《蔷花，红莲》的片名取自在朝鲜半岛流传已久的民间传说《蔷花红莲传》，传说中有一对叫蔷花和红莲的姐妹，被继母许氏视为眼中钉。在蔷花被许氏害死后，莲花也悲痛自尽。后来两姐妹的魂魄找郡首申冤，惊动了朝廷，在弄清真相后，凶犯许氏被凌迟处死，蔷花与红莲也得到了安息。

在金知云导演的《蔷花，红莲》之前，这个关于蔷花和红莲的传说已经五次搬上大银幕。最早的一次是1924年朴晶铉执导的《蔷花红莲传》，据说该片还是首部有女鬼登场的韩国电影。金知云导演之所以为影片命名《蔷花，红莲》，也是希望能够在普通观众中间形成共情，同时也更具古典庄重之感。