在特辑中，从温顺的食草恐龙到令人恐惧的食肉龙、从庞然大物到恐龙宝宝都有特写式的展现，这一切在IMAX顶天立地的大银幕上将会纤毫毕现、鲜活生动。





由名导斯皮尔伯格开创的“侏罗纪”系列深受全球观众喜爱，栩栩如生的史前巨兽、扣人心弦的冒险故事都让人欲罢不能。特辑一开始，克里斯·帕拉特首先为观众分享了影片剧情：上次人龙大战发生三年后，有一座休眠的火山即将喷发，岛上的恐龙面临灭顶之灾，克莱尔集结了一只小队来营救恐龙，与欧文再度并肩作战。《侏罗纪世界2》中，人与恐龙的关系从人类被动逃亡转为主动接近拯救，更具新意的故事带来更多、更丰富的人与恐龙的互动，让观众更加过瘾。





在特辑中，主创纷纷分享对IMAX 3D版的看法，同声力荐。对创作最具发言权的导演胡安·安东尼奥·巴亚纳毫不掩饰激动心情：“看了IMAX 3D版《侏罗纪世界2》后就被震撼到了！这是无与伦比的观影体验。”编剧科林·特雷沃罗认为：“《侏罗纪世界2》打破了恐龙与人类的平衡，这是一部磅礴巨作，有着空前庞大的格局，一定要在IMAX银幕上观看。” 克里斯·帕拉特对IMAX 3D版的惊艳画质印象深刻：“在IMAX银幕上，《侏罗纪世界2》的画面如水晶般清晰，简直是为IMAX银幕量身打造的。” 布莱丝·达拉斯·霍华德同样力荐：“如果不看IMAX（3D）版《侏罗纪世界2》真的太遗憾了！”就连“侏罗纪”系列的元老角色、“见多识广”的杰夫·高布伦也表示：“迫不及待地想看IMAX（3D）版了！”





《侏罗纪世界2》是主打视听体验的特效大片，与IMAX的合作堪称珠联璧合，IMAX的沉浸式观影体验将是观众零距离感受恐龙世界的上佳途径。IMAX影院拥有标志性的超大银幕，能更大程度地包裹观众视野，带来更强烈的代入感；放映的各个环节都经过订制增强，超高分辨率和色彩表现力带来水晶般清澈的影像和细腻画面；经过激光校准的音响系统也十分强大。特辑曝光不少精彩场景，令人可以想象在IMAX影院的体验。在特辑中，从温顺的食草恐龙到令人恐惧的食肉龙、从庞然大物到恐龙宝宝都有特写式的展现，这一切在IMAX顶天立地的大银幕上将会纤毫毕现、鲜活生动。诸如成群恐龙飞奔、暴龙霸气猎食等特效动作场面，观众在高清高亮的IMAX大银幕上将能清晰捕捉每个细节。而无论是火山喷发的石破天惊还是不同种类恐龙特色鲜明的咆哮低吼，IMAX的音响系统都能精准还原。





IMAX 3D版《侏罗纪世界2》经由IMAX DMR®（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。6月15日，这场惊心动魄又精彩纷呈的探险之旅就将在全国超500家IMAX影院准时启程，目前影票预售正在各大售票平台和IMAX影院火爆进行中，观众可提前锁定黄金席位，以获得最佳观影体验。