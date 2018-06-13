《金蝉脱壳2》曝黄晓明献唱宣传曲《太彪了》，曲风欢快魔性，黄晓明大唱青岛rap“真是太彪了”！





此次由黄晓明献唱的宣传曲《太彪了》不仅曲风欢快轻松，青岛rap“真是太彪了，我们是一体的”更是魔性十足！歌名不仅将片中硬汉集结智斗黑监狱彪悍难挡的气势展露无遗，更是向当下青年传递出无畏前路艰险、勇于冲破低谷永不放弃的榜样力量。





在MV中，当黄晓明与史泰龙身陷精密牢笼，面对困境两大硬汉并肩作战，使出咏春拳等帅气招式和巧妙智慧逐一化解。飙车漂移、近身肉搏、枪林弹雨等对战场面震撼十足，令观众热血程度max。

歌曲中，动感的节奏旋律搭配深沉的词作意蕴，黄晓明走心诠释出深刻饱满的内涵，给人以激励和鼓舞。“这世上没有不劳而获，付出什么，未来某一刻，努力会换来开花结果。”









编辑：隐饮