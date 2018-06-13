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《海王》预告随时发！华纳DC信心十足

“这将会是DC宇宙非凡的一大步”

2018-06-13 10:23:36 来源：Mtime时光网

制片人透露：《海王》不仅动作场面宏大，而且还很幽默。

　　
　　时光网讯 今年北美圣诞档要上映的大片中，《海王》似乎是唯一没发布预告甚至海报的，到底是信心十足憋着要放大招还是？前几天华纳在Cinema Europe展会上向欧洲影院人士放映了预告，据说反响非常好，数字版将很快在网络放出（预计6月中旬）。

　　华纳兄弟主席接受娱乐周刊采访时大赞导演温子仁完成难以置信的任务，制片人彼特·萨法兰更表示该片将是DC宇宙非凡的一大步，会让其走向正确的道路。

　　“温子仁和他的团队完成了难以置信的任务” 华纳兄弟主席托比·艾默里奇说，“这部电影将带你去个不同的地方，想象一下你从未见过的海底世界。

《海王》早前发布的剧照

　　杰森·莫玛扮演的海王在2016年《蝙蝠侠大战超人》中首次客串登场，2017年《正义联盟》中开始有了较多的戏份，他强壮的身体和幽默感行成反差萌，给暗黑的DC宇宙吹来一股清新的风，也比较受普通观众认可。

　　“这部电影有着伟大的动作场面和很多幽默的东西，在很多层面都发挥着积极的作用”制片人彼特·萨法兰说，“温子仁在这部片中证明了他的独特的想象力，这将是DC宇宙非凡的一大步，而且会带领这个宇宙走向正确的道路。

《海王》目前发布的官方物料屈指可数，这是海后

　　而即将离开DC娱乐的戈夫·约翰斯是《海王》的编剧之一，他说这部电影会给观众从未见过的沉浸式海底观影体验，“特效场面美丽极了，温子仁有能力将强大的动作场面和动人的情感戏进行融合，他对各种类型片把控能力真不是盖的。”

　　好了，这么多溢美的言辞看完了，安安静静地等待第一款预告吧！

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 预告 华纳 DC
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海王

海王 (2018)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

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