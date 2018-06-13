2018-06-13 16:10:40 来源：Mtime时光网
编辑：詹
导演：罗伯·马歇尔
Alan Menken
Lin-Manuel Miranda
主演：章子怡 渡边谦
主演：芮妮·齐薇格
Rob Marshall
主演：艾米莉·布朗特
Zendaya
导演：史蒂芬·斯卡特
主演：威廉姆·H·梅西
导演：凯文·罗德尼·..
主演：奎恩·拉提法
迪士尼真人《小美人鱼》将敲定..“芝加哥”导演或执导 动画版..
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坑国坑城
45分钟前
可惜艾米·亚当斯和妮可儿·基德曼老了
kings814
51分钟前
必须政治正确
甜甜酱是小可爱
1小时前
为什么我觉得龙妈很合适
镭姬杀手
奔波儿灞。
卡卡罗特1小时前
霸波尔奔
时光用户_1501116222792
阿斯加德都是非洲人看门，丹麦人是黑人那必须的。
冬瓜dg
《欢乐满人间2》还没上映就确定导演，看来高层对片子很有信心咯？
M_5252539241小时前
这导演也不是新人了，不需要根据欢乐2判定
冬瓜dg59分钟前
怎么不需要，说得好像名导没扑过似的。
大老葫芦3分钟前
欢乐满人间刚出来的时候，估计你都还没生，可不知道其影响力有多大
Lucien2062111
小黑鱼
整整齐齐！ 抖森被“重现”十周年大合照
除了世界杯，还有电影节！
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