时光网讯 第二十一届上海国际电影节电影频道传媒关注单元已确定入围名单，11部入围影片强势亮剑。
《进京城》
类型：历史/古装
亮点：胡玫导演、邹静之编剧，马伊琍、王子文、富大龙等倾情演绎百余年前徽班进京那些事儿
清乾隆皇帝80大寿，全国戏班进京祝寿，扬州盐商江春家养的春台班也参与其中。以汪长生、岳九为代表的一众艺人及以凤格格等为代表的戏迷，在经历了一番梨园恩怨与爱情纠葛之后，春台班于众多戏班中拔得头筹，最终形成了响誉世界的京剧。
类型：青春/剧情
赛车手梁晖因目睹挚友周晓杰死于车祸而一蹶不振。七年后的一天，周晓杰的遗物，一个人工智能GPS突然用周晓杰的声音说话了。
实习医生田小心想用干细胞技术来治疗伤痕累累、沉默寡言的拳手小孙，却无意间加速了小孙的死亡。
身患绝症的镜像人后代小小偶然结识了一个逃亡中的镜像人。ta的血可以治愈小小的绝症，小小会对ta下手吗?
类型：军事/战争/动作/悬疑
亮点：中国第一部聚焦维和部队的军事电影
《中国蓝盔》讲述了当下中国维和部队官兵在非洲坚决执行习主席指示的“构建人类命运共同体”的大国方针、严格履行联合国赋予的使命，派出了以“兵王”杜峰为首的作战小组冒着生命危险，从恐怖分子手中救出联合国调查组，从而阻止了一场一触即发的战争，维护了难民营的生活秩序、保障了难民们的生活权益。但是年轻的战士也在这次行动中为了维护非洲的和平而献出了宝贵的生命……
类型：动作/悬疑/犯罪
亮点：邱礼涛导演携吴镇宇、 张智霖、佘诗曼探寻病毒危机背后的真相
马来西亚发生高危的变种传染病，当地一名新闻记者突然堕楼身亡，接连药业公司AMANAH董事长之子离奇自杀后，其妻急赴香港，警长李永勤与香港警察王大伟合作追查，香港日报记者阮嘉岚也被卷入其中。王大伟收到一条视频，里面自称“泄密者”的神秘组织透露了药业黑幕⋯⋯
类型：喜剧/奇幻/爱情
亮点：雷佳音和佟丽娅上演“穿越时空的爱恋”
来自2018年的谷小焦与1999年的陆鸣，两人时空重叠意外住在同一个房间。从互相嫌弃到试图“共谋大业”，阴差阳错发生了一系列好笑的事情。乐在其中的两人并不知道操控这一切的神秘人竟是想要去2037年“投机取巧”的2018年的……
类型:女性/历史
亮点：吴贻弓执导，周冬雨、马伊琍、张一山、何赛飞、胡可、殷桃等全明星阵容再现二战期间女性群像
讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，通过回忆的视角再现了那个腥风血雨的年代，一群不同身份、性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工巧妙周旋、斗智斗勇，最后不惜牺牲性命，在血与火的洗礼中涅槃永生。
《信仰者》
类型:战争
亮点：重现革命烈士方志敏在狱中的英雄本色，老戏骨李幼斌倾情加盟
革命战士方志敏带领红十军团北上抗日，路途不幸被俘，入狱后他抱定信仰、绝不屈服，身陷囹圄依然坚持写作，壮烈牺牲前为后世留下泣血著作。
类型：剧情/文艺
亮点：李睿珺执导，杨子姗、尹昉奉献深圳漂泊者图鉴
耀婷是在深圳出生长大的甘肃人，如今在深圳打工二十多年的父母决定返回甘肃农村老家生活，耀婷看到父母在村子里生活并不如意，她想通过自己的努力把父母重新接回深圳生活。小混混新民的出现，彻底改变了她的生活……
类型:喜剧/公路
亮点：星二代执导，梁天、文松、闫妮等喜剧明星助阵
女儿恋爱事业受挫，投奔关系疏离的父亲。却遭到父亲女友一家占房。走投无路应咖啡商阿文之邀前往云南散心。父亲因欠赌债，需要女儿签字同意才能抵房还债，只得一路跟来。他不仅要应付追债马仔，哄骗女儿签字，还要智斗阿文。还债期限将至，一连串麻烦让他不得不做出一个重大决定……
《骑士阿吉》
类型：纪录
阿吉是一个蒙古族的胖男孩儿，他的一个愿望是能成为一名真正的电影演员。没想到有朝一日他居然通过海选成为电影的两名候选小主演之一。但是骑马能力是导演对小主演的基本要求，于是他和来自上海的小演员毛豆同时被派去内蒙古大草原，在师傅巴特尔的带领下开始了一段非比寻常的骑马训练计划……
类型：剧情/伦理
亮点：著名作家阎连科担任编剧，《美人草》导演吕乐执导，沈佳妮、李易祥讲述女大学生与农民工之间不可思议的故事
20多岁的北大才女学生李静和50多岁的建筑农民工李撞，在人生低落和困惑时期相遇，走出了各自的人生阴影。
编辑：Joker