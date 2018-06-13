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AT&T与时代华纳并购交易获法院批准

将影响康卡斯特与迪士尼出价竞购福斯资产

2018-06-13 11:37:36 来源：Mtime时光网

美国联邦地方法官Richard Leon在周二裁定，AT&T可以推进收购时代华纳公司的计划，并拒绝了司法部提出阻止这项收购的请求。

AT&T 主席Randall Stephenson (左) 和时代华纳CEO Jeffrey Bewkes

      时光网讯 移动电话运营商AT&T以845亿美元收购时代华纳的交易，被美国联邦法官批准合法，AT&T表示希望于6月20日或之前完成合并。这起交易很可能对迪士尼与康卡斯特对福斯的竞购产生影响。

      这起交易于前年底宣布，但在去年11月被美国总统特朗普以“对国家有不利影响”为由叫停，随后司法部以反垄断为由发起诉讼，要求阻止这起并购。然而华盛顿的美国联邦地方法官Richard Leon在周二裁定，AT&T可以推进收购时代华纳公司的计划，并拒绝了司法部提出阻止这项收购的请求，法官认为司法部没能证明“这起巨大量级的合并会导致付费电视价格上涨”。

      AT&T律师Daniel Petrocelli在裁决后表示：”整个审理过程证据清楚，我们很高兴法官也和我们有着相同的看法。”该公司还表示希望不晚于6月20日完成收购。


图片来自网络：蝙蝠侠与AT&T logo

     而对此裁决结果，司法部反垄断负责人Makan Delrahim表达了失望，并表示将考虑采取下一步行动。目前美国司法部有六天时间可以要求法官暂停执行裁决，但Richard Leon表示政府可以提出上诉，但一定要有“正确的判断”。

      目前正在迅速发展的媒体行业里，寻求重新获得定位的AT&T，在法庭上主张，一家媒体公司要想生存，只有把电影公司、电视频道、分销与数据合而为一，而联邦法官也接受了这一说法。这起并购将帮助AT&T成为一家可以与Netflix和亚马逊展开正面抗衡的媒体巨头，可为其1.19亿移动电话、互联网和视频用户提供HBO、CNN等时代华纳的节目内容。

      另有观察人士表示，此项收购将对美国互联网以及电信发展带来深远影响，标志着美国电信市场和电视内容市场的整合浪潮进入新的高度。

      而更引人关注的是，此裁决结果势必将成为未来一段时间反垄断监管尺度的风向标，这也意味着将影响媒体巨头康卡斯特向福斯出价，与迪士尼竞争福斯部分资产。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： AT&T 时代华纳 并购
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