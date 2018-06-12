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国产科幻《伊阿索密码》首映主创齐聚

梁静为"小姐姐"上北极 管虎给爱妻助阵点赞

2018-06-12 21:07:50 来源：Mtime时光网

《伊阿索密码》举办首映发布会，众主创畅聊角色花絮，主演赵立新透露了影片内涵是“如何去根除我们心中的魔鬼”。终极预告首发悬念升级，管虎导演助阵爱妻梁静惊喜亮相。
       

《伊阿索密码》首映式

时光网讯 6月12日电影《伊阿索密码》在京举办首映式，导演李伟张楠，以及主演梁静赵立新李兰迪杨轶贺宽等主创分别揭开角色的神秘面纱，梁静的老公管虎导演惊喜现身助阵。据梁静透露，自己在影片中的角色竟是年仅19岁的李兰迪的妹妹，故事的设定充满“未来感”。主演赵立新透露了影片内涵是“如何去根除我们心中的魔鬼”，并犀利吐槽他被制片人“骗”来剧组的幕后花絮。

《伊阿索密码》为何是黑白色调的？
赵立新剖析影片内核：如何根除心中的魔鬼

       

《伊阿索密码》终极预告

惊悚悬疑科幻片《伊阿索密码》讲述了一个在未来世界的故事——梁静饰演的医学院高材生，为了挽救身患绝种但又意外解冻的姐姐（李兰迪饰），在姚博士（赵立新饰）的诱导下，带着姐姐前往北极科研基地寻求治疗的故事。影片的色彩运用非常克制，以黑白色调为主。联合导演张楠表示：“这个片子我觉得它是一种赛博朋克的电影，赛博朋克本身它有批判意义。黑白色调是赛博朋克应该有的底色。也为这部电影塑造了更多的观感。”

       发布会当天，五位主演畅聊起自己在影片中的人物特点。在此前曝光的物料中，梁静与李兰迪之间的姐妹关系一直是观众所讨论的重点，两位也在现场为大家进行了角色解读，梁静表示虽然在电影中饰演李兰迪的妹妹，但是不管在心理还是生理上都是照顾别人的角色。李兰迪也打趣自己虽然被冰冻了十八年，但是智商一点没长，引得现场笑声连连。

       提到影片的故事设定，主演赵立新直言，“每个人心中都有一个天使和一个魔鬼，每个人都可能产生分裂和裂变，电影讲述的是如何去根除我们心中的魔鬼，以及对生命的尊重”。梁静笑说“赵立新演了个坏人”，她也补充说，“刚开始看剧本的时候，觉得赵立新饰演的姚博士初衷是好了，但是过程完全不计后果，结果是恶的。”

赵立新吐槽面对绿幕拍摄挑战大
管虎导演惊喜亮相为爱妻梁静助阵

       管虎导演在现场为爱妻梁静助阵，作为导演他对这部电影称赞不断，“我听说梁静来拍这个戏太惊讶了，既有惊悚又有科幻的元素，投资还这么有限，你们胆子太大了！听说搭了八个摄影棚，还吸引了赵立新和梁静这么好的演员，这个片子一定没问题！”

       提到拍摄时最困难的事情，赵立新直言是被剧组“欺骗”了：“这个电影原名叫《北极》，制片人一开始告诉我们要去北极拍，后来把我们拉到了怀柔，而且面对的是绿幕、绿幕还是绿幕，拍话剧还有点布景呢！这确实开拓了我们的想象力，但是挑战也比较大。”梁静则透露，片中她要挑战不少动作戏，这是对她来说最困难的地方。

       此外，导演、制片人等主创也在现场分享了自己的创作初衷。制片人王东辉表示：“做电影其实就是一种探索，电影这个梦就是要去展现不一样的思考，这部电影的根本是对当下社会某些极端现象的假想，对现实社会的交流。”作为北京电影学院毕业，目前担任学院摄影系副教授的导演李伟则表示，“《伊阿索密码》这部电影不应该赋予它什么类型，它应该有自己的风格和生命。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伊阿索密码 首映 梁静 赵立新
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