去十分欢迎孩子们，但姐妹俩却与之十分生疏。秀美代替死去的母亲照顾着父亲和妹妹，与敏感的新妈妈磕碰不断，但父亲却总是冷漠的不介入争吵，也从不偏向某人……而当秀美发现秀妍身上的伤痕，一切开始失控……
同样的家庭悲剧，同样劝善惩恶，但与《蔷花红莲传》不同的是，《蔷花，红莲》将一个古老的故事放在现代家庭中进行了复原与变奏，人物变得更加饱满，表现形式也更加多元，但不变的依然是压抑、内敛的韩国式的情绪表达。
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关于“恨”的剖析
女人的恨是东方恐怖电影中永恒的主题，《午夜凶铃》、《女高怪谈》、《见鬼》等等太多的亚洲恐怖电影中的“鬼”生于女性的复仇、嫉妒心理，而《蔷花，红莲》可谓是对这种“恨”的一次精彩剖析。母亲离世，继母到来，父亲的冷漠催生出秀美的“心鬼”，面对这些令她恐惧的人，她根本无处倾诉，孤独感又催生出更大的恐惧。
当秀妍成为秀美和继母之间仇恨与报复的牺牲品，当秀美迈出无法回头的那一步，一切都成为了难以逃脱的宿命，很难将错误简单归咎于某个人。就像继母对秀美说的那句“我早说过有一天你会后悔”，仿佛一切都早已是注定，这里没有对错，更没有获得救赎的出路，只有无尽的恨与恐惧。
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奇巧的结构
《蔷花，红莲》并非金知云首次拍摄恐怖片，2002年他曾与陈可辛导演合作执导了恐怖短片《三更之失忆》，故事里，突然发现妻子失踪的丈夫怎样也想不起妻子去了哪里，而金惠秀饰演的妻子则在陌生的大街上醒来，失忆的她仅凭一张洗衣店收据，艰难的寻找着家的方向......两条故事线的最终交汇引出了惊人的结局。
这部短片可谓金知云导演在故事结构上做文章的小试牛刀。随后的《蔷花，红莲》则将时间和空间进行倒错，同时选取的患有人格分裂的秀美视角并不可信。大量看似杂乱无章、虚虚实实的信息交错堆积，只待关键一刻被厘清，十分考验导演缜密的叙事能力。
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金知云：我要拍最美的恐怖片
金知云导演的处女作是怪诞的残酷喜剧《死不张扬离奇失魂事件》（宋康昊、崔岷植出演），因为自己写的剧本在《CINE21》的公募展上获得头名，他得到了亲子执导的机会。之后他又再度与宋康昊合作，执导了被后者视作“人生作品”的运动题材喜剧片《茅趸王》。通过这两部作品，金知云的导演风格初露端倪——对类型元素的大胆解构与重塑，这在他的第三部长片电影《蔷花，红莲》中也得到了体现。
《蔷花，红莲》虽然是恐怖电影，但让人印象深刻的更是满眼精美的花样纹饰，唯美哀伤的旋律，它的美总有一刹那会让你分心，忘掉正在看一部恐怖片。金知云导演就曾直言，“我想拍的就是最美的恐怖片”。
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“奢饰品恐怖片”
《蔷花，红莲》的美术设计值得称道。除了令人过目难忘的海报，影片里视线所达都透着精心的设计。影片试图通过不同的颜色来传递人物性格：孩子们的房间是代表孤独的蓝绿色，家人对立的场所餐厅的主色调则是红色，而旁观者父亲的书房是冷漠的灰色，后母恩珠的房间则是混乱的紫色。
片中不同花色的壁纸，带有暗色年轮的复古家具和高级装饰让人印象深刻，据说继母房间里的窗帘都是英国王室曾经用过的，更有传影片的家具租借费用就高达1亿3千万，为此还得到了“奢饰品恐怖片”的雅号。这一切的努力也都为了实现导演最初的目标——拍一部最美丽的恐怖电影。
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四成制作费花在美术上
《蔷花，红莲》的主舞台是一座日本式的木质别墅，按照金知云导演的要求，这座房屋要变成一个诱发恐怖感的重要角色，所以需要一个非现实存在的空间。首尔大学西洋画专业毕业的曹近铉美术指导与金知云导演一起让这座老宅从无到有，光设计图就画了超过1000张。
