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动画电影《神奇马戏团》
将于7月27日登陆全国各大院线。该片今日曝光了“一触即发”版海报，马戏团家族首次集体亮相。与之前海报风格迥然不同的是，这款海报在颜色上运用视觉强烈的波普风格，同时复古卡片画风的马戏团家族，使海报上神秘气氛更加浓厚。
《神奇马戏团》
讲述了在欧文一家三口原本平静的生活被叔叔鲍勃的意外去世却打破，原本要继承马戏团重现昔日光辉，却随着叔叔霍勒肖来抢夺继承权、小丑红鼻头拿出了“绝对不能吃”的动物饼干等一系列事情，引发出一段神奇的故事。
这次发布的“一触即发”版海报中，以马戏团的舞台为主视觉，欧文一家和叔叔霍勒肖、小丑红鼻头等人物悉数亮相。看似合家欢的画面，却因红色和蓝色的撞色搭配把马戏团家族分为两派，其中欧文一家三口和小丑红鼻头还有众多萌宠在聚集在左边红色的舞台上，叔叔霍勒肖一行人则是以进攻的姿势在右边的蓝色舞台。画面中众多人物则不约而同的将眼神都聚焦在小丑手中的饼干盒子上，似乎也预示着饼干盒子争夺战一触即发。
《神奇马戏团》
的导演由曾执导经典动画电影《花木兰》
的托尼·班克罗夫特担任。因为《花木兰》
的拍摄使导演对中国文化产生特殊的感情，而这次的《神奇马戏团》
也和中国元素有着密不可分的关系。包括神奇饼干的发源地—喜马拉雅山，马戏团里来自中国的杂技演员等等这些元素，都成为电影重要的一部分。导演表示，这部电影不仅有爱的元素，还有很有幽默桥段，会成为一部孩子和大人都喜欢的电影。
编辑：隐饮