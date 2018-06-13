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《阿凡达2》佐伊索尔达娜的戏份杀青

卡神：预览片段的精彩程度把自己都惊到了

2018-06-13 11:58:52 来源：Mtime时光网

《阿凡达2》挤牙膏一般透露了一段新进展：女主角佐伊·索尔达娜的戏份杀青了。

佐伊在《阿凡达》中扮演涅提妮

　　时光网讯 插播一条《阿凡达2》最新进展，前几天在Cinema Europe展会上，詹姆斯·卡梅隆通过视频透露：《阿凡达2》动作捕捉戏份已经拍了130天了，佐伊·索尔达娜的戏份也已杀青。卡神表示，他们拍摄的一些素材精彩程度把自己都惊到了。

　　据外媒报道，视频中卡神站在一个巨大的水箱边上给欧洲电影院经营者介绍，他表示水箱将在电影中发挥巨大作用，将给观众展示从未见过的潘多拉海底世界。他透露凯特·温斯莱特已能在水中憋气7分钟，她在水中的戏份非常之多。

《阿凡达2》开机大合影

     《阿凡达2》2017年9月开始前期拍摄，并公布了一批年轻新演员，这之后64岁的卡神还兼着干了好几件事：和AMC合作科幻纪录片《詹姆斯·卡梅隆的科幻小说轶事》、监制今年暑期要上映的《阿丽塔：战斗天使》……

　　早前詹姆斯·卡梅隆确认凯特·温丝莱特加盟《阿凡达》四部续集在片中饰演重要角色Ronal，外界目前只知道角色名字叫Ronal，其他一概不知。


《阿凡达2》里的新演员

　　《阿凡达2》《阿凡达3》属于背靠背拍摄，彻底完成动作捕捉戏份后，2019年初《阿凡达2》还有实景需要开始拍摄。之后的《阿凡达4》《阿凡达5》也会采取这种方式拍摄四部续集的北美公映时间是——

《阿凡达2》2020年12月18日
《阿凡达3》2021年12月17日
《阿凡达4》2024年12月20日
《阿凡达5》2025年12月19日

　　看着这个档期表，是不是有一种有生之年能看完的幸福感？

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 阿凡达2 卡神 佐伊索尔达娜 凯特温斯莱特
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阿凡达2

阿凡达2 (2020)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

詹姆斯·卡梅隆

詹姆斯·卡梅隆

James Cameron

职业：导演 | 制作人
佐伊·索尔达娜

佐伊·索尔达娜

Zoe Saldana

职业：演员
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