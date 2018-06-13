

AT&T 主席Randall Stephenson (左) 和时代华纳CEO Jeffrey Bewkes





时光网讯 移动电话运营商AT&T以845亿美元收购时代华纳的交易，被美国联邦法官批准合法，AT&T表示希望于6月20日或之前完成合并。这起交易很可能对迪士尼与康卡斯特对福斯的竞购产生影响。





这起交易于前年底宣布，但在去年11月被美国总统特朗普以“对国家有不利影响”为由叫停，随后司法部以反垄断为由发起诉讼，要求阻止这起并购。然而华盛顿的美国联邦地方法官Richard Leon在周二裁定，AT&T可以推进收购时代华纳公司的计划，并拒绝了司法部提出阻止这项收购的请求，法官认为司法部没能证明“这起巨大量级的合并会导致付费电视价格上涨”。





AT&T律师Daniel Petrocelli在裁决后表示：”整个审理过程证据清楚，我们很高兴法官也和我们有着相同的看法。”该公司还表示希望不晚于6月20日完成收购。



