



















《海王》目前发布的官方物料屈指可数，这是海后





而即将离开DC娱乐的戈夫·约翰斯是《海王》的编剧之一，他说这部电影会给观众从未见过的沉浸式海底观影体验，“特效场面美丽极了，温子仁有能力将强大的动作场面和动人的情感戏进行融合，他对各种类型片把控能力真不是盖的。”



