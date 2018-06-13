2018-06-13 11:58:52 来源：Mtime时光网
作者：aerosmith520 编辑：aerosmith
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：萨姆·沃辛顿
James Cameron
Zoe Saldana
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Xenofett
6分钟前
阿凡达2：死亡搁浅。在做了，在拍了，会有的，非常棒，再等等
小兔芭比
15分钟前
能不能像勇士4:0横扫骑士那样干脆点？
辛普森大电影
31分钟前
卡神又蹦哒出来说相声了
dis·
37分钟前
狼来了系列
玄武門的竊國大賊
40分钟前
明天发条新闻说调档
clericx
55分钟前
支持拆迁办！！！
PetterLang
57分钟前
我的电影精彩起来，连我自己都害怕——詹姆斯卡梅隆
磚家叫獣
58分钟前
一下霸占了这么多圣诞档，你让星战往哪放
Simply的祖上
1小时前
无奖竞猜，大家猜猜看阿凡达2能不能在2020年12月18号上映。我觉得不大可能，至少往后推三个月吧。
汉斯M
卡神， 因为你对自己有严格的要求，所以才无条件相信你， 值得等待。
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