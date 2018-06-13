《路过未来》《超时空同居》《泄密者》等11部电影入围上海国际电影节电影频道传媒关注单元。





时光网讯 第二十一届上海国际电影节电影频道传媒关注单元已确定入围名单，11部入围影片强势亮剑。













《进京城》

类型：历史/古装

亮点：胡玫导演、邹静之编剧，马伊琍、王子文、富大龙等倾情演绎百余年前徽班进京那些事儿

清乾隆皇帝80大寿，全国戏班进京祝寿，扬州盐商江春家养的春台班也参与其中。以汪长生、岳九为代表的一众艺人及以凤格格等为代表的戏迷，在经历了一番梨园恩怨与爱情纠葛之后，春台班于众多戏班中拔得头筹，最终形成了响誉世界的京剧。













































《信仰者》

类型:战争

亮点：重现革命烈士方志敏在狱中的英雄本色，老戏骨李幼斌倾情加盟

革命战士方志敏带领红十军团北上抗日，路途不幸被俘，入狱后他抱定信仰、绝不屈服，身陷囹圄依然坚持写作，壮烈牺牲前为后世留下泣血著作。





































编辑：Joker