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黄晓明为《金蝉脱壳2》大唱青岛RAP

宣传曲《太飙了》硬汉歌词魔性曲风很洗脑！

2018-06-13 09:57:15 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》曝黄晓明献唱宣传曲《太彪了》，曲风欢快魔性，黄晓明大唱青岛rap“真是太彪了”！
       

《金蝉脱壳2》宣传曲MV《太彪了》（演唱：黄晓明）

时光网讯 好莱坞越狱动作片《金蝉脱壳2》今日全新发布“硬汉宣言”宣传曲MV及海报，黄晓明倾情献唱歌曲《太彪了》，诠释硬汉励志蜕变和成长。歌曲淋漓尽致地传递了影片中他所饰演的周树身陷牢笼历经重重险阻、依旧绝不言弃的精神力量，更展现出他自己在人生道路上为梦想坚持初心、不断拼搏的形象。电影《金蝉脱壳2》将于6月29日登陆全国院线。

       此次由黄晓明献唱的宣传曲《太彪了》不仅曲风欢快轻松，青岛rap“真是太彪了，我们是一体的”更是魔性十足！歌名不仅将片中硬汉集结智斗黑监狱彪悍难挡的气势展露无遗，更是向当下青年传递出无畏前路艰险、勇于冲破低谷永不放弃的榜样力量。

       在MV中，当黄晓明与史泰龙身陷精密牢笼，面对困境两大硬汉并肩作战，使出咏春拳等帅气招式和巧妙智慧逐一化解。飙车漂移、近身肉搏、枪林弹雨等对战场面震撼十足，令观众热血程度max。
 
       歌曲中，动感的节奏旋律搭配深沉的词作意蕴，黄晓明走心诠释出深刻饱满的内涵，给人以激励和鼓舞。“这世上没有不劳而获，付出什么，未来某一刻，努力会换来开花结果。”

       在《金蝉脱壳2》中，黄晓明拼尽全力敬业十足。不仅提前数月苦练英语熟背台词，更是不断坚持健身增强体能训练，身体力行地诠释出歌词情感意境。人生道路上只要不放弃不断努力，“别忘了初心，别怕输，脚踏实地不怕苦”，终将挣脱禁锢冲出低潮迎来破晓。

       《金蝉脱壳2》将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金蝉脱壳2 黄晓明
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