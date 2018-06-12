时光网讯
6月12日电影《伊阿索密码》
在京举办首映式，导演李伟
、张楠
，以及主演梁静
、赵立新
、李兰迪
、杨轶
、贺宽
等主创分别揭开角色的神秘面纱，梁静的老公管虎
导演惊喜现身助阵。据梁静透露，自己在影片中的角色竟是年仅19岁的李兰迪的妹妹，故事的设定充满“未来感”。主演赵立新透露了影片内涵是“如何去根除我们心中的魔鬼”，并犀利吐槽他被制片人“骗”来剧组的幕后花絮。
《伊阿索密码》为何是黑白色调的？
赵立新剖析影片内核：如何根除心中的魔鬼
惊悚悬疑科幻片《伊阿索密码》
讲述了一个在未来世界的故事——梁静饰演的医学院高材生，为了挽救身患绝种但又意外解冻的姐姐（李兰迪饰），在姚博士（赵立新饰）的诱导下，带着姐姐前往北极科研基地寻求治疗的故事。影片的色彩运用非常克制，以黑白色调为主。联合导演张楠表示：“这个片子我觉得它是一种赛博朋克的电影，赛博朋克本身它有批判意义。黑白色调是赛博朋克应该有的底色。也为这部电影塑造了更多的观感。”
发布会当天，五位主演畅聊起自己在影片中的人物特点。在此前曝光的物料中，梁静与李兰迪之间的姐妹关系一直是观众所讨论的重点，两位也在现场为大家进行了角色解读，梁静表示虽然在电影中饰演李兰迪的妹妹，但是不管在心理还是生理上都是照顾别人的角色。李兰迪也打趣自己虽然被冰冻了十八年，但是智商一点没长，引得现场笑声连连。
提到影片的故事设定，主演赵立新
直言，“每个人心中都有一个天使和一个魔鬼，每个人都可能产生分裂和裂变，电影讲述的是如何去根除我们心中的魔鬼，以及对生命的尊重”。梁静笑说“赵立新演了个坏人”，她也补充说，“刚开始看剧本的时候，觉得赵立新饰演的姚博士初衷是好了，但是过程完全不计后果，结果是恶的。”
赵立新吐槽面对绿幕拍摄挑战大
管虎导演惊喜亮相为爱妻梁静助阵
管虎导演在现场为爱妻梁静助阵，作为导演他对这部电影称赞不断，“我听说梁静来拍这个戏太惊讶了，既有惊悚又有科幻的元素，投资还这么有限，你们胆子太大了！听说搭了八个摄影棚，还吸引了赵立新和梁静这么好的演员，这个片子一定没问题！”
提到拍摄时最困难的事情，赵立新直言是被剧组“欺骗”了：“这个电影原名叫《北极》
，制片人一开始告诉我们要去北极拍，后来把我们拉到了怀柔，而且面对的是绿幕、绿幕还是绿幕，拍话剧还有点布景呢！这确实开拓了我们的想象力，但是挑战也比较大。”梁静则透露，片中她要挑战不少动作戏，这是对她来说最困难的地方。
此外，导演、制片人等主创也在现场分享了自己的创作初衷。制片人王东辉表示：“做电影其实就是一种探索，电影这个梦就是要去展现不一样的思考，这部电影的根本是对当下社会某些极端现象的假想，对现实社会的交流。”作为北京电影学院毕业，目前担任学院摄影系副教授的导演李伟则表示，“《伊阿索密码》
这部电影不应该赋予它什么类型，它应该有自己的风格和生命。”
编辑：隐饮