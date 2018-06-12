《龙虾刑警》在京举办发布会，李昕芸表示，能拍成这部导演处女作，要感谢台前幕后所有的工作人员，袁姗姗在片中龅牙扮丑，将挑战“辣眼睛”的造型。





袁姗姗龅牙扮丑 挑战“辣眼睛”造型

李昕芸：导演处女作感谢台前幕后的工作人员





在发布会上，袁姗姗和周游、周云鹏及导演在现场比赛起剥龙虾、喂龙虾的比赛。调皮的袁姗姗手上套着龙虾手套，还机智地去偷隔壁周游的龙虾，让现场笑声一片。之后，四位主创分别被授予了绶带，连王千源立牌都被授予了“麻烦探长”称号。









李昕芸导演直言：“很荣幸自己的第一部导演处女作邀请这么多出色的演员，感谢台前幕后的每一个人，尤其是袁姗姗，我说会把她弄得造型很丑，她二话不说就答应了，还很高兴。”袁姗姗这次在电影中突破形象，扮演一位“辣手警花”，她开玩笑说，“我在里面的造型特别辣眼睛，绝对没有素颜出镜，我的大龅牙和雀斑都是化妆化的！”





《龙虾刑警》打响暑期档喜剧“头炮”

沈腾客串出演 低调现身影院惊喜助阵





作为电影男一号王千源，由于在美国拍戏签证出现问题，所以无奈错失了此次电影的首映发布会。而特别出演的沈腾却出现在了发布会之后的见面会上。戴着鸭舌帽的沈腾颇为低调地现身，他说：“我现在心情非常激动，之前为李昕芸导演捏了一把汗，看完之后我长舒了一口气。在看这个电影的过程中，我会随着剧情而紧张、开心、流泪，感谢导演奉献了一部如此好看的电影。”





在见面会上，袁姗姗第一时间问观众：“我在电影里美么？”看来她非常关心自己的形象问题。在得到大家一致称赞美丽后，她长舒了一口气。随后，偷偷在观众席里看电影的沈腾也大赞袁姗姗：“我媳妇在旁边，我也得赞美，姗姗真的是太美了，演得太好了！”





编辑：隐饮