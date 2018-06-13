《阿凡达2》挤牙膏一般透露了一段新进展：女主角佐伊·索尔达娜的戏份杀青了。



佐伊在《阿凡达》中扮演涅提妮 佐伊在《阿凡达》中扮演涅提妮









据外媒报道，视频中卡神站在一个巨大的水箱边上给欧洲电影院经营者介绍，他表示水箱将在电影中发挥巨大作用，将给观众展示从未见过的潘多拉海底世界。他透露凯特·温斯莱特已能在水中憋气7分钟，她在水中的戏份非常之多。





《阿凡达2》开机大合影















《阿凡达2》里的新演员 《阿凡达2》里的新演员













看着这个档期表，是不是有一种有生之年能看完的幸福感？



