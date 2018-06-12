网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《龙虾刑警》表彰大会“虾搞”不停

"辣手警花"袁姗姗扮丑挺开心 李昕芸跨界执导

2018-06-12 20:27:39 来源：Mtime时光网

《龙虾刑警》在京举办发布会，李昕芸表示，能拍成这部导演处女作，要感谢台前幕后所有的工作人员，袁姗姗在片中龅牙扮丑，将挑战“辣眼睛”的造型。
       

《龙虾刑警》发布会

时光网讯 即将在6月22日上映的电影《龙虾刑警》，今天下午举办发布会，导演李昕芸携主演袁姗姗刘桦周游周云鹏亮相，在现场大家开心吃小龙虾，“虾搞”不停。袁姗姗这次在电影中突破形象，扮演一位“辣手警花”，她开玩笑说，“我在里面的造型特别辣眼睛。”此外，两位男主演王千源和沈腾虽然没到发布会现场，但前者在美国送来祝福，后者悄然出现在看片会上，一个劲猛夸电影“好看”，“有惊喜”！

袁姗姗龅牙扮丑 挑战“辣眼睛”造型
李昕芸：导演处女作感谢台前幕后的工作人员

       在发布会上，袁姗姗和周游、周云鹏及导演在现场比赛起剥龙虾、喂龙虾的比赛。调皮的袁姗姗手上套着龙虾手套，还机智地去偷隔壁周游的龙虾，让现场笑声一片。之后，四位主创分别被授予了绶带，连王千源立牌都被授予了“麻烦探长”称号。

       《龙虾刑警》讲述一队刑警为了破案，在罪犯隔壁开了一家龙虾店，以监视罪犯最后破案的故事。导演李昕芸说：“我很喜欢瞎闹的东西，喜欢这种荒诞的感觉，所以《龙虾刑警》也是一部充满欢乐气氛的电影。希望走进电影的观众都能喜欢。”

       李昕芸导演直言：“很荣幸自己的第一部导演处女作邀请这么多出色的演员，感谢台前幕后的每一个人，尤其是袁姗姗，我说会把她弄得造型很丑，她二话不说就答应了，还很高兴。”袁姗姗这次在电影中突破形象，扮演一位“辣手警花”，她开玩笑说，“我在里面的造型特别辣眼睛，绝对没有素颜出镜，我的大龅牙和雀斑都是化妆化的！”

《龙虾刑警》打响暑期档喜剧“头炮”
沈腾客串出演 低调现身影院惊喜助阵

作为电影男一号王千源，由于在美国拍戏签证出现问题，所以无奈错失了此次电影的首映发布会。而特别出演的沈腾却出现在了发布会之后的见面会上。戴着鸭舌帽的沈腾颇为低调地现身，他说：“我现在心情非常激动，之前为李昕芸导演捏了一把汗，看完之后我长舒了一口气。在看这个电影的过程中，我会随着剧情而紧张、开心、流泪，感谢导演奉献了一部如此好看的电影。”

       在见面会上，袁姗姗第一时间问观众：“我在电影里美么？”看来她非常关心自己的形象问题。在得到大家一致称赞美丽后，她长舒了一口气。随后，偷偷在观众席里看电影的沈腾也大赞袁姗姗：“我媳妇在旁边，我也得赞美，姗姗真的是太美了，演得太好了！”

       电影《龙虾刑警》将于6月22日在全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 龙虾刑警 袁姗姗 李昕芸 沈腾
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

龙虾刑警

龙虾刑警 (2018)

0.0

导演：李昕芸

主演：王千源 袁姗姗

袁姗姗

袁姗姗

Shanshan Yuan

职业：演员
李昕芸

李昕芸

Xinyun Li

职业：演员 | 编剧
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

漫威官方发布十周年角色全套海报

整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照

34
终于圆满！漫威官方释出十周年超级英雄全套单人角色海报..
2

上影节不能错过的50部电影

除了世界杯，还有电影节！

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

如果漫威演员"变性"成女人,结果很惊人

洛基"超模脸"惊艳 美国队长变身"美国丽人"

22
如果漫威男演员们“变性”成女人是什么样？跟黑寡妇、猩..
5

"瞒天过海:美人计"纽约首映群星璀璨!

大魔王海瑟薇蕾哈娜衣着华丽 众超模来捧场

25
女版“罗汉”电影《瞒天过海：美人计》在纽约举办了隆重..

查看更多