设计过程参考了《小岛惊魂》、科恩兄弟的《金钱帝国》和一些日本怪奇电影，以及中世纪欧洲的电影。据曹近铉美术指导透露，《蔷花红莲》的制作费有超过40%是花在美术上了，这是最初完全没想到的。后来是为了开发海外市场，改善收益结构等原因，最后决定在美术上加大投入。
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米莱斯的《奥菲利亚》
虽然《蔷花，红莲》是一部恐怖片，但它最核心的情感，却是悲伤——就像这幅为导演带来创作灵感的画作《奥菲利亚》。
金知云导演习惯从一幅画作开始创作一部电影：像《死不张扬离奇失魂事件》开始于蒙克的《尖叫》；《甜蜜人生》开始于爱德华·霍普的《夜游者》；而《蔷花，红莲》则是从约翰·埃弗里特·米莱斯的《奥菲利亚》开始的。
《奥菲利亚》 的画面中充满了花草植物，水草芬芳看似幽静，一切和谐到仿佛什么都没有发生。然而水中的少女却正在失去生命，少女之花的凋谢，在岸边盛放的花朵映衬下更显凄凉。
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李丙雨的原创配乐
除了视觉上的美感，金知云导演还希望将《蔷花，红莲》拍摄成一部“抒情的恐怖片”，音乐对于表现情感、渲染情绪，升华主题都起到了至关重要的作用。
配乐师李丙雨利用他最擅长的提琴、吉它等弦乐乐器，为影片打造的配乐令人过耳难忘。 特别是在结尾最关键的一幕中响起的主旋律“无法倒退的脚步”，将时间倒回到一切悲剧的起点，同时也将气氛推向高潮，可谓点睛之笔。
李丙雨的其它作品还包括奉俊昊导演的《母亲》、《汉江怪物》，以及《王的男人》等，被誉为韩国的电影配乐大师。
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好莱坞翻拍票房最佳
在《蔷花，红莲》上映六年后，好莱坞推出了翻拍电影《不请自来》。在所有好莱坞翻拍的韩国电影中，《蔷花，红莲》的成绩可谓最佳。《不请自来》的北美票房达到3000万美元，全球票房也突破了4000万，然而该片制作成本仅有200万美元，收益达10倍以上。
同年，好莱坞还翻拍由李秉宪主演的韩国电影《中毒》（2002），美版《中毒》制作费用不详，但全球票房只有不到70万美元。基努·里维斯主演的《触不到的恋人》虽然在北美收获了6000万美元，但制作成本也高达4000万美元。2013年，好莱坞翻拍了韩国电影《老男孩》，制作成本高达3000万美元，全球票房只有490万美元。
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三个女人一台戏
作为韩国恐怖电影的里程碑之作，《蔷花，红莲》还推出了两位在后来大放异彩的新人女演员——饰演两姐妹的林秀晶和文根英。前者捧得了当年青龙奖的最佳新人女演员奖，后者同获提名，而饰演继母的廉晶雅也提名了当届的最佳女配角奖。
林秀晶曾将《蔷花，红莲》中的秀美选作自己的“人生角色”，在她心中与《机器人之恋》和帮她青龙封后的《我妻子的一切》中的角色齐名。金知云导演曾透露当年选中林秀晶，是因为她“同时写满了仇恨与罪意识“的表情，而选择廉晶雅则是“因为她对细微变化的敏感反应，像瞳孔的晃动、以及对声音气味的反应都很特别”。
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韩国恐怖电影最好的时代
今年韩国片爆款《昆池岩》的出现，不禁让人回想起韩国恐怖片也曾经在亚洲、甚至全球盛极一时。2002年河智苑主演恐怖片《鬼灵》动员到260万观影人次，创下了韩国恐怖电影的最高观影人次，紧接着2003年上映的《蔷花，红莲》先是力压《海底总动员》和《黑客帝国2》登顶票房冠军，随后用时10天突破200万观影人次，很快就刷新了《鬼灵》的票房纪录。以此为开端，韩国恐怖电影迎来了最好的时代。《R高低》《人形师》《笔仙》《女高怪谈》等恐怖佳作先后在2004、2005年与观众见面。而《蔷花，红莲》无疑时那个时代最引人瞩目的作品。