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曝迪士尼真人版《小美人鱼》正选角

美人鱼考虑有色人种 赞达亚在候选范围内

2018-06-13 16:10:40 来源：Mtime时光网

迪士尼动画真人电影大爆发，《小美人鱼》正在选角阶段。

　　
　　时光网讯　据最新消息，迪士尼真人版《小美人鱼》目前正在选角中，据知情人透露目前片方正在寻找有色人种扮演Ariel、Eric、Triton等角色，柯克·帕尔莫(《理发店2》《羊毛帽》)和赞达亚都在候选人考虑范围内，不过目前均未正式敲定。

　　迪士尼真人版《小美人鱼》将由《欢乐满人间2》的导演罗伯·马歇尔(《芝加哥》《艺伎回忆录》《奇幻黑森林》)执导，林-曼努尔·米兰达和迪士尼御用作曲家艾伦·曼肯配乐，拍摄地点可能选在波多黎各、开普敦等地。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小美人鱼 迪士尼
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