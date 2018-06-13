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动画电影《小悟空》发布定档预告片

《西游记》全新改编 金丝猴纽约大冒险

2018-06-13 14:32:06 来源：Mtime时光网

在本次曝光的预告中，小悟空大森、八戒大师、乃至纽约警察“沙僧”等角色悉数亮相，结尾大森化身“金刚”，从高楼上完成“信仰之跃”

《小悟空》定档海报

　　时光网讯 取材自西游题材的动画电影《小悟空》，今日宣布定档2018年7月20日，并发布定档预告和海报。本片以一只中国四川动物园名叫大森的金丝猴的冒险和成长为主线，讲述了他在纽约和年长的八戒大师，不畏挫折、艰难一起对抗强大邪恶力量，最终激活体内“孙悟空”的潜能，并朝着梦想进发的励志故事。

　　在本次曝光的预告中，小悟空大森、八戒大师、乃至纽约警察“沙僧”等角色悉数亮相，结尾大森化身“金刚”，从高楼上完成“信仰之跃”。该片以全新的视角和娱乐化手段，诠释了经典角色在新时代的脱胎换骨。

　　奇幻冒险动画《小悟空》由黎明担任监制，联合香港梦马工作室，将脍炙人口的《西游记》故事再一次搬上银幕。

　　预告片中，人小鬼大的大森、拥有“谦卑勇士之道”的八戒大师，还有一位纽约黑人警察，三位角色各自对应着《西游记》中的孙悟空、猪八戒和沙僧，但各自人设却与原著形象形成鲜明的对比，而大森来到纽约寻找的饲养员观观身份成谜。

　　除此之外，预告片还展现了大量五光十色的动作场面，大森手持金箍棒大闹纽约，从高楼上完成“信仰之跃”，身后呈现出“金刚”的身影，这一切预示着初出茅庐的大森克服了重重挫折，最终唤醒“孙悟空”，完成历练梦想成真。而预告片结尾，八戒大师“本色”不改，大嚼培根，让一旁大森目瞪口呆。
 
　　动画电影《小悟空》由北京快乐新升文化传播有限公司、图谱缘（香港）有限公司、长春新曦雨文化产业有限公司、寰亚电影发行（北京）有限公司出品，北京聚合影联文化传媒有限公司营销统筹/发行。该片将于2018年7月20日，以中英双语及2D和3D的形式登陆全国院线。

   编辑：汀

关键词： 小悟空 预告片
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小悟空

小悟空 (2018)

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导演：叶伟青

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