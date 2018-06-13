动画电影《神奇马戏团》曝“一触即发”新海报，由曾执导经典动画电影《花木兰》的托尼·班克罗夫特担任导演，将于7月27日上映。









这次发布的“一触即发”版海报中，以马戏团的舞台为主视觉，欧文一家和叔叔霍勒肖、小丑红鼻头等人物悉数亮相。看似合家欢的画面，却因红色和蓝色的撞色搭配把马戏团家族分为两派，其中欧文一家三口和小丑红鼻头还有众多萌宠在聚集在左边红色的舞台上，叔叔霍勒肖一行人则是以进攻的姿势在右边的蓝色舞台。画面中众多人物则不约而同的将眼神都聚焦在小丑手中的饼干盒子上，似乎也预示着饼干盒子争夺战一触即发。









编辑：隐饮