《伊阿索密码》举办首映发布会，众主创畅聊角色花絮，主演赵立新透露了影片内涵是“如何去根除我们心中的魔鬼”。终极预告首发悬念升级，管虎导演助阵爱妻梁静惊喜亮相。





《伊阿索密码》 为何是黑白色调的？

赵立新剖析影片内核：如何根除心中的魔鬼









发布会当天，五位主演畅聊起自己在影片中的人物特点。在此前曝光的物料中，梁静与李兰迪之间的姐妹关系一直是观众所讨论的重点，两位也在现场为大家进行了角色解读，梁静表示虽然在电影中饰演李兰迪的妹妹，但是不管在心理还是生理上都是照顾别人的角色。李兰迪也打趣自己虽然被冰冻了十八年，但是智商一点没长，引得现场笑声连连。









赵立新吐槽面对绿幕拍摄挑战大

管虎导演惊喜亮相为爱妻梁静助阵





管虎导演在现场为爱妻梁静助阵，作为导演他对这部电影称赞不断，“我听说梁静来拍这个戏太惊讶了，既有惊悚又有科幻的元素，投资还这么有限，你们胆子太大了！听说搭了八个摄影棚，还吸引了赵立新和梁静这么好的演员，这个片子一定没问题！”









编辑：隐饮